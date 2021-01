Khả năng biến hóa camera của Galaxy S qua các thế hệ

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 09:00 AM (GMT+7)

Samsung đã tóm tắt lịch sử của camera trên dòng Galaxy S và cách chúng cải thiện trong những năm qua.

Samsung V200 từ năm 2000 là điện thoại đầu tiên của công ty có camera. Hơn thế nữa, đây cũng là một trong những điện thoại đầu tiên có camera. Kể từ đó, “ông trùm” công nghệ Hàn Quốc đã làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện khả năng chụp ảnh trên thiết bị di động và trong 11 năm qua, dòng Galaxy S cũng là loạt sản phẩm cao cấp nhất.

Samsung liên tục hoài cổ sau khi ra mắt Galaxy S21, đăng tải một lịch sử tóm tắt camera của dòng Galaxy S từ chiếc đầu tiên cho đến ngày nay.

Samsung Galaxy S ban đầu có camera 5MP và có khả năng quay video 720p. Chiếc smartphone này cung cấp một chế độ Toàn cảnh – Panorama để người dùng có thể chụp những bức ảnh góc rộng. Đây là những năm trước khi camera kép trở nên phổ biến, vì vậy “ống kính siêu rộng” vẫn chưa xuất hiện.

Mặc dù có tính năng tự động lấy nét nhưng chiếc camera ban đầu lại thiếu đèn flash LED. Thiếu sót này đã được khắc phục với Galaxy S II, đồng thời tăng độ phân giải của camera chính lên 8MP (camera trước cũng tăng độ phân giải từ 0,3MP lên 2MP).

Galaxy S III giúp chụp một bức ảnh đẹp dễ dàng hơn. Mặc dù không bằng Single Take nhưng chế độ Ảnh đẹp nhất – Best Photo có thể chụp liên tiếp tám bức ảnh và đề xuất bức ảnh đẹp nhất. Chế độ Zero Shutter Lag và chụp liên tiếp (20 ảnh trong 3,3 giây) cũng là những bổ sung tuyệt vời cho bộ công cụ ảnh dòng Galaxy S.

Galaxy S4 mang đến Dual Shot, một hiệu ứng ảnh trong ảnh kết hợp đầu ra của camera trước và sau. Samsung đã thử nghiệm các tính năng mới như Sound & Shot (ghi lại âm thanh xung quanh để đi kèm với ảnh) và Drama Shot, giúp loại bỏ bớt phần nặng nề của Photoshop một số hiệu ứng thú vị. Hãng cũng nâng cấp camera chính lên 13MP, tăng từ 8MP của hai phiên bản trước.

Cảm biến ISOCELL của chính Samsung đã ra mắt lần đầu tiên với Galaxy S5 cùng với cảm biến 16MP. Công nghệ ISOCELL giúp giảm hiện tượng chéo pixel, cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu. Chưa hết, công nghệ Rich Tone HDR mới được giới thiệu được nâng cấp đã mang tới các cảnh có ánh sáng rực rỡ.

Một chiếc camera tuyệt vời không có giá trị gì nếu chủ nhân của nó bỏ lỡ khoảnh khắc. Để giải quyết vấn đề đó, Galaxy S6 đã giới thiệu Quick Launch - nhấn đúp vào phím Home có thể khởi động camera và chụp ảnh chỉ trong 0,7 giây. Cùng với đó, camera còn có khả năng theo dõi lấy nét tự động theo các đối tượng chuyển động, vì vậy tất cả những gì người dùng phải làm là nhấn phím chụp.

Khả năng lấy nét được tăng cường hơn nữa trên Galaxy S7 với Dual Pixel AF, một tính năng được vay mượn từ máy ảnh DSLR. Galaxy S7 edge đạt 88 điểm DxOMark, trở thành camera di động hàng đầu trong bảng xếp hạng.

Đến thời điểm này, rõ ràng rằng chỉ nâng cấp phần cứng cảm biến là không đủ để cạnh tranh với các camera chuyên dụng vào ban đêm. Galaxy S8 áp dụng kết hợp hình ảnh - chụp liên tiếp ba bức ảnh và ghép chúng thành một bức ảnh chất lượng cao hơn. Giao diện camera cũng đã được làm lại để cho phép hoạt động bằng một tay.

Những cải tiến của Galaxy S9 cũng tập trung vào khả năng chụp thiếu sáng. Ống kính có khẩu độ kép, cho phép điện thoại chọn giữa f / 2.4 để có ảnh sắc nét vào ban ngày và f / 1.5 cho ban đêm (cho phép thu vào nhiều ánh sáng hơn 28% đến cảm biến). Đồng thời, camera có khả năng quay video chuyển động chậm 960 khung hình / giây và Samsung cũng đem tới chút thú vị với AR Emojis.

Galaxy S9 + đã thêm một camera thứ hai (2x tele) sau đó Galaxy S10 đã nâng cụm camera sau thành ba camera với việc bổ sung một camera siêu rộng. Điều này không chỉ làm giảm nhu cầu về chế độ toàn cảnh mà còn kích hoạt chế độ quay video Super Steady. Chưa hết, Galaxy S10 cũng bổ sung hỗ trợ cho HDR10 +, dựa trên hoạt động của các mẫu trước đó.

Thế hệ Galaxy S20 quay lại tập trung vào khả năng phóng to và giới thiệu tính năng Space Zoom 100x với mẫu Galaxy S20 Ultra mới. Đây là thế hệ đầu tiên mang tới khả năng quay video 8K và đã cải thiện tính năng Siêu ổn định - Super Steady với phân tích chuyển động dựa trên AI.

Năm nay, thế hệ Galaxy S21 sẽ có mặt tại các cửa hàng vào tuần tới. Mẫu Galaxy S21 Ultra là điện thoại đầu tiên của Samsung có hai mô-đun tele. Chế độ Directors View cung cấp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ ba camera đồng thời và đi kèm chế độ ảnh trong ảnh. Mỗi camera đơn trên cả ba mẫu Galaxy S21 đều có khả năng quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình / giây. Khả năng lấy nét Pixel kép Dual Pixel AF được sử dụng trên camera chính Galaxy S21 / Galaxy S21 + cũng như trên camera siêu rộng và hai camera tele của Galaxy S21 Ultra.

Đáng chú ý, Galaxy S21 Ultra cũng có khả năng chụp ảnh vào ban đêm tốt hơn nhờ cảm biến ISOCELL 108 MP mới nhất với tính năng ghép ảnh 9 trong 1 được cải tiến. Mặt khác, Trí thông minh nhân tạo AI đã được thêm vào để nâng cao chất lượng hình ảnh.

Nguồn: http://danviet.vn/kha-nang-bien-hoa-camera-cua-galaxy-s-qua-cac-the-he-502021291858569.htm