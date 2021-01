Sốc: Huawei có thể khai tử dòng smartphone Mate và P

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

Sau khi bán Honor vào năm ngoái, Huawei có thể sẽ loại bỏ các thương hiệu smartphone Mate và P cao cấp của mình để tránh các lệnh trừng phạt gây tê liệt cho chúng.

Theo báo cáo từ Reuters, công ty được cho là đã nói chuyện với một tập đoàn do các công ty đầu tư đứng đầu được chính quyền Thượng Hải hậu thuẫn vào tháng 9/2020. Không bất ngờ khi Huawei đã thẳng thừng phủ nhận tin tức này, mặc dù trước đó công ty cũng đã làm điều tương tự khi có tin đồn cho biết công ty sẽ bán thương hiệu Honor.

“Không có ích lợi gì cho những tin đồn này. Huawei không có kế hoạch như vậy”, một phát ngôn viên Huawei nói với Reuters. Trong khi đó chính quyền Thượng Hải cũng từ chối đưa ra bình luận.

Quay trở lại tin đồn, giá của thương vụ vẫn là một ẩn số. Vào mùa hè năm ngoái, Huawei đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh số smartphone với 55,1 triệu chiếc được xuất xưởng. Theo IDC, doanh số bán smartphone dòng Mate và P (các mẫu mới nhất là P40 Pro và Mate40) đạt 39,7 tỷ USD trong khoảng thời gian từ quý 3/2019 đến quý 3/2020.

Do lệnh cấm được chính phủ Mỹ áp đặt cho Huawei, TSMC cho biết họ sẽ không sản xuất chip cho Huawei nữa do công ty sử dụng một số nguồn linh kiện từ Mỹ, vì vậy Mate40 sẽ là sản phẩm cuối cùng của Huawei đi kèm chip Kirin cao cấp. Samsung gần đây cũng thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp chip điện thoại cho Huawei do lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Mặt khác, Arm - hãng cugn cấp thiết kế chip được sử dụng bởi tất cả các nhà sản xuất smartphone lớn - nói rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với Huawei. Vì vậy, Huawei được cho là đang nghiên cứu cách tự sản xuất chip Kirin bằng thiết kế Arm. Theo Reuters, Huawei có thể quyết định bán hoặc không bán các thương hiệu Mate và P dựa trên tình hình hoạt động.

Gần đây, ngay sau khi được tách ra khỏi Huawei, Honor đã tiết lộ smartphone View40 5G được hỗ trợ bởi chip xử lý MediaTek. Về lý thuyết, mô hình đó hiện có thể được bán ở Châu Âu và Mỹ cùng với các ứng dụng của Google, vì nó không còn nằm trong danh sách đen của Mỹ. Nếu Huawei tách khỏi các thương hiệu cao cấp của mình, các sản phẩm của họ có thể được bán tại phương Tây, một điều tốt cho người tiêu dùng bởi các mẫu như P40 và Mate40 đều là các điện thoại mạnh mẽ.

Nguồn: http://danviet.vn/soc-huawei-co-the-khai-tu-dong-smartphone-mate-va-p-5020212717583458.htmNguồn: http://danviet.vn/soc-huawei-co-the-khai-tu-dong-smartphone-mate-va-p-5020212717583458.htm