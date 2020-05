iPhone 12 5G sẽ trễ gần 2 tháng, nhường chỗ cho iPhone SE 2020 toả sáng

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Nhà phân tích hàng đầu dự đoán, dòng iPhone 5G 2020 của Apple chắc chắn bị trì hoãn; iPhone SE 2020 sẽ bán cực “chạy”.

Vào ngày 21/04 vừa qua, nhiều nguồn tin cho rằng Apple có kế hoạch sản xuất khoảng 213 triệu chiếc iPhone trong khoảng thời gian từ tháng 04/2020 - tháng 03/2021. Con số này ghi nhận mức tăng 4% so với 205 triệu chiếc được sản xuất năm ngoái nhưng lý do không phải nhu cầu mạnh hơn.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Apple chỉ đơn giản muốn dự trữ một số thành phần nhất định trong trường hợp các nhà máy phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Nhưng theo Seeking Alpha, một báo cáo mới của nhà môi giới Nomura của Nhật Bản, các mẫu iPhone 5G mới của công ty đang có nguy cơ bị chậm tiến độ.

iPhone 12 sẽ ra mắt "trễ từ 4 đến 6 tuần"

Nhà phân tích Jeffrey Kvaal của Nomura nhận định, iPhone 12 của Apple sẽ ra mắt chậm hơn "từ 4 - 6 tuần". Điều này có thể đẩy lùi thời gian bán ra các mẫu iPhone 5G tới tháng 10 hoặc tháng 11. Đầu tháng 4, đối tác lắp ráp hàng đầu của Apple - Foxconn cho biết, dòng iPhone 12 chắc chắn sẽ xuất hiện vào mùa mua sắm cuối năm.

Theo 9to5Mac, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International nhận định: Apple buộc phải tiến hành quy trình kiểm định chất lượng trực tuyến cho các mô hình mới và vì đại dịch, công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển một số sản phẩm nhất định sang các "nhân viên " tại Trung Quốc. Do đó, theo ông Kuo, “Táo Khuyết” sẽ trì hoãn thử nghiệm xác minh kỹ thuật của các mẫu iPhone 2020 sau một tháng.

Dòng iPhone 12 sẽ bị trì hoãn hơn 1 tháng.

Chưa hết, ông Kuo cũng tiết lộ rằng với 4 phiên bản iPhone khác nhau, mỗi phiên bản sẽ được sản xuất kiểu so le. iPhone 12 và iPhone 12 Plus (có màn hình 5,4 inch và 6,1 inch tương ứng) sẽ được lắp ráp hàng loạt vào tháng 9. Do iPhone 12 Pro Max 6,7 inch có thiết kế phức tạp nhất, Apple có thể sẽ khởi động dây chuyền lắp ráp vào tháng 10.

Nhưng nhà phân tích này cũng để lại một nghi vấn lớn trong báo cáo của mình. Ông khẳng định, đã có sự thay đổi lớn trong thiết kế ăng-ten tần số cực cao mmWave được sử dụng để thu tín hiệu 5G.

iPhone SE 2020 sẽ “cứu cánh” tất cả

Đối với iPhone SE thế hệ thứ hai, sẽ được bán ra vào thứ Sáu tới, ông Kuo nhận định doanh số đơn đặt hàng sẽ đạt được kỳ vọng. Ông dự kiến, có 12 - 14 triệu chiếc iPhone SE mới sẽ xuất xưởng trong quý hiện tại, sau đó là thêm 10 triệu trong quý ba. Nói cách khác, doanh số iPhone SE mới sẽ đạt tổng cộng từ 22 - 24 triệu chiếc trong năm nay, khác xa với ước tính ban đầu là từ 30 - 40 triệu.

iPhone SE 2020.

Tất nhiên, doanh số hoàn toàn có thể thấp hơn mức này. Theo như ông Kuo chỉ ra, ở giữa đại dịch này, người tiêu dùng có khả năng mua một chiếc điện thoại giá thấp hơn hoặc không mua một chiếc điện thoại mới nào cả. Thậm chí, các nhà phân tích cho thấy doanh số lớn của iPhone SE 2020 sẽ kéo doanh số của dòng iPhone 11 đi xuống. Nhà phân tích Kuo dự đoán, sự bùng phát của COVID-19 sẽ dẫn đến sự suy giảm doanh số iPhone trong quý 2 lên tới 30%.

