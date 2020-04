iPhone SE 2020 có những nhược điểm lớn gì?

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Dù có rất nhiều ưu thế nhưng iPhone SE 2020 vẫn có những điểm trừ lớn so với các dòng iPhone khác.

iPhone SE 2020 mới của Apple là một lựa chọn tốt trong năm nay, đặc biệt là khi Covid-19 khiến cho nhiều người dùng phải giới hạn chi tiêu. Nhưng đổi lại giá bán 399 USD (tương đương 9,35 triệu đồng), người dùng sẽ phải bỏ qua nhiều tính năng quan trọng của iPhone khi lựa chọn iPhone SE mới.

1. Không có camera TrueDepth và Face ID

Máy quét vân tay Touch ID trên iPhone SE mới vẫn ấn tượng như khi nó ra mắt trên iPhone 5S vào năm 2013. Đây là phương pháp xác thực nhanh, an toàn và ngoài chức năng mở khóa nhanh, nó cho phép nhanh chóng thanh toán với Apple Pay.

iPhone SE 2020 không hề hoàn hảo như nhiều người nghĩ.

Tuy nhiên, công nghệ này đã được 7 năm. Từ năm 2017 tới nay, dòng sản phẩm hiện tại của Apple đều sử dụng Face ID và mang tới trải nghiệm tốt hơn và cao cấp hơn. Face ID an toàn hơn, khó hack hơn và vì thế hệ ban đầu có trong iPhone X, tính năng này đã dần trở nên nhanh hơn Touch ID. Mặt khác, có nhiều người cũng đánh giá Touch ID không đáng tin cậy, không thể xác thực khi ngón tay của người dùng ẩm ướt hoặc đổ mồ hôi.

Vì vậy, để có trải nghiệm thuận tiện hơn, tốc độ nhanh hơn và bảo mật tốt hơn, Face ID là một lý do mạnh mẽ để mua một chiếc iPhone khác. Người dùng có thể tuỳ chọn iPhone XR, iPhone 11 với giá cao hơn một chút.

2. Kích thước màn hình nhỏ

Đây là một điểm yếu lớn nhất trên iPhone SE mới. Nếu là người yêu thích màn hình 4 inch cũ hơn, nhỏ hơn thì một chiếc iPhone SE với màn hình 4,7 inch sẽ rất phù hợp, có thể dễ dàng thao tác bằng một tay.

Tuy nhiên, nếu thích màn hình lớn hơn, màn hình iPhone SE 4,7 inch quá nhỏ. Cả iPhone XR và iPhone 11 đều có màn hình 6,1 inch trong khi iPhone 11 Pro có màn hình 5,8 inch đó là chưa kể iPhone 11 Pro Max đã có màn hình lên tới 6,5 inch. Rõ ràng, iPhone SE thực sự chỉ thay thế iPhone 8 nhưng ngay khi nó được ra mắt, cặp iPhone 8/ iPhone 8 Plus đã bị “khai tử”.

iPhone SE mới có màn hình khá bé.

iPhone 8 Plus thực sự lớn hơn về kích thước bên ngoài khi so sánh với iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro dù có màn hình nhỏ hơn. Lý do là iPhone 11 Pro có viền màn hình được thu nhỏ tối đa, giúp mang tới kích thước màn hình lớn hơn mà không làm thay đổi kích cỡ tổng thể. Mặt khác, iPhone 8 và iPhone SE mới đều có viền dày kiểu cũ xung quanh màn hình.

3. Độ phân giải màn hình thấp

iPhone SE liên tục được cho là iPhone 8 cũ với phần cứng bên trong mới nhưng thực sự màn hình của nó còn lùi xa hơn thế. Về kích thước vật lý, độ phân giải và công nghệ, màn hình của iPhone SE 2020 gần như tương đương với iPhone 6 hoặc iPhone 6S từ năm 2014/ 2015. Sự khác biệt duy nhất là phiên bản màn hình của iPhone SE mới hỗ trợ True Tone để thay đổi màu tùy thuộc vào môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, trong sáu năm kể từ iPhone 6, màn hình đã có rất nhiều thay đổi. Cùng với phong cách thiết kế cạnh – cạnh, người dùng đã quen sử dụng màn hình OLED thay vì màn hình LCD cũ. Công nghệ này cung cấp màu đen tốt hơn và độ tương phản được cải thiện.

iPhone SE có tỷ lệ tương phản 1.400: 1 trong khi iPhone 11 Pro cung cấp 2.000.000: 1. Con số này cho thấy màn hình trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max tốt hơn như thế nào so với iPhone SE 2020. iPhone 11 Pro cũng có độ sáng vượt trội ở mức 800 nit thay vì 625 nit như trên iPhone SE. Tất nhiên, sự khác biệt sẽ trở nên rõ ràng khi chúng được đặt ở cạnh nhau.

4. Chỉ có camera sau đơn

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đi kèm với hệ thống 3 camera sau và cả ba đều là ống kính tuyệt vời. Chúng đều sử dụng cảm biến 12MP và cung cấp chuyển đổi liền mạch giữa các camera rộng - Wide, camera siêu rộng - Ultra Wide và camera Telephoto. Trong khi đó, iPhone SE chỉ có một camera sau đơn rộng 12MP.

iPhone SE 2020 chỉ có camera sau đơn 12MP.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có sức mạnh camera gấp 3 lần iPhone SE 2020. Mặt trước của iPhone 11 Pro hoặc iPhone 11 Pro Max cũng có camera 12MP, cung cấp khả năng quay video 4K như camera sau còn iPhone SE mới chỉ sử dụng cảm biến 7MP, có lẽ chỉ đủ để gọi video thông thường.

Cũng phải khẳng định rằng, camera trên iPhone SE năm nay đã được cải thiện đáng kể nếu so sánh với iPhone 8. Camera của iPhone SE đã được bổ sung khả năng chụp ảnh chân dung (iPhone 8 không có).

5. Phiên bản nâng cấp không phải lúc nào cũng hơn bản cũ

Apple luôn đưa ra lời khuyên để kích thích người dùng nâng cấp lên iPhone SE 2020 từ iPhone cũ. Tuy nhiên, người mua hoàn toàn có thể giữ lại chiếc iPhone đang sử dụng và cân nhắc. Nếu so sánh kỹ hơn, chỉ còn iPhone 8 giữ lại tính năng Haptic Touch mà iPhone SE mới cũng không có.

Dòng iPhone 11 và iPhone SE mới.

Tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu iPhone SE mới để tận hưởng những công nghệ mới hơn với mức giá vừa túi tiền nhưng sự lựa chọn nào cũng là một sự thỏa hiệp. Hãy chọn mua chiếc iPhone có thể đáp ứng được những tính năng quan trọng và phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Với giá bán chỉ từ 399 USD (khoảng 9,35 triệu đồng) tại Mỹ (giá dự kiến khi về Việt Nam là từ 12,99 triệu đồng), iPhone SE 2020 sẽ vẫn có khả năng thành công chỉ vì đây là chiếc iPhone rẻ nhất hiện có. Dự đoán, nó sẽ trở thành một sản phẩm "bom tấn" nhờ sự kết hợp tuyệt vời của giá bán và hiệu suất.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/iphone-se-2020-co-nhung-nhuoc-diem-lon-gi-1081304.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/iphone-se-2020-co-nhung-nhuoc-diem-lon-gi-1081304.html