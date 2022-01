Lộ diện siêu phẩm xịn sò hơn cả Galaxy S22 Ultra

Motorola đang phát triển một chiếc “supersmartphone” đi kèm với các thông số kỹ thuật tiên tiến nhất trên thị trường.

Với camera chính 200 MP, chip Snapdragon 8 Gen 1 và sạc nhanh 125W, thiết bị được cho mang tên Frontier về cơ bản không có đối thủ và trở thành một trong những thiết bị tốt nhất trong năm 2022.

Ở thời điểm hiện tại, Motorola đang có một vị thế vững chắc trên thị trường smartphone, và có vẻ như chiến lược của hãng để đạt được mục tiêu này chính là tung ra các thiết bị cao cấp thực sự với những công nghệ mới nhất. Quay trở lại cuối năm 2021, Motorola đã vượt qua Xiaomi để trở thành thương hiệu đầu tiên trình làng thị trường smartphone dùng chip Snapdragon 8 Gen 1, mà cụ thể là Edge X30.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, công ty đang chuẩn bị để gây bất ngờ nữa cho mọi người với một thiết bị cao cấp có các thông số kỹ thuật tiên tiến nhất ở mọi thời điểm. Thiết bị này hiện được gọi là Frontier và trở thành chủ đề của nhiều tin đồn với các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy đó thực sự xứng là một trong những smartphone tốt nhất của năm 2022.

Theo trang web TechnikNews của Đức, Motorola Frontier dự kiến ​​sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 1 kết hợp RAM 8 GB hoặc 12 GB, cùng bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB. Màn hình OLED sẽ được làm cong và có kích thức 6,7 inch độ phân giải Full HD+ và tốc độ mới đáng kinh ngạc là 144 Hz.

Về mặt camera, Frontier cũng nhận được đánh giá cao. Trong thiết lập camera sau, cảm biến chính là Samsung HP1 200 MP, cảm biến siêu rộng 50 MP do Samsung sản xuất. Cảm biến còn lại là Sony IMX663 12 MP cũng từng được tích hợp vào Xperia 1 III. Ở mặt trước máy đi kèm camera Omnivision 60 MP - một trong những máy ảnh mạnh nhất thời điểm hiện tại cho camera trước. Máy ảnh này cũng sẽ sẵn sàng cho tính năng Always On của Qualcomm giúp máy ảnh luôn bật với mức tiêu thụ điện năng thấp.

Đối với pin, điện thoại hỗ trợ tính năng sạc nhanh 125W thông qua USB-C và sạc không dây 50W.

Nếu tất cả thông tin về Motorola Frontier hiện được xác nhận, chúng ta đang đối mặt với một thiết bị đầu cuối bao gồm các thông số kỹ thuật hàng đầu tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại và do đó, smartphone này có thể trở thành một trong những mẫu điện thoại tốt nhất năm 2022.

