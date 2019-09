Pin iPhone 11 Pro Max cao hơn 23% so với iPhone 11 Pro

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Dựa trên các tài liệu mà Apple đã nộp cho cơ quan quản lý TENAA của Trung Quốc, thông tin dung lượng pin trên các phiên bản iPhone 11 đã được xuất hiện.

Khi người dùng kiểm tra thông số kỹ thuật dành cho các mẫu iPhone 11 trên trang web của Apple, mọi người sẽ không thấy thông tin cụ thể về RAM và dung lượng pin. Đó là những thông tin mà mọi người chỉ có thể khám phá sau khi đã có trên tay iPhone 11 và tách rời chúng.

iPhone 11 Pro Max sở hữu pin cao nhất từ trước đến nay trong gia đình iPhone.

Nhưng dựa vào tài liệu từ TENAA, chúng ta có thể thấy rằng iPhone 11 Pro Max đi kèm pin 3.969 mAh và RAM 4 GB. Con số này lớn hơn 1.000 mAh so với iPhone XR và 1.311 mAh so với iPhone XS, cũng như gần 900 mAh so với iPhone XS Max. Nó cũng lớn hơn 859 mAh so với iPhone 11 cơ bả, vốn có pin 3.110 mAh và RAM 4 GB dựa trên tài liệu xuất bản.

Trong khi đó, iPhone 11 Pro có cùng dung lượng RAM nhưng chỉ trang bị pin 3.046 mAh. Điều đó giải thích tại sao Apple tuyên bố rằng mẫu Pro Max cung cấp thời lượng sử dụng kéo dài hơn 5 giờ so với iPhone XS Max, trong khi mẫu Pro chỉ tồn tài lâu hơn 4 giờ so với iPhone XS.

Dĩ nhiên mọi thứ sẽ được sáng tỏ một khi các trang web như iFixit bắt đầu thực hiện màn tháo dỡ loạt iPhone mới ngay khi nó lên kệ, tuy nhiên gần như chắc chắn rằng các điện thoại mới sẽ có thời lượng pin tuyệt vời. Trong các thử nghiệm ban đầu của Engadget cho thấy iPhone 11 Pro tồn tại 12 giờ trong một lần sạc, trong khi iPhone 11 Pro Max lớn hơn kéo dài thời lượng khoảng 13 đến 14 giờ. Mặt khác, iPhone XS chỉ kéo dài 9 đến 9,5 giờ trong một lần sạc khi thử nghiệm vào năm ngoái.