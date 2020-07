Mặc kệ dịch, giá cổ phiếu AAPL của Apple sẽ vẫn đạt đỉnh

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 13:30 PM (GMT+7)

Mới đây, giá cổ phiếu mục tiêu AAPL của Apple đã được nâng lên mức mới - 425 USD, dự kiến một tương lai xán lạn của “Nhà Táo”.

Mới đây, Ngân hàng đầu tư JP Morgan đã nâng mục tiêu giá AAPL lên 425 USD, dự đoán sự tăng trưởng dài hạn của Apple, khiến các nhà đầu tư bất ngờ. Trong một lưu ý gửi tới các nhà đầu tư, nhà phân tích Samik Chatterjee của JP Morgan nhấn mạnh: các nhà phân tích đang tìm kiếm sự tăng trưởng hơn nữa của Apple "phải tập trung vào quỹ đạo thu nhập dài hạn hơn là mong đợi tăng trưởng ngắn hạn".

Ảnh concept iPhone 12 Pro năm nay.

Lý do của tuyên bố này là do doanh thu quý 2 dự kiến của Apple không cao và tương lai khả quan của dòng iPhone 12. Nhà phân tích dự đoán, doanh thu của hãng sẽ đạt khoảng 49 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,97 USD trong quý 2 này. Con số này hơi thấp hơn so với dự đoán trước đó: doanh thu 52 tỷ USD và lợi nhuận 2,04 USD/ cổ phiếu.

Các con số dự báo của Chatterjee như sau:

• iPhone: 16,9 tỷ USD

• iPad: 6,3 tỷ USD

• Mac: 7 tỷ đô la

• Dịch vụ: 12,9 tỷ USD

• Thiết bị đeo, Home và phụ kiện: 6,1 tỷ USD

Nhà phân tích Chatterjee đã nâng mức dự đoán doanh số iPhone của mình lên 26 triệu chiếc trong quý 2, tăng từ 21 triệu trong quý trước. Thêm vào đó, ông cũng nâng mức kỳ vọng về doanh số của JP Morgan cho Mac và iPad lên 4,7 triệu đơn vị và 14,7 triệu đơn vị tương ứng.

Sự tăng trưởng của ngành dịch vụ sẽ vẫn ổn định mặc dù doanh thu cho lĩnh vực này có khả năng bị ảnh hưởng mạnh hơn do dịch COVID-19, bao gồm cả sự chậm lại trong doanh thu quảng cáo và Apple Care. Mặc dù vậy, doanh thu của App Store sẽ tiếp tục mạnh mẽ và dự đoán tăng trưởng doanh thu quý 3 sẽ tăng 12,5% so với năm trước.

Chatterjee cũng đã loại Apple khỏi "Danh sách phân tích trọng tâm" - Analyst Focus List (AFL) của JP Morgan, với lý do AAPL đã tăng 26% trong ba tháng trước - vượt trội so với S & P 500, tăng 10% trong cùng khung thời gian. Danh sách AFL được đưa ra dựa trên các lựa chọn của nhà phân tích về mức tăng trưởng, doanh thu và giá trị cùng với các số liệu khác.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Mặc dù đã bị loại khỏi AFL, Chatterjee khẳng định JP Morgan vẫn đang tiếp tục đưa ra những phản hồi tích cực với cổ phiếu của Apple dựa trên tiềm năng ra mắt iPhone 5G mạnh mẽ, các dịch vụ từ cơ sở người dùng của Apple và "đòn bẩy" để hoạt động - xu hướng làm việc tại nhà trong đại dịch. Dựa trên tất cả các yếu tố trên, Chatterjee đã nâng mục tiêu giá AAPL 12 tháng của JP Morgan lên 425 USD (khoảng 9,85 triệu đồng), tăng từ mức 365 USD (khoảng 8,46 triệu đồng) vào cuối tháng Năm.

Giá cổ phiếu mục tiêu trên dựa trên bội số Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P / E – price to earnings) 23x được Chatterjee sử dụng phương pháp SOTP với P / E 16x cho iPhone, 11x cho Mac và iPad, 25x cho Dịch vụ, 20x cho Dịch vụ cho AirPods và Apple Watch và 11x cho các sản phẩm khác. Nói ngắn gọn hơn là, bất chấp dịch COVID- 19, doanh thu của Apple sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí vẫn có thể gia tăng.

