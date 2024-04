7 màu cực đẹp của iPhone 16 Plus được hé lộ

Theo một tin đồn từ phía Trung Quốc, năm nay, chiếc iPhone 16 Plus của Apple sẽ có 7 màu, trong đó có 5 màu dựa trên năm màu hiện có trong dòng iPhone 15 tiêu chuẩn.

Bảng màu dự kiến của iPhone 16 Plus khi so sánh với màu của iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus iPhone 16 Plus Xanh dương Xanh dương Hồng Hồng Vàng Vàng Xanh lá Xanh lá Đen Đen - Trắng - Tím

Dự kiến, các phiên bản màu của iPhone 16 Plus cũng có trên cả iPhone 16 "anh em". 2 chiếc iPhone này dự kiến ​​giống hệt nhau ngoại trừ sự khác biệt về kích thước.

4 màu dự kiến của iPhone 16.

Đối với các mẫu iPhone 16 Pro, các tin đồn cho thấy, chúng sẽ có các màu: titan “đen không gian” - space black và hồng “rose” mới. Màu Xanh dương Titanium trên các mẫu iPhone 15 Pro sẽ bị loại khỏi cặp iPhone 16 Pro để chuyển sang màu hồng mới. Trong khi đó, màu "space black" sẽ thay thế cho màu đen Titanium của iPhone 15 Pro.

Ảnh concept iPhone 16/ iPhone 16 Plus.

Thêm nữa, màu Titan tự nhiên - Natural Titanium và Trắng Titan - White Titanium trên các mẫu iPhone 16 Pro cũng sẽ có sự khác biệt so với bản tiền nhiệm. Titanium tự nhiên sẽ có nhiều tông màu xám hơn. Trong khi đó, White Titanium sẽ có màu “trắng bạc” hơn, giống với phiên bản màu bạc của iPhone 14 Pro.

Dòng iPhone 16 dự kiến được công bố vào mùa thu năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về những sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.

