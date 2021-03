iPhone 12 Mini ế, Apple lời đơn lời kép

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mặc dù iPhone 12 Mini có doanh số thấp hơn dự đoán nhưng đây thực sự là một tin tốt đối với “Nhà Táo”.

Hết báo này đến báo khác đều khẳng định chiếc iPhone 12 mini với màn hình 5,4 inch đang ế hàng. “Em út” của dòng iPhone 12 ước tính chỉ chiếm từ 4 - 6% doanh số bán ra của cả “gia đình” iPhone 12. Do đó, Apple đang chuyển hướng các thành phần dành cho chiếc iPhone này sang các thành viên khác và thậm chí có thể ngừng sản xuất thiết bị hoàn toàn vào cuối quý II.

iPhone 12 mini.

Thực tế, theo The Elec, hiệu suất kém không chỉ đè nặng lên iPhone 12 mà còn cả Samsung. Công ty nghiên cứu Omdia cho biết, doanh số màn hình OLED của Samsung Display đã giảm 9% trong tháng 1 xuống còn 45 triệu chiếc so với tháng trước do doanh số bán iPhone 12 mini thấp.

Điều đó không có nghĩa là mẫu iPhone 12 nhỏ nhất là thủ phạm vì báo cáo cho biết thêm, doanh số bán cả dòng iPhone 12 đã có dấu hiệu giảm trong những ngày đầu quý 1 năm nay. Trong khi đó, các báo cáo cũng khẳng định nguồn cung màn hình OLED của Samsung cho các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn còn khá mạnh mẽ trong tháng Giêng. Màn hình OLED cứng có giá rẻ hơn so với màn hình dẻo được sử dụng cho các mẫu smartphone cao cấp như iPhone 12 và Galaxy S21.

iPhone 12 mini quá ế, đứng trước nguy cơ bị ngừng sản xuất.

Đối lập với iPhone 12 Mini, doanh số cao của iPhone 12 Pro và iPhone 12 đắt tiền hơn đã giúp Apple kéo lại không ít lợi nhuận, đồng thời góp phần tăng giá bán iPhone trung bình hiện tại. Do đó, với nhiều chuyên gia, dù iPhone 12 Mini có ế hàng, “Nhà Táo” vẫn được lợi lớn.

Cũng theo các báo cáo, mặc dù các đơn đặt hàng iPhone 12 OLED được cho là phân chia giữa Samsung, LG và BOE, Samsung vẫn cung cấp số lượng lớn hơn cả và cũng là nhà cung cấp màn hình duy nhất cho iPhone 12 mini. Ước tính, có tổng cộng 164 triệu màn hình điện thoại thông minh (OLED và LCD) đã được xuất xưởng trong tháng Giêng. Samsung là nhà cung cấp hàng đầu, tiếp theo là BOE và Tianma. Trước đó, Apple đã bị Samsung phạt hai lần chỉ trong hai năm qua vì không mua đúng lượng màn hình OLED như cam kết.

