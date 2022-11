iPhone 14 Series mang lại cho Apple "bài học" gì?

iPhone 14 Plus là nỗ lực đầu tiên của “Táo Khuyết” khi tung một chiếc iPhone màn hình lớn với giá phải chăng hơn. Trong vài năm qua, màn hình 6,7 inch được dành riêng cho iPhone Pro Max siêu cao cấp. Tuy nhiên, do doanh số bán iPhone mini kém, công ty có trụ sở tại Cupertino đã quyết định chấn chỉnh mọi thứ một chút và loại bỏ iPhone Mini nhỏ nhất của mình để chuyển sang iPhone Plus cỡ lớn mới.

iPhone 14 Plus được xem là sản phẩm "thất bại" của Apple.

Đáng tiếc, thay đổi này được cho là một sai lầm. Theo nhiều báo cáo, iPhone 14 Plus đang hoạt động kém hiệu quả và doanh số bán ra thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Tại sao iPhone 14 Plus lại “thất bại”?

Khả năng cao là Apple đã coi doanh số của chiếc iPhone mini đủ thất vọng để “khai tử” và giới thiệu chiếc iPhone Plus đầu tiên để mong đợi doanh số cao hơn. Tuy nhiên, đây là một tính toán sai lầm của Apple vì một lý do cụ thể: chúng đơn giản không thể thay thế lẫn nhau.

Thực tế, iPhone Mini đang chiếm một vị trí rất cụ thể trong dòng sản phẩm iPhone của Apple – kích cỡ siêu nhỏ nhưng vẫn có hiệu suất hàng đầu.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus bị chê nhiều.

Hơn nữa, kích thước của chiếc iPhone mini khiến chúng trở nên độc đáo không chỉ giữa các iPhone khác mà còn giữa toàn bộ thị trường điện thoại thông minh nói chung. Đối với những người dùng muốn mua một chiếc điện thoại thông minh nhỏ và có hiệu suất hàng đầu, không có lựa chọn nào thay thế iPhone 13 Mini.

Điều này hầu như không xảy ra với iPhone 14 Plus. Hầu hết các điện thoại thông minh Android đều có kích thước của iPhone 14 Plus nhưng lại có giá thấp hơn.

iPhone 14 không có gì nổi bật

Hiện tại, iPhone 14 (và iPhone 14 Plus) đang ở một vị trí thực sự kỳ lạ. Chúng đã bỏ lỡ hầu hết các tính năng phần cứng mới được dành riêng cho các mẫu iPhone Pro năm nay. Cặp iPhone mới không nhận được cảm biến 48MP, bộ xử lý A16 và cả Dynamic Island, mắc kẹt với thiết kế cũ hơn.

iPhone 13 Mini đã không có bản kế nhiệm.

Do đó, năm nay, người dùng chỉ có thể mua các mẫu iPhone Pro để có trải nghiệm mới mẻ.

Định giá iPhone 14 Plus không hợp lý

Cách Apple định vị giá iPhone 14 Plus thực tế không phù hợp. Tại Việt Nam, chiếc iPhone này giảm giá chỉ còn từ 24,99 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn khá nhiều so với iPhone 14 tiêu chuẩn (từ 21,99 triệu đồng). Do đó, iFan sẵn sàng trả thêm vài triệu đồng nữa để sở hữu iPhone 14 Pro (có giá từ 30,49 triệu đồng).

iPhone 13 Pro Max đáng mua hơn iPhone 14 Plus.

Thậm chí, người dùng có thể chi thêm khoảng 3 triệu đồng để có trong tay iPhone 13 Pro Max cao cấp (có giá từ 27,99 triệu đồng).

Tại sao sự thất bại của iPhone 14 Plus không phải là một điều bất ngờ?

Tóm lại, iPhone 14 Plus không phải là một chiếc điện thoại thông minh tồi nhưng đã phải nhận thất bại (theo tiêu chuẩn của Apple) ngay từ đầu.

Thứ nhất, mẫu iPhone không được hưởng lợi từ kích cỡ độc quyền giống như iPhone Mini. Thứ hai, cấu hình của máy quá giống iPhone 13, không có gì mới mẻ. Thứ ba, mức giá đắt hơn nhiều so với các smartphone Android đã khiến iPhone 14 Plus quá tầm với.

iPhone 14 Plus có giá quá cao.

Cặp iPhone 14/ iPhone 14 Plus nói chung đã hoạt động kém hơn so với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Vì thế, iPhone 14 Plus một lần nữa chứng minh một điều - lớn hơn chưa chắc đã tốt hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-series-mang-lai-cho-apple-bai-hoc-gi-1413028.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-series-mang-lai-cho-apple-bai-hoc-gi-1413028.ngn