Hai trong những iPhone thành công nhất thời đại của Apple sắp “lỗi thời”

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 16:30 PM (GMT+7)

Apple dự kiến bổ sung iPhone 6 và 6 Plus vào danh sách sản phẩm lỗi thời ở tất cả các quốc gia sớm nhất vào ngày 31/12.

Thông tin này được đưa ra dựa vào một bản gih nhớ xuất bản bởi MacRumors. Theo quy định, sau khi nhận biết thiết bị đã lỗi thời, nhân viên của cửa hàng Apple và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple có thể từ chối sửa chữa nếu không có phụ tùng thay thế.

Được giới thiệu vào tháng 9/2014, iPhone 6 và 6 Plus đã trở thành một trong những smartphone phổ biến nhất mà Apple từng bán ra. Cụ thể, đơn đặt hàng của iPhone 6 và 6 Plus đã đạt kỷ lục con số hơn 4 triệu trong vòng 24 giờ đầu tiên. Sau đó, 10 triệu chiếc iPhone 6 và 6 Plus đã được bán trong ba ngày đầu mở bán chính thức, đánh dấu một kỷ lục khác của Apple.

Trong suốt vòng đời của mình, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã bán được tổng cộng hơn 220 triệu chiếc, điều này khiến chúng trở thành mẫu iPhone bán chạy nhất trong lịch sử và luôn đứng trong bảng xếp hạng những chiếc điện thoại thành công nhất mọi thời đại.

Khi mới công bố, bộ đôi này đã nhận được những đánh giá tích cực về thiết kế, thông số kỹ thuật, camera và thời lượng pin đã cải tiến so với iPhone trước. Tuy nhiên, các khịa cạnh thiết kế của bộ đôi này cũng bị chỉ trích khi mà dải ăng-ten đã phá vỡ sự liền mạch của lớp vỏ kim loại, hay như độ phân giải màn hình của iPhone 6 có kích thước tiêu chuẩn thấp hơn nhiều thiết bị cùng phân khúc khác.

iPhone 6 và 6 Plus là những chiếc iPhone đầu tiên của công ty có màn hình lớn 4,7 inch và 5,5 inch vào thời điểm đó. Ngoài ra, chúng cũng là những thiết bị đầu tiên đi kèm Apple Pay, chip Apple A8 và hệ thống camera cải tiến. iPhone 6 Plus đã bị ngừng sản xuất vào năm 2016, trong khi iPhone 6 được phát hành cho đến năm 2018.

Apple đã ngừng hỗ trợ các smartphone này kể từ phiên bản iOS 13. Đây là điều rất bất công trong bối cảnh các mẫu iPhone sau đó là iPhone 6S và 6S Plus hiện vẫn đang được hỗ trợ cập nhật lên iOS 15.

