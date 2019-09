Màn so kè chất lượng camera iPhone 11 Pro Max với iPhone đời… 2007

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Tài khoản YouTube iJustine vừa có bài test thử camera iPhone gốc (năm 2007) với iPhone 11 Pro Max để xem sự khác biệt giữa 12 năm ra sao.

iPhone 11 Sự kiện:

iJustine đã thử thực hiện chụp những bức ảnh từ hai chiếc điện thoại trong vài tình huống, từ chụp chân dung, tự sướng cho đến chụp đêm. Không quá ngạc nhiên khi kết quả được iJustine nhận xét rằng ảnh chụp từ iPhone đời đầu trông như “đặt trong một chiếc túi nilon” trước khi chụp ảnh.

Việc so sánh một iPhone ra mắt cách đây 12 năm thực sự là một điều quá khập khiễng, đặc biệt khi so với iPhone 11 Pro Max. Về cơ bản, nó mang đến cho chúng ta cái nhìn sơ lược về khả năng chụp ảnh cải tiến ra sao trên iPhone 11 Pro Max so với iPhone 2007 vốn là một trong những smartphone chụp ảnh đẹp nhất ngày đó với camera 2 MP, tuy không thể lấy nét tự động và đèn flash.

Trong khi đó, iPhone 11 Pro Max được đánh giá là một trong những smartphone có camera tốt nhất năm 2019 khi trang bị 3 camera ở mặt sau cùng đèn flash LED hỗ trợ nhiều tính năng chụp ảnh góc rộng, tele, chụp đêm, chụp chân dung…

Kết quả là, không chỉ nhỏ hơn về kích thước, ảnh của iPhone gốc cũng chụp với độ nét kém cùng những điểm ảnh nổi rõ. Điều này càng thể hiện rõ rệt hơn khi chụp ảnh thiếu sáng với hình ảnh bị nhiễu hạt hơn.