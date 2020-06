iPhone 11 và iPhone 11 Pro lại gặp nạn với màn hình

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Một số người dùng đã lên tiếng phản ánh màn hình của iPhone 11 thỉnh thoảng bị ám màu xanh lá cây.

Mới đây, một số chủ sở hữu iPhone 11 và iPhone 11 Pro và người dùng của một số thiết bị cầm tay iOS cũ hơn đang báo cáo một lỗi về màn hình của iPhone. Lỗi này khiến màn hình bị ám màu xanh lục một thời gian ngắn sau khi mở khóa thiết bị.

iPhone 11 gặp phải tình trạng ám màu xanh.

Vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến các thiết bị trong dòng sản phẩm iPhone 11 và iPhone 11 Pro nhưng cũng có thể xuất hiện trên một số mẫu iPhone X và iPhone XS. Một số báo cáo chỉ ra rằng vấn đề đã xuất hiện kể từ khi iPhone được cập nhật lên phiên bản hệ điều hành iOS 13.4.1.

Theo báo cáo của người dùng trên Reddit (thông qua MacRumors), lỗi xảy ra khi người dùng mở khóa thiết bị. Màn hình sẽ xuất hiện " với tông màu xanh" trong vài giây trước khi trở lại bình thường.

Dòng iPhone X, iPhone XS cũng dính tình trạng này.

Theo các chuyên gia công nghệ, do cả màn hình LCD và OLED đều bị ảnh hưởng nên vấn đề có thể là do phần mềm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là nguyên nhân xuất phát từ phần cứng của Apple. Nếu do phần mềm gây ra, có khả năng Apple sẽ vá lỗi trong bản cập nhật iOS sắp tới.

