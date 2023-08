Lỡ mua iPhone 14 Plus, có nên nâng cấp lên iPhone 15 không?

iPhone 15 đang được định hình là một trong những phiên bản iPhone ấn tượng nhất khi ra mắt. Nhưng nếu đã mua iPhone 14 Plus vào năm ngoái, người dùng có nên nâng cấp lên mẫu iPhone mới hơn này hay không?

Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy, nâng cấp iPhone hàng năm khá tốn kém. Thêm vào đó, iPhone 14 khiến không ít người thất vọng và iPhone 14 Plus chỉ có màn hình lớn hơn và pin tốt hơn một chút so với iPhone 14 tiêu chuẩn.

So sánh cấu hình dự kiến của iPhone 15 và iPhone 14 Plus:

Hãy cùng so sánh nhanh iPhone 14 Plus và iPhone 15 dựa trên các tin đồn.

Thiết kế và màn hình

Điểm nhấn của iPhone 14 Plus là màn hình 6,7 inch, lớn hơn đáng kể so với màn hình 6,1 inch của iPhone 14 cũng như iPhone 15 sắp ra mắt.

iPhone 15 sẽ có Dynamic Island.

Màn hình iPhone 14 có thiết kế giống như iPhone 13 với "tai thỏ" và có tốc độ làm mới 60Hz. Trong khi đó, các tin đồn cho hay, iPhone 15 sẽ giữ nguyên tốc độ làm mới nhưng sẽ chuyển sang Dynamic Isand. Vì vậy, khi nhìn ở mặt trước, iPhone 15 sẽ có phong cách hiện đại hơn, giống với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Tốc độ làm mới màn hình vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, hầu hết các nâng cấp lớn chỉ dành riêng cho dòng iPhone 15 Pro. Do đó, thay đổi thiết kế duy nhất của iPhone 15 là Dynamic Island.

Dự kiến, thân máy của iPhone 15 sẽ có thiết kế cong cạnh hơn - chi tiết chưa từng thấy kể từ iPhone 11. Điều này sẽ khiến điện thoại trở nên hấp dẫn hơn về mặt thẩm mỹ và giúp người dùng cầm nắm thoải mái hơn so với iPhone 14 Plus với thiết kế cạnh phẳng.

So sánh camera

iPhone 14 Plus đi kèm camera sau kép 12MP, chứa ống kính góc rộng và góc siêu rộng. Đó là thiết lập tương tự iPhone 13. Mặc dù sản phẩm không có thay đổi nào nhưng ảnh chụp bằng iPhone 14 Plus vẫn khá ấn tượng nhờ được hỗ trợ bởi cảm biến lớn hơn và khẩu độ nhanh hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ảnh concept iPhone 15.

iPhone 15 được đồn đoán sẽ nhận được nâng cấp lớn về camera với cảm biến Sony “hiện đại” cung cấp độ phân giải 48MP.

Trên thực tế, các nguồn tin cho hay, đây là một chiếc camera “giống Pro” dù cảm biến 1/1,5 inch sẽ nhỏ hơn một chút so với iPhone 14 Pro nhưng vẫn lớn hơn một chút so với cảm biến kích cỡ 1/1,9 inch của iPhone 14 Plus. Kết hợp với độ phân giải cao hơn và cải tiến phần mềm được Apple bổ sung, ảnh chụp của iPhone 15 sẽ xuất sắc hơn nhiều so với iPhone 14 Plus.

Chip A15 Bionic hay A16 Bionic?

Một trong những điều đáng thất vọng nhất về iPhone 14 Plus là chỉ có chip A15 Bionic - đã có trên dòng iPhone 13 năm 2021. Tương tự, trong năm nay, iPhone 15 sẽ có chip A16 Bionic của cặp iPhone 14 Pro.

Chỉ cặp iPhone 15 Pro có chip A17 Bionic.

Dù vậy, ít nhất là thiết bị này sẽ mang lại hiệu suất tăng đáng kể so với các mẫu iPhone năm ngoái.

Điểm chuẩn iPhone 14 Pro và iPhone 14 Plus.

Các bài kiểm tra điểm chuẩn của Geekbench 5 cho thấy, iPhone 14 Pro chạy chip A16 đạt 1.891 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 5.469 điểm trong bài kiểm tra đa lõi. Trong khi đó, iPhone 14 Plus đạt trung bình 1.735 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 4.473 trong bài kiểm tra đa lõi.

iPhone 14 Pro hiện là iPhone 15 và các chuyên gia không hy vọng những con số đó sẽ tăng lên.

Ai sẽ có pin "trâu" hơn?

Một trong những lợi ích chính của iPhone 14 Plus là có thời lượng pin tuyệt vời nhờ có viên pin dung lượng 4.323 mAh. Dù không lâu bằng iPhone 14 Pro Max nhưng thời lượng pin 11 giờ 57 phút quá đủ để sản phẩm có một vị trí trong danh sách smartphone pin "trâu".

iPhone 14 Plus có tuổi thọ pin dài.

Theo các tin đồn, iPhone 15 sẽ có pin 3.877 mAh, nhỏ hơn đáng kể so với iPhone 14 Plus. Bù lại, iPhone 15 sẽ được hưởng lợi từ chip A16 Bionic, mang lại thời lượng pin lâu hơn iPhone 14.

Các fan hâm mộ hy vọng, chip A16 Bionic được bổ sung vào iPhone 15 sẽ giúp thời lượng pin của máy gần bằng iPhone 14 Plus.

Triển vọng iPhone 15

Vậy rốt cuộc iPhone 15 có tốt hơn iPhone 14 Plus hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng.

Nếu đánh giá cao màn hình lớn hơn hoặc muốn có pin tốt nhất, chiếc iPhone 14 Plus sẽ có lợi thế hơn. Tất nhiên, nếu muốn có những bức ảnh và hiệu suất tốt hơn, iPhone 15 sẽ phù hợp với bạn.

Các màu sắc tin đồn của iPhone 15.

Nếu đã có iPhone 14 Plus, việc nâng cấp lên iPhone 15 cũng rất hấp dẫn. Sản phẩm mới có kích cỡ nhỏ gọn hơn, hiệu suất tốt hơn, chưa kể được trang bị USB-C và Dynamic Island. Nếu thấy dòng iPhone 15 năm nay chưa xứng đáng, iFan cũng có thể tiết kiệm tiền và "lên đời" iPhone mới vào năm tới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]