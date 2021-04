Không chỉ Samsung, đây là hãng "hốt bạc" tỷ nhờ iPhone 12 bán chạy

Nhu cầu iPhone tăng lớn, người tiêu dùng làm việc tại nhà nhiều hơn đã giúp cho các nhà sản xuất linh phụ kiện cho các thiết bị điện tử thu về lợi nhuận lớn.

Sau kỷ lục bán hàng tháng 1 dựa trên nhu cầu đối với dòng iPhone 12, doanh thu quý 1 của Hon Hai Precision Industry - công ty mẹ của Foxconn đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng 44% so với năm ngoái. Theo Bloomberg, sự tăng trưởng được mô tả trong báo cáo thu nhập mới nhất của nhà sản xuất Đài Loan là do nhu cầu đối với dòng iPhone 12 5G của Apple lớn và làm việc tại nhà do Covid- 19 gây ra.

Mức tăng 44% diễn ra một năm sau khi Foxconn báo cáo lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng vì các vấn đề liên quan đến COVID. Ước tính, quý 1 này đã mang về cho hãng ​​doanh thu 47 tỷ USD. Chỉ riêng doanh thu tháng 3 của hãng đã đạt khoảng 15,43 tỷ USD.

Cũng theo Bloomberg báo cáo, giá cổ phiếu của công ty mẹ Hon Hai đã tăng 57% trong hai quý vừa qua, chủ yếu dựa trên kế hoạch của công ty đối với thị trường xe điện.

Hon Hai là công ty thu lời lớn nhờ "bắt tay" với Apple.

Ngoài ra, Hon Hai cũng đã cảnh báo về tình trạng thiếu linh kiện kéo dài đến năm 2022, có thể ảnh hưởng đến 10% các lô hàng của hãng. Cảnh báo này phù hợp với các báo cáo gần đây từ các xưởng đúc bộ vi xử lý, bao gồm cả Foxconn.

Rõ ràng, doanh số loạt iPhone 12 tăng cao đã mang về lợi nhuận lớn cho cả Apple, Samsung – nhà cung cấp màn hình và Hon Hai - hãng chế tạo linh kiện điện tử lớn nhất thế giới.

