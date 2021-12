Đây là điều mà người dùng smartphone chờ đợi từ rất lâu

Thứ Năm, ngày 02/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Công ty tư vấn Deloitte đã thực hiện một cuộc khảo sát tại một số quốc gia trong khu vực châu Âu để tìm hiểu tần suất người dùng mua smartphone mới.

Kết quả là, các nhà nghiên cứu ghi nhận người tiêu dùng ít có xu hướng mua thiết bị mới hơn. Các chuyên gia tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai, điều này sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bởi tính bảo mật của các thiết bị hiện đại, chi phí cao và công việc của các quốc gia trong lĩnh vực cải thiện tình hình môi trường.

Một cuộc thăm dò của Deloitte cho thấy trong 18 tháng trước đó, khoảng 50% người được hỏi đã mua một chiếc smartphone mới, trong khi con số tương tự vào năm 2016 vượt quá 60%. Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, các chuyên gia ghi nhận tỷ lệ người tiêu dùng mua thiết bị mới 1,5 năm một lần đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào năm 2021, đại dịch Covid-19 đã thay đổi tình hình khi người dùng dành nhiều thời gian hơn cho thiết bị di động và nhu cầu cập nhật chúng trở nên cấp thiết hơn.

Mặc dù vậy, các chuyên gia tại Deloitte tự tin rằng tuổi thọ của smartphone sẽ tiếp tục tăng trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra một số lý do chính cho điều này. Trước đây, các vấn đề về màn hình hoặc hư hỏng do chất lỏng là nguyên nhân phổ biến khiến smartphone bị thay màn hình. Giờ đây, smartphone đã trở nên bền hơn về mặt vật lý và ngày càng được bảo vệ tốt khỏi độ ẩm.

Các thiết bị cũng được kéo dài thời gian nhờ hỗ trợ mở rộng cho hệ điều hành mà chúng chạy trên đó. Dự kiến ​​đến năm 2025, nhiều nhà sản xuất sẽ cung cấp hỗ trợ cho hệ điều hành sử dụng trên smartphone trong hơn 5 năm, trong khi đến đầu năm 2022, con số này sẽ chỉ là 3-5 năm tùy thuộc vào nhà cung cấp. Điều quan trọng nữa là chi phí của các mẫu hàng đầu nằm trong khu vực từ 1.000 USD (22,7 triệu đồng) trở lên, dẫn đến việc tăng thời gian hoàn vốn của các thiết bị này lên đến 3 năm.

Theo các chuyên gia, việc kéo dài tuổi thọ của smartphone sẽ giúp giảm thiểu tác hại của môi trường. Deloitte ước tính rằng 4,5 tỷ smartphone sẽ thải ra 146 triệu tấn carbon dioxide hoặc tương đương vào năm 2022, với 83% lượng khí thải đến từ sản xuất, cung cấp và vận hành thiết bị mới.

Cũng theo Deloitte, tuổi thọ trung bình của smartphone ở Nga là khoảng 2 năm. Ivan Kiselev, quản lý cấp cao của tập đoàn cung cấp dịch vụ cho các công ty trong ngành viễn thông Deloitte ở CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) cho biết: “Tuổi thọ trung bình của smartphone có thể giảm trong một thời gian do nhiều lý do khác nhau - ví dụ, người dùng chờ đợi khi giá smartphone tăng lên đáng kể do đồng đô la nhảy vọt. Tuy nhiên, theo quy luật, sau những đợt tăng giá như vậy sẽ kéo theo một khoảng thời gian ít người mua và tuổi thọ trung bình của smartphone trở lại mức 20-22 tháng”.

Kiselev lưu ý rằng thường sau khi mua một thiết bị mới, smartphone cũ được bán trên thị trường thứ cấp hoặc cho trẻ em, do đó tuổi thọ tổng thể của thiết bị có thể dài hơn nhiều.

