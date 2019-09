Đừng chê nữa, iPhone 11 Pro Max không hề nhàm chán tí nào

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Dù ném bao nhiêu “gạch đá”, người dùng vẫn không thể nào cưỡng lại được sức hút của cặp iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Kể từ khi được giới thiệu chính thức, cặp iPhone 11 Pro đã phải gánh chịu không ít các bình luận giễu cợt. Những lời chê bai này chủ yếu hướng tới iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, hai chiếc flagship cao cấp mới với phong cách thiết kế 3 camera sau như “bếp than tổ ong”. Đây đơn giản chỉ là số ít những người cố tình “tẩy chay” Apple trên Internet và cười chê những người mua iPhone mới.

iPhone 11 Pro thực tế không hề đáng cười chê.

Thực tế, hai chiếc iPhone mới đang giới thiệu những bản cập nhật phù hợp và quan trọng nhất hiện nay - pin và camera. Đó là còn chưa kể hiệu suất của chúng cũng luôn đứng đầu bảng, luôn được duy trì vị thế trong hơn 10 năm nay.

Vì sao nên nâng cấp lên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max?

Trong khi tất cả mọi người đang cố tình làm trò cười với mô-đun camera sau của cặp iPhone mới và “tai thỏ” cũ mèm, hầu hết họ đều quên rằng Apple đã tăng thời lượng pin cho các thiết bị mới. Nếu là một người dùng Android lâu năm và sử dụng qua tất cả các điện thoại mới trong một khoảng thời gian nhất định, việc sử dụng thiết bị có thời lượng pin ngắn là điều không chấp nhận được.

Bất kỳ sự nâng cấp nào về thời lượng pin đều rất thú vị, và do đó người dùng không nên hạ thấp khía cạnh này của iPhone năm nay. Trong tương lai, việc cải thiện tuổi thọ pin sẽ trở thành một vấn đề lớn tiếp theo trong ngành, và thương hiệu nào luôn đi theo một xu hướng cài đặt cấu hình cao, đó là Apple.

Năm nay, iPhone 11 Pro đạt thời lượng pin hơn 4 giờ so với iPhone XS trước đó trong khi iPhone 11 Pro Max có thời lượng pin dài hơn 5 giờ so với iPhone XS Max. Thật tuyệt vời!. Trong khi đó, iPhone 11 chỉ có thời lượng pin lâu hơn 1 giờ so với iPhone XR.

iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro.

Một khía cạnh cũng đáng phải nhắc tới của thế hệ iPhone mới - camera góc cực rộng. Đây là một bổ sung khá quan trọng và thú vị, làm fan hâm mộ phấn khích. Thực tế cho thấy, cụm camera này hoạt động linh hoạt hơn trong các tình huống thực tế so với camera tele thông thường 2x, 3x hoặc thậm chí mạnh hơn của nhiều thiết bị. Các iPhone hiện đang nằm ngang hàng với tất cả các điện thoại Android đã có camera cực rộng.

Hơn thế nữa, những chiếc iPhone mới về cơ bản đang bình thường hóa thiết lập camera ba và tất cả các điện thoại cao cấp sắp tới sẽ được mong đợi sẽ “nhái” theo thiết lập camera siêu rộng, camera góc rộng và camera tele.

Thời lượng pin tăng lên và camera mới linh hoạt khiến cho thế hệ iPhone 11 trở nên vô cùng thú vị đối với người hâm mộ nói chung và iFan nói riêng, nổi bật hơn so với hầu hết các iPhone trong hai hoặc ba năm qua.

*Lưu ý: Nội dung trong bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.