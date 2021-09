Khuyến mãi nhiều, doanh số iPhone 12 vẫn giảm

Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 15:00 PM (GMT+7)

Nghiên cứu mới cho thấy Apple đã tụt xuống vị trí thứ 4 về doanh số bán smartphone khi sản lượng toàn cầu giảm vì Covid-19 và người dùng đang chờ đợi iPhone tiếp theo.

Báo cáo gần đây cho biết iPhone 12 đã được bán với số lượng cao bất thường trong quý 2, đặc biệt khi iPhone 13 sắp ra mắt. Tuy nhiên nghiên cứu mới từ Trendforce cho biết trên toàn cầu, thị phần tổng thể của Apple đã giảm xuống, một phần là do mọi người đang chờ đợi mẫu điện thoại mới.

Apple hiện đứng thứ 4 sau Samsung, Oppo và Xiaomi. Tuy nhiên, Trendforce cũng báo cáo rằng toàn bộ ngành công nghiệp smartphone đã suy giảm vì tác động liên tục của virus SARS-CoV-2.

“Sự gia tăng gần đây của các ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đã ảnh hưởng xấu đến thị trường smartphone toàn cầu về sản xuất và nhu cầu”, Trendforce cho biết trong một tuyên bố.

Sản lượng smartphone toàn cầu trong quý 2/2021 giảm 11% so với quý trước, xuống còn 307 triệu chiếc. Tuy nhiên, so sánh với cùng kỳ năm ngoái cho thấy mức tăng khoảng 10% trong quý. Sản lượng toàn cầu cho nửa đầu năm 2021 đạt tổng cộng 652 triệu chiếc, tương đương với tốc độ tăng trưởng gần 18% so với nửa đầu năm 20 khi đại dịch đang trong giai đoạn đầu.

Theo Trendforce, sản lượng iPhone của Apple “đạt mức thấp nhất trong năm”, giảm xuống còn 42 triệu chiếc trong quý 2. Đó là mức giảm 22,2% so với quý trước, điều mà Trendforce cho rằng vì “quý thứ hai là giai đoạn chuyển tiếp giữa iPhone năm ngoái và năm nay”.

Để so sánh, Samsung đã sản xuất 58,5 triệu smartphone trong quý 2/2021. Mặc dù là nhà sản xuất smartphone cao nhất nhưng doanh số của công ty Hàn Quốc cũng giảm 23,5% so với quý trước đó.

Trendforce mô tả iPhone 13 là “một phần mở rộng của dòng iPhone 12” chứ không phải là một thiết kế lại đáng kể. Công ty cho biết sản lượng iPhone 13 sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid-19 hiện tại cũng như giá bán có thể tăng lên.

Nguồn: http://danviet.vn/khuyen-mai-nhieu-doanh-so-iphone-12-van-giam-5020213914585934.htmNguồn: http://danviet.vn/khuyen-mai-nhieu-doanh-so-iphone-12-van-giam-5020213914585934.htm