iPhone chiếm kỷ lục 41% doanh thu, giữ vị trí bất bại

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 09:00 AM (GMT+7)

Mặc dù bị tụt xuống top 3 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhưng dòng iPhone vẫn mang về doanh thu “khủng” và chiếm thị phần lớn trên thị trường.

Bất chấp những ảnh hưởng bởi đại dịch, thị trường điện thoại thông minh vẫn đang khá ổn. Thậm chí Motorola và Xiaomi còn đạt mức tăng trưởng lớn bất ngờ.

iPhone của Apple vẫn là "mỏ vàng"

Theo Counterpoint Research, tổng doanh thu đến từ thị trường điện thoại thông minh trong quý 2 trên thế giới ước đạt 96 tỷ USD, tăng 25%. Con số này đạt được ở thời điểm các thương hiệu đang phải đối mặt với các vấn đề về nguồn cung, khiến cho thành tích đó trở nên ấn tượng hơn.

iPhone mang về cho Apple doanh thu lớn.

iPhone của Apple chiếm thị phần doanh thu lớn nhất - 41%. Đây là một kỷ lục mới trong quý 2 và tăng từ 34% so với 12 tháng trước đó. So với quý đầu tiên, thị phần của Apple chỉ giảm 1%. Counterpoint Research nhận định, thành công liên tục của iPhone trong những tháng gần đây là do nhu cầu cao đối với dòng iPhone 12 và sự quản lý chuỗi cung ứng cẩn thận của Apple trong quý.

iPhone 12 và iPhone 11.

Trong khi các thương hiệu điện thoại thông minh khác bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip toàn cầu, “Nhà Táo" hầu như không bị ảnh hưởng. Sự thiếu hụt về chip có thể gây ra những "sóng gió" trong quý hiện tại, nhưng những điều đó chủ yếu ảnh hưởng đến iPhone thế hệ trước với chip cũ hơn.

Nói cách khác, trừ khi xảy ra sự cố khủng khiếp, Apple sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề lớn nào đối với iPhone 12 trong những tháng tới. Dòng iPhone 13 sắp tới, dự kiến ​​“lên kệ” vào tháng 9 cũng có khả năng an toàn.

Samsung đứng top 2 nhưng cách biệt đáng kể

Samsung là thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong quý 2/2021 nhưng chỉ đứng thứ hai về doanh thu từ smartphone với 15% thị phần. Con số này giảm từ 17% trong quý 2/2020.

Galaxy S21.

“Gã khổng lồ” Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang điện thoại thông minh cao cấp ở các khu vực như Mỹ, nơi có vấn đề về nguồn cung, giúp tối đa hóa tiềm năng doanh thu trong tình hình xấu.

Counterpoint cho hay, Samsung cũng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình ở châu Âu cũng như Ấn Độ, Trung và Mỹ Latinh. Những hạn chế về nguồn cung dự kiến ​​còn tiếp tục kéo dài đến nửa cuối năm 2021 nên giới chuyên gia đang chờ xem Samsung sẽ xoay sở như thế nào.

Xiaomi tiếp tục hưởng lợi từ việc Huawei rút lui

Xiaomi là thương hiệu thắng lớn về số lượng smartphone xuất xưởng và hãng cũng đạt được kết quả tốt về doanh thu. Theo báo cáo, thương hiệu Trung Quốc chiếm 9% doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu, tăng so với mức 6% của một năm trước.

Công ty tiếp tục phụ thuộc nhiều vào điện thoại giá rẻ nhưng nhu cầu về điện thoại tầm trung tăng lên ở châu Âu và Đông Nam Á đã tạo ra một sự thúc đẩy mạnh cho doanh thu tổng thể.

Thị phần doanh thu smartphone của các thương hiệu trong quý 2 năm 2020 và 2021.

Nhu cầu đối với dòng Xiaomi Mi 11 cao cấp cũng tăng mạnh, làm tăng thêm một phần doanh thu. Tất nhiên, đó là nhờ việc Huawei rút lui khỏi thị trường toàn cầu.

Xiaomi cho đến nay phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip trên toàn cầu. Mặc dù khó có khả năng vượt qua Samsung về doanh thu nhưng công ty hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu số một về số lượng xuất xưởng smartphone trong tương lai gần.

Oppo và Vivo đã theo kịp Xiaomi với 9% thị phần doanh thu. Con số này tăng tương ứng từ 7% và 6% của quý 2/2020. Việc mở rộng quy mô ra toàn cầu và tiếp tục duy trì hiệu suất ở Trung Quốc đã mang về “trái ngọt” cho Oppo trong khi thành công của Vivo chủ yếu nhờ vào các sản phẩm tầm trung.

Nguồn: http://danviet.vn/iphone-chiem-ky-luc-41-doanh-thu-giu-vi-tri-bat-bai-5020213178592245.htmNguồn: http://danviet.vn/iphone-chiem-ky-luc-41-doanh-thu-giu-vi-tri-bat-bai-5020213178592245.htm