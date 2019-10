Loạt iPhone 11 có thành công như báo giới tung hô?

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Bổ sung mới lớn nhất cho iPhone 11 Pro có lẽ chỉ nằm ở camera và có lẽ chúng không thành công như mong muốn.

Hai năm trước, Apple đã đẩy giá điện thoại di động của mình lên 1000 USD (tương đương 23,23 triệu đồng) với iPhone X. Vào tháng 9 năm nay, hãng đã tung ra loạt iPhone 11 đắt tiền hơn bằng cách thêm camera góc rộng, chế độ ban đêm và thời lượng pin tốt hơn. Apple thậm chí còn cung cấp thêm tính năng quay video selfie chậm – slofie, hiện đang được quảng cáo rầm rộ.

Rõ ràng, loạt iPhone mới có giá bán không hề rẻ. Thậm chí, người dùng có thể mua một chiếc máy tính xách tay với cùng số tiền. Vào hôm thứ Tư vừa qua, Apple báo cáo thu nhập quý tài chính thứ 4 (từ tháng 6 – tháng 9), bao gồm thời gian bán ra iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max (từ trái sang).

IPhone là nguồn thu lớn nhất của Apple và chiếm một nửa doanh số của hãng. Sản phẩm này đại diện cho khoảng 10% các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu, đưa Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ ba sau "đối thủ" Hàn Quốc Samsung và “gã khổng lồ” Trung Quốc - Huawei. Chương trình nâng cấp của Apple: khuyến khích khách hàng mua trả góp iPhone hàng tháng đã giúp hãng duy trì lợi thế trước các đối thủ. Vì thế, các nhà phân tích hàng đầu tại IDC cho rằng Apple vẫn có vị trí thống lĩnh thị trường.

Tuy nhiên, vẫn có những lý do để lo ngại rằng loạt iPhone giá cao của Apple đang bị bỏ rơi. Theo thống kê của IDC, thị phần của Apple đã giảm gần 2%trong năm qua. Điều này rất đáng lo ngại, đặc biệt là khi toàn bộ thị trường cũng đang bị thu hẹp.

Nhà phân tích nghiên cứu của Cowen Equity Research, ông Peter Sankar cho biết, việc sản xuất iPhone của Apple có thể sẽ phản ánh xu hướng đó, giảm xuống còn 47 triệu iPhone quý 3 năm nay. Con số này ít hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù Shankar nhận định iPhone 11 đã nhận được một sự chào đón "mạnh mẽ".

Khác biệt chính ở iPhone 11 và iPhone 11 Pro là camera.

Điều đó có nghĩa gì đối với hiệu suất tổng thể của Apple? "Táo Cắn Dở" là một trong số ít các công ty Phố Wall có giá trị 1 nghìn tỷ USD. Chỉ một hao hụt nhỏ cũng khiến một công ty lớn mất rất nhiều.

Theo dữ liệu được biên soạn bởi Thomson Reuters, các nhà phân tích kỳ vọng Apple sẽ thu về hơn 12,8 tỷ USD lợi nhuận trong quý 3 vừa qua tổng doanh thu gần 63 tỷ USD,. Con số lợi nhuận này thấp hơn 10% so với 14,1 tỷ USD năm ngoái.

Brian White, nhà phân tích tại Monness, Crespi, Hardt đã viết trong một bản lưu ý gửi tới các nhà đầu tư có nội dung:"Mặc dù các dữ liệu chỉ ra rằng chu kỳ iPhone 11 đang diễn ra nhưng chúng ta cần hết sức thận trọng".

Chuyển sang dịch vụ

IPhone không phải là sản phẩm duy nhất mà những người theo dõi Apple để mắt tới. Công ty đã cố gắng đa dạng hóa doanh thu của mình cho các dịch vụ, trong đó doanh số mang về thậm chí còn nhiều hơn so với các tiện ích.

Một số các dịch vụ phát triển nhất của hãng là gói video phát trực tuyến Apple TV Plus 4,99 USD/ tháng, gói đăng ký trò chơi Apple Arcade 4,99 USD/ tháng và dịch vụ báo và tạp chí Apple News Plus. Hiện tại, “Táo Khuyết” cũng cung cấp một dịch vụ tài chính - Thẻ Apple Card, cung cấp tiền hoàn lại cho những người mua sản phẩm trực tiếp từ công ty.

Apple đang chuyển hướng sang dịch vụ, mới đây nhất là Apple TV Plus.

Khi công bố các dịch vụ mới vào tháng 3, CEO Tim Cook của Apple cho biết "Trong nhiều thập kỷ, Apple đã tạo ra phần cứng và phần mềm đẳng cấp thế giới". Giờ đây, công ty đã có phần mềm phát trực tuyến, chơi game và tin tức, “không giống như bất cứ ai trước đây."

Apple News Plus ra mắt vào tháng 3, tiếp theo là Apple Arcade vào tháng 9 và Apple TV Plus sẽ ra mắt vào tháng 11. “Gã khổng lồ” công nghệ hiện vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về việc Apple News Plus hay Apple Arcade hoạt động tốt như thế nào.

Công ty đang tặng một năm sử dụng Apple TV Plus cho bất kỳ ai mua iPhone hoặc iPad mới, vì vậy dịch vụ sẽ mất một thời gian để gây ấn tượng. Các chương trình mới của Apple TV Plus cho đến nay đã thu được nhiều ý kiến ​​trái chiều. Dịch vụ này đã nhận được sự chấp thuận 72% từ các nhà phê bình.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu và nhiều người theo dõi trong ngành dường như đang chờ đợi trước khi tuyên bố thành công hay thất bại của Apple TV Plus. Trong thời gian này, giới công nghệ vẫn còn tiếp tục ám ảnh về thành công của iPhone.