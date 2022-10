iPhone 14 Plus đối diện điều tồi tệ nhất đối với Apple

Trong một lưu ý gửi đến các nhà đầu tư, ngân hàng đầu tư Cowen dự đoán rằng doanh thu của Apple sẽ bị cắt giảm vì nhu cầu với iPhone 14 Plus không như mong đợi. Đó là lý do Apple được cho là đã cắt giảm việc sản xuất iPhone 14 Plus như trong báo cáo gần đây, lên đến khoảng 40% - một con số khá tồi tệ so với những kỳ vọng dành cho sản phẩm trước đây.

Với việc chuyển hướng sản xuất các mẫu không phải Pro sang Pro của dòng iPhone 14, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lô hàng, với tổng lô hàng iPhone 14 Plus có thể được điều chỉnh xuống khoảng 10 triệu chiếc vào năm 2022.

Cowen dự báo Apple sẽ xuất xưởng 51 triệu iPhone trong quý 3 như các báo cáo từ giới trong ngành, trong khi doanh số iPhone trong quý 4 sẽ rơi vào khoảng 80 triệu chiếc. Các nhà phân tích đã giảm nhẹ kỳ vọng của họ đối với các lô hàng iPhone trong quý 4/2022 và quý 1/2023 xuống lần lượt là 82 triệu và 55 triệu. Các dự đoán trước đó là 83 triệu và 58 triệu.

Doanh số bán iPad và Mac dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, với việc doanh nghiệp sử dụng iPad ngày càng nhiều có khả năng giúp bù đắp nhu cầu tiêu dùng thấp hơn.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple, bao gồm Apple Care, iCloud và các dịch vụ khác, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3. Cowen dự kiến Apple ​​sẽ cải thiện trong quý 4, với mức dự báo tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái do chi tiêu trên App Store tăng trong mùa lễ.

