Hiệu năng từ iPhone 15 Pro sẽ bứt tốc cỡ nào?

Qua mỗi thế hệ iPhone, chip xử lý của Apple đều sẽ nhanh hơn và mạnh hơn, điều này được thể hiện qua kết quả điểm chuẩn. Tuy nhiên, đôi khi kết quả có thể cao hơn so với thực tế.

Vào hôm thứ Hai vừa qua, mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) đã tiết lộ điểm số Geekbench cho chip A17 trên iPhone 15 Pro năm nay. Theo đó, chip A17 chạy trong bài kiểm tra điểm chuẩn Geekbench 6 đã ghi được 3.019 điểm lõi đơn và 7.860 điểm đa lõi.

Điểm hiệu năng tin đồn của iPhone 15 Pro.

Mặc dù A17 dự kiến sử dụng quy trình 3nm mới với những cải tiến về tốc độ và hiệu quả nhưng những con số này vẫn khá phi thực tế, đặc biệt là khi so sánh với điểm số của các thế hệ chip A-series trước đó.

Đầu tiên, điểm số lõi đơn 3.019 cao hơn tới 500 điểm so với chip A16 Bionic trong iPhone 14 Pro, hiệu suất tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chip A14 khi so với chip A13 và A13 so với A12, mức tăng khiêm tốn hơn nhiều, lần lượt là 10,8% và 10,6%.

Ảnh concept iPhone 15 Pro.

Đồng thời, điểm số đa lõi có cùng vấn đề với mức tăng 24% so với chip A16 Bionic. Mặt khác, chip A16 chỉ ghi nhận mức tăng 16,3% so với A15 và A15 chỉ mạnh hơn 17,4% so với chip A14.

Thực tế, mức tăng 10% trên các thế hệ chip của Apple đã quá "trâu". Do đó, mức tăng hiệu suất lên tới 20% giữa thế hệ chip A17 Bionic và A16 Bionic như đồn đoán có phần hơi “lố”.

Tuy nhiên, thông tin trên mới chỉ là tin đồn chưa được xác minh, không có bằng chứng xác thực và thậm chí cũng không có ảnh chụp màn hình Geekbench để chứng minh. Đồng thời, thời điểm này còn quá sớm để Apple thực hiện các thử nghiệm xác thực kỹ thuật cho các mẫu iPhone 15 Pro.

Chưa hết, không có bất kỳ mục nào trong cơ sở dữ liệu Geekbench khớp với các kết quả này.

Điều đó không có nghĩa là chip A17 không có hiệu năng xử lý mạnh mẽ so với chip tiền nhiệm. Các chuyên gia từ trang tin công nghệ AppleInsider đã thảo luận về mức tăng hiệu suất của chip Apple trong những năm qua và “bước nhảy” hiệu suất lõi đơn 20% đã từng xảy ra trong quá khứ. Mọi thứ sẽ được "Táo Khuyết" vén màn trong sự kiện tháng 9 tới.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hieu-nang-tu-i-phone-15-pro-se-but-toc-co-nao-a598022.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hieu-nang-tu-i-phone-15-pro-se-but-toc-co-nao-a598022.html