HOT: iPhone 13 sẽ có "tai thỏ" mới và sạc nhanh 25W

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 16:30 PM (GMT+7)

Cùng với những nâng cấp về chip xử lý, camera, những thay đổi về thiết kế “tai thỏ” và khả năng sạc nhanh của iPhone 13 cũng được quan tâm.

Dòng iPhone 13 là bước đệm để Apple thực hiện hàng loạt những thay đổi nhỏ, chuẩn bị cho iPhone 14/ iPhone 15 với những nâng cấp lớn hơn.

iPhone 13 sẽ có “tai thỏ” nhỏ hơn 25%

Cụ thể, tin đồn mới nhất khẳng định, iPhone 13 sẽ có một “tai thỏ rộng 26mm thay vì 35mm hiện tại, được Apple sử dụng để chứa các thành phần Face ID và loa từ iPhone X. Nói cách khác, iPhone mới sẽ có “tai thỏ” giảm 25% và sẽ làm nên thay đổi lịch sử thiết kế kể từ năm 2017.

iPhone 2021 sẽ được thu nhỏ "tai thỏ" tới 25%.

Apple đã đạt được điều này bằng cách tích hợp loa vào viền trên cùng, khu vực “tai thỏ” sẽ chỉ còn chứa 4 thành phần chính của Face ID - camera hồng ngoại, đèn chiếu sáng, camera selfie và máy chiếu chấm. Để làm điều này, “Nhà Táo” đã đầu tư 390 triệu USD vào Finisar, nhà sản xuất đèn pha phát tia laser và các bộ phận VCSEL của máy chiếu chấm.

Mặt khác, nhiều bộ phận không thể thiếu trong hệ thống camera TrueDepth có thể được sản xuất từ ​​một tấm wafer duy nhất, vì vậy việc thu nhỏ phần VCSEL của công nghệ Face ID lên đến 50% cũng sẽ giúp Apple giảm chi phí sản xuất iPhone 13.

Tỷ lệ màn hình/ mặt trước được nâng lên

Với việc “tai thỏ” được thu nhỏ chiều rộng, tỷ lệ màn hình trên dòng iPhone 13 sẽ có chút thay đổi so với loạt iPhone 12 dù không đáng kể. Chiếc iPhone cuối cùng không có “tai thỏ” - iPhone SE 2020 có tỷ lệ màn hình so với mặt trước là 65% vì chứa nút Home tích hợp Touch ID và viền bezel lớn. Tỷ lệ này trên iPhone 8 Plus là 67,47%.

Dòng iPhone 13 sẽ có sự thay đổi về tỷ lệ màn hình.

Trong khi đó, màn hình của chiếc iPhone X chiếm tới 80% diện tích mặt trước, màn hình của iPhone 12 chiếm 86% diện tích mặt trước. Dự kiến, việc thu nhỏ chiều rộng phần “tai thỏ” sẽ dễ dàng đẩy iPhone đạt đến mốc tỷ lệ màn hình so với thân máy là 88%.

Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn kém xa so với các điện thoại Android – gần đến ngưỡng 90%, số ít đã hơn 90%. Nếu các tin đồn là chính xác, loạt iPhone 13 sẽ là những chiếc iPhone có tỷ lệ màn hình/ mặt trước lớn nhất từ trước cho đến nay.

iPhone 13 Pro Max có thể sạc tối đa 25W?

Cụ thể, một báo cáo mới đây tuyên bố, một số phiên bản của “gia đình” iPhone 13 sẽ hỗ trợ sạc nhanh hơn ở mức 25W (không đi kèm trong hộp đựng). Tuy nhiên, việc tăng từ 20W lên 25W sẽ không tạo ra sự khác biệt đáng kể về tốc độ sạc nhanh.

Ảnh minh họa.

Đây được xem là suy đoán đầu tiên về sự thay đổi bộ sạc của iPhone. Mặt khác, các báo cáo đáng tin cậy hơn cho hay, điều này sẽ tăng khả năng sạc không dây MagSafe lên hơn 15W hiện tại.

Ngày công bố loạt iPhone 13 đang đến gần. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm thông tin "hot" nhất về dòng sản phẩm này trong các tin bài sắp tới.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-iphone-13-se-co-tai-tho-moi-va-sac-nhanh-25w-50202124716292447.htmNguồn: http://danviet.vn/hot-iphone-13-se-co-tai-tho-moi-va-sac-nhanh-25w-50202124716292447.htm