iPhone 15 Pro sẽ khác gì so với iPhone 15?

Dòng iPhone 15 mới sẽ ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, với vô số các tin đồn và báo cáo phân tích sâu, "bức tranh hoàn chỉnh" về những chiếc iPhone mới đã khá rõ ràng.

Ảnh concept iPhone 15 Pro màu đỏ.

iPhone 15 Pro sẽ có gì hơn iPhone 15?

● Chip A17 Bionic mới hơn trên iPhone 15 Pro

● iPhone 15 Pro sẽ có RAM 8GB (iPhone 15 sẽ chỉ có RAM 6GB)

● Màn hình iPhone 15 Pro có viền mỏng hơn

● Chỉ iPhone 15 Pro có camera tele với khả năng zoom tốt hơn

Thiết kế và màn hình

Cả iPhone 15 Pro và iPhone 15 sẽ đều có kích thước màn hình 6,1 inch - khá nhỏ gọn so với các mẫu iPhone Pro Max và smartphone Ultra trên thế giới.

Dù vậy, kích thước vật lý thực tế của điện thoại dự kiến sẽ khác một chút do iPhone 15 Pro có viền mỏng hơn và do đó, chiều rộng hẹp hơn một chút. Sự khác biệt đáng chú ý nhất vẫn là trọng lượng nặng hơn của iPhone 15 Pro so với mẫu iPhone tiêu chuẩn.

Dòng iPhone 15 sẽ có cổng USB- C.

Về chất liệu, iPhone 15 Pro sẽ có khung titan mới, một sự thay đổi so với thép không gỉ trên các mẫu iPhone Pro trước đây. Chất liệu titan này có khả năng chống hư hại cao hơn, nhẹ hơn đáng kể so với thép không gỉ. Trong khi đó, mẫu iPhone 15 sẽ sử dụng khung nhôm quen thuộc.

Một điểm khác biệt nữa là iPhone 15 Pro sẽ có mặt lưng kính mờ, iPhone 15 sẽ có mặt lưng kính bóng.

Ở phía dưới, cả hai điện thoại sẽ có cổng USB-C, thay thế cho cổng Lightning đã được Apple sử dụng trong nhiều năm.

Cả hai điện thoại đều có chứng nhận chống nước và bụi IP68.

Về màn hình, cả hai đều sử dụng màn hình OLED 6,1 inch và không có quá nhiều khác biệt về khả năng cân bằng màu sắc và chất lượng tổng thể của hình ảnh. Điều khác biệt là mẫu iPhone Pro có tính năng ProMotion 120Hz, cho trải nghiệm mượt mà, tiết kiệm pin hơn (iPhone 15 sẽ không có).

Phiên bản iPhone 15 Pro cũng có viền màn hình mỏng thanh lịch hơn. Theo các chuyên gia, màn hình của chiếc iPhone 15 Pro cũng sẽ đạt mức độ sáng tối đa cao hơn, dễ sử dụng ngoài trời hơn. Chưa hết, cả hai điện thoại sẽ cùng có khu vực Dynamic Island.

Không có sự khác biệt khi nói đến sinh trắc học: cả hai điện thoại cao cấp sẽ đều sử dụng Face ID để mở khoá và xác thực sinh trắc học.

Hiệu suất và phần mềm

Năm nay, iPhone 15 Pro sẽ có chip A17 Bionic mới, đây là một bước tiến vượt bậc, giúp chuyển sang công nghệ 3nm tiên tiến, cho phép đặt nhiều bóng bán dẫn hơn, đồng thời cung cấp nhiều năng lượng hơn và hiệu quả tốt hơn trên cùng một kích thước khuôn.

Mặt khác, iPhone 15 sẽ chỉ được trang bị chip A16 Bionic từ iPhone 14 Pro năm ngoái.

Thực tế, cả hai con chip này đều rất nhanh nhưng chip A17 Bionic sẽ giúp iPhone 15 Pro có thời lượng pin dài hơn đáng kể.

Chỉ iPhone 15 Pro có chip A17 Bionic.

Thêm vào đó, iPhone 15 Pro cũng sẽ tăng RAM lên 8GB, iPhone 15 sẽ chỉ đi kèm với RAM 6GB. Điều này sẽ giúp iPhone Pro thực hiện đa nhiệm mượt mà hơn.

Về phần mềm, không có sự khác biệt nào giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15. Cả hai đều sẽ chạy trên iOS 17 mới nhất khi ra mắt vào tháng 9. Appel có chính sách cập nhật phần mềm tốt nhất trong ngành và cả hai điện thoại này sẽ được cập nhật trong 5 hoặc thậm chí 6 năm tới.

Cuối cùng, về khả năng kết nối, không có sự khác biệt giữa hai thiết bị này vì cả hai đều hỗ trợ kết nối 5G và có tính năng thông báo SOS khẩn cấp mới thú vị thông qua vệ tinh.

So sánh camera

Một trong những lý do lớn hơn để chọn mua iPhone 15 Pro thay vì iPhone 15 là camera zoom 3X sẽ mang lại khả năng thu phóng linh hoạt hơn và hỗ trợ chụp ảnh ở chế độ chân dung.

Tuy nhiên, iPhone 15 cũng sẽ có camera chính 48 megapixel. Hiện vẫn chưa rõ chiếc iPhone tiêu chuẩn này có hỗ trợ ProRAW hay không.

Theo các tin đồn, iPhone 15 Pro sẽ sử dụng cảm biến 48MP có kích thước lớn hơn để cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Một số nguồn tin khác cũng tuyên bố, khả năng quay video 8K sẽ lần đầu tiên có trên iPhone 15 Pro.

Chất lượng âm thanh và Haptics

Nhiều năm qua, Apple đã đạt "đỉnh" về chất lượng âm thanh và giới công nghệ không mong đợi iPhone 15 Pro có chất lượng loa tốt hơn iPhone 15.

iPhone 15 Pro sẽ có viền mềm mại hơn.

Cả hai smartphone cao cấp sẽ đều không có giắc cắm tai nghe và người dùng có thể sử dụng cổng USB-C mới để kết nối tai nghe có dây.

Thêm nữa, 2 flagship sẽ không có sự khác biệt trong bộ phận haptics. Cả hai điện thoại đều đi kèm với Taptic Engine – đã được Apple sử dụng trong nhiều năm và hoạt động rất xuất sắc.

Tuổi thọ pin và sạc

Dự kiến, cả hai điện thoại cao cấp sẽ đi kèm với dung lượng pin khoảng 3.200mAh. Công cụ thay đổi “cuộc chơi” ở đây có thể là chip A17 Bionic mới. Quy trình 3nm hiệu quả hơn sẽ giúp iPhone 15 Pro tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Về khả năng sạc, Apple sẽ không cung cấp bộ sạc trong hộp và người dùng sẽ phải mua rời. Tuy nhiên, chúng sẽ cùng đi kèm cáp USB-C trong hộp. Theo dự đoán, chiếc iPhone 15 Pro sẽ có tốc độ sạc có dây 23W và iPhone 15 sẽ chỉ có tốc độ sạc 20W.

Cả hai cũng đi kèm khả năng sạc không dây MagSafe 15W quen thuộc.

Tạm kết

Apple được đồn đoán sẽ tăng giá khởi điểm của iPhone 15 Pro thêm 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Điều này khiến khoảng cách giữa hai phiên bản thậm chí còn lớn hơn trước.

Ảnh concept dòng iPhone 15.

Do đó, việc lựa chọn chiếc iPhone nào còn phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng điện thoại. Nếu là người dùng thường xuyên và đánh giá cao tốc độ bổ sung, màn hình ProMotion 120Hz mượt mà, quay video 8K và ảnh chụp “chất”, iPhone 15 Pro sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu không bị ám ảnh bởi những tính năng đó và chỉ muốn một chiếc iPhone tốt, mang lại 90% trải nghiệm đó, iPhone 15 sẽ là sản phẩm phù hợp.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/iphone-15-pro-se-khac-gi-so-voi-iphone-15-1...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/iphone-15-pro-se-khac-gi-so-voi-iphone-15-174628.html