iPhone 14 giảm đến gần 4,3 triệu đồng tại Trung Quốc

Theo báo cáo, JD.com đã xác nhận rằng người mua iPhone 13 có thể được giảm giá 110 USD (2,74 triệu đồng) trong dịp mua sắm lần này. Ngoài ra, họ cũng sẽ được cung cấp thêm gói đăng ký AppleCare+, thường có giá 120 USD (2,99 triệu đồng) ở Trung Quốc.

Ngay cả mẫu iPhone 14 mà Apple mới ra mắt cũng được giảm giá gần 100 USD (2,49 triệu đồng), trong khi người mua iPhone 14 Plus sẽ được giảm giá 172 USD (4,27 triệu đồng). Việc JD.com không áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá dành cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là điều dễ hiểu khi các sản phẩm này đang trong giai đoạn khan hiếm hàng. Trong khi đó, iPhone 14 và 14 Plus đều là những sản phẩm ít phổ biến nhất của dòng sản phẩm, do đó mức giá giảm mạnh mẽ nhất.

Được biets, Double 11 (hay còn gọi là Ngày lễ độc thân) là một ngày lễ mua sắm phổ biến với người trẻ Trung Quốc nhằm tôn vinh niềm tự hào là người độc thân. Ngày 11/11 được chọn bởi vì số “1” gợi nhắc đến một cá nhân hãy còn đơn thân. Ngày lễ này còn trở thành một ngày phổ biến nhằm kỷ niệm các mối quan hệ, với hơn 4.000 cặp đôi đã kết hôn ở Bắc Kinh vào ngày này trong năm 2011, đối chiếu với con số trung bình 700 cặp một ngày.

Ban đầu ngày này được một nhóm nhỏ các cử nhân đại học tôn vinh như một sự phản ứng lại những lễ hội với trọng tâm là các cặp đôi theo truyền thống, tuy nhiên vào năm 2009, CEO Alibaba là Trương Dũng đã khởi đầu việc sử dụng ngày này như một kỳ nghỉ lễ dành để mua sắm xuyên suốt 24 giờ nhằm đem lại các chiết khấu mua hàng trực tuyến và hoạt động giải trí ngoại tuyến.

Đến nay, ngày lễ này đã trở thành ngày hội mua sắm ngoại tuyến và trực tuyến lớn nhất trên thế giới, với số người mua hàng của hãng Alibaba vượt quá con số 84,5 tỷ USD tiền chi tiêu trong suốt ngày kỷ niệm năm 2021. Hãng JD.com đối thủ cũng tổ chức lễ hội mua sắm ngày 11/11, thu về 48,13 tỷ USD.

