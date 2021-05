Giá iPhone 7 plus mới nhất hiện nay, liệu có đáng mua?

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Hiện nay, iPhone 7 Plus hàng mới 100% chưa active còn rất hiếm, giá iPhone 7 Plus cũng mềm hơn trước rất nhiều so với thời điểm ra mắt. Ở thời điểm hiện tại, cùng xét xem liệu iPhone 7 Plus có còn đáng mua?

iPhone 7 và 7 Plus chính thức được ra mắt ngày 08/09/2016 và mở bán chính hãng tại Việt Nam ngày 11/11/2016. Máy có 3 tùy chọn về phiên bản bộ nhớ gồm 32GB, 128GB và 256GB. Các màu sắc gồm đen, đen bóng, bạc, vàng hồng, vàng. Tính tới thời điểm hiện tại 2021, giá iPhone 7 Plus đã có nhiều biến động và đã giảm đi rất nhiều so với thời điểm mở bán. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán iPhone 7 Plus.

Giá iPhone 7 Plus tại thời điểm mở bán

Phiên bản Giá Apple công bố Giá mở bán chính hãng iPhone 7 Plus 32GB 769 USD 18.790.000 VNĐ iPhone 7 Plus 128GB 869 USD 21.690.000 VNĐ iPhone 7 Plus 256GB 969 USD 24.590.000 VNĐ

Giá iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại

Sau 5 năm ra mắt, hiện tại thì iPhone 7 Plus chính hãng không còn nhiều và nếu máy mới chính hãng VN/A thì chủ yếu là các phiên bản 32GB và 128GB. Còn lại, máy iPhone 7 Plus cũ, lock còn khá nhiều, giá rẻ cho khách hàng lựa chọn.

Giá iPhone 7 Plus chính hãng VN/A mới nhất 2021

Phiên bản Giá bán iPhone 7 Plus 32GB 7.650.000 VNĐ iPhone 7 Plus 128GB 8.290.000 VNĐ iPhone 7 Plus 256GB x

Giá iPhone 7 Plus cũ

Phiên bản Giá bán iPhone 7 Plus 32GB 5.190.000 VNĐ iPhone 7 Plus 128GB 6.190.000 VNĐ iPhone 7 Plus 256GB 6.990.000 VNĐ

Giá iPhone 7 Plus hàng tân trang Apple (Refurbished)

Phiên bản Giá bán iPhone 7 Plus 32GB 6.190.000 VNĐ iPhone 7 Plus 128GB 6.990.000 VNĐ iPhone 7 Plus 256GB 7.590.000 VNĐ

Giá iPhone 7 Plus Lock

Phiên bản Giá bán iPhone 7 Plus 32GB 3.750.000 VNĐ iPhone 7 Plus 128GB 3.950.000 VNĐ iPhone 7 Plus 256GB 4.450.000 VNĐ

Lưu ý: Bảng giá ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ không còn đúng tại thời điểm mà bạn đang xem hoặc tùy thuộc vào từng cửa hàng, từng phiên bản bộ nhớ, màu sắc cũng như các chương trình khuyến mãi của cửa hàng đó.

Độ mất giá của iPhone 7 Plus từ lúc ra mắt đến thời điểm hiện tại 2021

Phiên bản Giá tháng 5/2021 Giá thời điểm mở bán11/2016 % Tăng/giảm Giá bán iPhone iPhone 7 Plus chính hãng VN/A iPhone 7 Plus 32GB 7.650.000 VNĐ -59% 18.790.000 VNĐ iPhone 7 Plus 128GB 8.290.000 VNĐ -62% 21.690.000 VNĐ iPhone 7 Plus 256GB Hết hàng -100% 24.590.000 VNĐ

Như vậy, theo như bảng so sánh độ mất giá thì sau 5 năm ra mắt, giá iPhone 7 Plus mất thấp nhất -59% so với giá tại thời điểm mở bán chính thức ở Việt Nam.

Đánh giá iPhone 7 Plus có thực sự đáng mua năm 2021

Theo nhận định thì với tầm giá từ 7 đến 8 triệu đồng để sở hữu 1 chiếc iPhone 5 năm tuổi mà vẫn có hiệu năng tốt, chụp ảnh vẫn đẹp, cầm nắm chắc chắn và bảo mật vân tay hoạt động nhạy là có thể chấp nhận được. Máy hoạt động trơn tru, hỗ trợ iOS 14 mới nhất.

Chống nước tốt

iPhone 7 Plus cho cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn so với iPhone 6S thế hệ trước đó. Có thể do Apple tăng cường gia cố chắc chắn hơn để tăng khả năng chống nước đạt chuẩn IP67.

Nút Home và Taptic Engine mới

Nút Home của iPhone 7 Plus là phím cứng không đàn hồi khi nhấn như ở trên iPhone thế hệ trước. iPhone 7 Plus sử dụng Taptic Engine thế hệ thứ hai để mô phỏng một lần bấm nút tương tự như tính năng như 3D Touch, có khả năng tạo ra phản hồi chính xác hơn nhiều và không dễ bị hỏng như trên các iPhone trước.

Cảm biến vân tay cũng cực kỳ nhanh nhạy, mở khóa điện thoại ngay khi bạn đặt ngón tay lên cảm biến. Điều này làm cho Touch ID trở nên thú vị khi sử dụng iPhone, nhưng đến thế hệ từ iPhone X trở đi, phim Home cứng đã chính thức bị loại bỏ.

Trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, việc sử dụng Touch ID của 7 Plus khá tiện lợi so với việc sử dụng Face ID khi thường xuyên phải đeo khẩu trang.

Màn hình iPhone 7 Plus

Màn hình iPhone 7 Plus có cùng kích thước với các mẫu năm trước là 5,5 inch nhưng có độ sáng hơn 25% và hiển thị dải màu rộng hơn so với iPhone 6S Plus. Màn hình Retina của iPhone 7 Plus có tỉ lệ 16:9, vẫn giữ nguyên độ phân giải full HD 1080p tương tự iPhone 6S Plus, đáp ứng được các nhu cầu giải trí xem phim, duyệt ảnh, đọc báo,...

Hiệu suất

Cả iPhone 7 và 7 Plus đều có chip A10 Fusion của Apple. Đây là bộ vi xử lý lõi tứ đầu tiên của Apple có hai lõi hiệu suất cao và hai lõi năng lượng thấp sử dụng ít năng lượng pin hơn để cải thiện thời lượng pin.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hiệu suất của iPhone 7 Plus đã thua kém xa so với iPhone đời mới nhưng nhưng vẫn tốt. Thử nghiệm với game Liên Quân Mobile set cấu hình cao nhất, 7 Plus vẫn cho trải nghiệm chiến game khá mượt mà. Tuy nhiên, trong một vài trận chiến, máy vẫn xảy ra hiện tượng lag nhẹ, nhân vật không di chuyển theo điều khiển người chơi.

Camera

iPhone 7 Plus được trang bị 2 camera sau gồm ống kính tele và ống kính góc rộng khi chụp vẫn cho chất lượng ảnh có độ chi tiết khá tốt, độ tương phản không cao nhưng màu sắc rất chân thực.

Camera trước hay còn gọi là camera selfie chụp trong điều kiện đủ sáng cho ra chất lượng ảnh đủ dùng, lấy nét và nhận diện khuôn mặt khá nhanh.

Dung lượng pin

Thời lượng sử dụng pin của iPhone 7 Plus là một điểm yếu khi máy được trang bị dung lượng 2.900mAh ở thời điểm 2021 là không đủ cho những yêu cầu về giải trí và chơi game 3D. Viên pin của iPhone 7 Plus chỉ vừa đủ dùng trong một ngày với các tác vụ thông thường như đọc báo, lướt Facebook và xem video. Chơi game thì máy sẽ nhanh hết pin hơn, thời gian chơi liên tục khi chơi PUBG chỉ được khoảng 3h đến 4h.

Tạm kết

Nếu ở thời điểm hiện tại, bạn muốn mua một chiếc iPhone để sử dụng các yêu cầu cơ bản, không cần cấu hình cao và khả năng chụp ảnh tuyệt vời thì iPhone 7 Plus là lựa chọn tốt cho năm 2021.

Hoạt động ổn định, được Apple hỗ trợ nâng cấp lên iOS mới trong vài năm nữa, máy cầm nắm chắc chắn, đàm thoại rõ ràng, màn hình đủ lớn và hệ sinh thái ứng dụng đa dạng.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-7-plus-moi-nhat-hien-nay-lieu-co-dang-mua-5020219518594949.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-7-plus-moi-nhat-hien-nay-lieu-co-dang-mua-5020219518594949.htm