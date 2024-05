iOS 18 "gây sốt" hơn cả iPhone 16 nhờ AI

Các bản cập nhật iOS mới của Apple luôn thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Và trong năm nay, iOS 18 còn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết vì Apple dự kiến ​​sẽ tích hợp cho chúng nhiều tính năng Trí tuệ nhân tạo - AI.

Ảnh minh hoạ.

Theo kế hoạch, iOS 18 sẽ được công bố trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2024 của Apple, bắt đầu vào ngày 10/6.

Ảnh minh hoạ.

Thực tế, Apple đã vắng mặt trong "cuộc đua" generative AI. Trong khi đó, Samsung và Google đã hợp tác để đưa các tính năng như Circle to Search lên điện thoại Android.

"Nhà Táo" thường không đưa ra bất cứ thảo luận nào về sản phẩm trước khi sẵn sàng công bố chúng. Tuy nhiên, CEO Apple - Tim Cook tiết lộ, công ty đã có những kế hoạch lớn liên quan đến AI. Trong cuộc họp báo cáo doanh thu quý 1/2024, ông khẳng định: “Tôi nghĩ rằng Apple có một cơ hội lớn với GenAI và AI”.

Theo chuyên trang công nghệ Cnet, dưới đây là những lý do khiến phiên bản iOS 18 trở nên thú vị hơn iPhone 16 Series.

AI trong iOS 18

Theo Bloomberg, bản cập nhật iOS 18 của Apple sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với iOS 17. Và phần lớn là do AI.

Báo cáo của Bloomberg cho thấy, các bản cập nhật phần mềm cho iPhone và iPad sắp tới của Apple sẽ chứa đầy các tính năng AI mới, trở thành những bản cập nhật lớn nhất trong nhiều năm. Nhóm kỹ thuật phần mềm của Apple đã được yêu cầu tạo ra nhiều tính năng AI cho phần mềm mới.

Cũng theo Bloomberg, "Nhà Táo" đang có kế hoạch tích hợp AI vào các ứng dụng hiện có và áp dụng trên iOS rộng rãi hơn cho các tác vụ như: tóm tắt thông báo và bài viết trên Safari cũng như tạo văn bản.

Ảnh minh hoạ.

The Information và Bloomberg cũng báo cáo, "Táo Khuyết" đang phát triển một phiên bản Siri phức tạp hơn. Theo báo cáo từ Bloomberg, The New York Times và The Wall Street Journal, Apple đang thảo luận với Google và OpenAI về việc sử dụng các mô hình AI tương ứng để hỗ trợ các tính năng mới của iPhone.

Các điện thoại hiện tại của Samsung và Google đã bắt đầu tích hợp AI. Dòng Galaxy S24 của Samsung và điện thoại Pixel 8 của Google đã có các công cụ để xóa hoặc di chuyển vật thể trong ảnh và có thể tạo ra khung cảnh mới để lấp đầy khoảng trống còn lại.

Apple có thể thực hiện cách tiếp cận tương tự như trên.

Những nâng cấp "nhỏ giọt" cho dòng iPhone 16

iPhone 16 sẽ là một bản nâng cấp nhỏ so với iPhone 15. Trong khi đó, phiên bản hệ điều hành iOS 18 sẽ là bản cập nhật đáng xem trong năm nay.

Theo báo cáo của nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities, một trong số những thay đổi lớn nhất được mong đợi là sự hiện diện của nút chuyên dụng mới để quay video và ống kính tele tứ lăng kính trên iPhone 16 Pro.

Theo MacRumors, những chiếc iPhone tiếp theo của Apple sẽ có bộ vi xử lý mới, nhà phân tích Jeff Pu dự đoán, cả 4 mẫu iPhone mới sẽ có chip A18 mới. Thêm nữa, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng sẽ có màn hình lớn hơn một chút.

Ảnh concept iPhone 16 Pro.

Thực tế, những nâng cấp này không quá ấn tượng. Đó cũng là lý do để iFan tin rằng iOS 18, với những cải tiến về AI được mong đợi sẽ thú vị hơn iPhone 16.

Cùng với đó, vai trò của phần mềm so với phần cứng cũng được nâng lên.

Những thay đổi lớn về phần mềm có khả năng thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng điện thoại -- theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Ví dụ như khả năng di chuyển thanh tìm kiếm của Safari trong iOS 15 hoặc màn hình khóa có thể tùy chỉnh đi kèm với iOS 16.

Apple thường hỗ trợ cập nhật phần mềm iOS mới cho iPhone cũ. Vì thế, các tính năng mới của iOS 18 sẽ được sử dụng rộng rãi trên các iPhone cũ hơn cùng với dòng iPhone 16. Tất nhiên, một số tính năng AI mới sẽ dành độc quyền cho iPhone 16 vì chúng có thể yêu cầu chip mới - có khả năng xử lý trên thiết bị tiên tiến hơn.

Hiện tại, các tính năng AI của Samsung và Google đã đủ hoành tráng để người dùng nâng cấp điện thoại. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu của một hướng đi rất thú vị dành cho điện thoại thông minh, khiến chúng ngày càng thông minh hơn. Và với iOS 18, iPhone sẽ ngày càng ấn tượng hơn.

