Không sản xuất chip 5G, nhưng Apple vẫn tự thiết kế thành phần quan trọng này

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Mặc dù chưa thể tự sản xuất chip 5G nhưng Apple vẫn tự thiết kế cho một thành phần rất quan trọng của iPhone 5G.

Một báo cáo mới được công bố bởi Fast Company cho biết Apple đã quyết định đi trước và thiết kế ăng-ten 5G của riêng mình cho các mẫu iPhone 2020, dự kiến ​ được công bố vào tháng 9 này. Một nguồn tin bí ẩn cho hay công ty đã quyết định không sử dụng mô-đun ăng-ten QTM 525 milimét (mmW) của Qualcomm. Apple đang hướng đến một thiết kế công nghiệp đẹp mắt hơn cho dòng iPhone 12.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Do có nhiều vấn đề pháp lý với nhà sản xuất chip Qualcomm, Apple đã trải qua một năm 2019 khá khó khăn khi tìm kiếm nguồn chip modem 5G. Tới tận tháng 4 năm ngoái, Apple và Qualcomm mới đồng thuận quan điểm.

Cả hai công ty đã hủy bỏ tất cả các vụ kiện đệ trình lên nhau và Apple đã trả cho Qualcomm một khoản tiền (được cho là 4,5 tỷ USD) để đổi lấy thỏa thuận cấp phép sáu năm và thỏa thuận cung cấp chip nhiều năm. Do đó, các mẫu iPhone 5G đầu tiên sẽ được trang bị chip modem Qualcomm X55 5G hỗ trợ tín hiệu 5G đến từ băng tần 6 GHz và tần số cực cao 5G mmWave. Điều này có nghĩa là các mẫu iPhone 5G đầu tiên sẽ hỗ trợ kết nối với bất kỳ tín hiệu 5G nào có sẵn cho các nhà mạng Verizon, AT & T, T-Mobile và Sprint tại Mỹ.

Trong trường hợp Apple không thể thiết kế kịp ăng-ten 5G khả thi cho iPhone 12, công ty sẽ phải nghiên cứu thiết kế dự phòng cả modem X55 5G cùng với ăng-ten 5G của Qualcomm, kết quả là dòng iPhone 12 dày hơn một chút so với mong muốn.

Hiện tại, khả năng cao là ăng-ten 5G mmWave do Apple thiết kế sẽ kịp cung cấp cho dòng iPhone 12.

Apple đang bớt phụ thuộc vào Qualcomm. Mặc dù đạt được thỏa thuận đã nói ở trên với nhà sản xuất chip, Apple vẫn cảm thấy như "đang bị ràng buộc về tiền bản quyền của Qualcomm". Apple được cho là đang thiết kế chip modem 5G của riêng mình và năm ngoái hãng này đã mua mảng kinh doanh modem điện thoại thông minh của Intel với giá 1 tỷ USD. Đối với một công ty thường thực hiện các vụ mua lại giá thấp, giao dịch này đã tiết lộ mong muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Qualcomm có trụ sở tại San Diego. Tất nhiên, người dùng sẽ chưa thể thấy modem 5G của Apple trong iPhone sớm nhất là đến năm 2025.

Việc Apple thiết kế ăng-ten riêng sẽ khiến một số người dùng lo lắng vì trước đó hãng này đã gặp phải tình trạng Antennagate. Vào ngày 24/06/2010 khi iPhone 4 được phát hành, người dùng bắt đầu phàn nàn rằng khi chạm vào góc dưới bên trái của điện thoại, các thanh tín hiệu sẽ ngừng kết nối. Apple đã gửi cho người mua iPhone 4 một ốp lưng cao su để họ ngừng can thiệp vào ăng-ten điện thoại được thiết kế bởi Apple. Ăng-ten do Apple thiết kế gần đây đòi hỏi năng lượng gấp đôi để tạo ra cùng một lượng tín hiệu so với ăng-ten được sản xuất bởi công ty khác.

Bên cạnh đó, ăng ten mmWave 5G khó thiết kế hơn vì chúng gửi và nhận tín hiệu tần số cao hơn các mẫu điện thoại trước đó. Bất kỳ vấn đề thiết kế hoặc sản xuất hoàn toàn có thể gây ra vấn đề kết nối. iPhone 5G sẽ có ăng-ten "mảng pha" với hai phần kết hợp với nhau tạo thành một chùm sóng vô tuyến, với sự trợ giúp của chip modem 5G có thể được chỉ theo các hướng khác nhau mà không cần di chuyển ăng-ten.

Hiện tại, khả năng cao là ăng-ten 5G mmWave do Apple thiết kế sẽ kịp cung cấp cho dòng iPhone 12.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/khong-san-xuat-chip-5g-nhung-apple-van-tu-thiet-ke-thanh-phan-quan-...Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/khong-san-xuat-chip-5g-nhung-apple-van-tu-thiet-ke-thanh-phan-quan-trong-nay-1059422.html