Giá iPhone 11 mới nhất tháng 5/2021 các phiên bản

Chủ Nhật, ngày 16/05/2021 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật mới nhất về giá iPhone 11 hiện nay bao gồm các phiên bản bộ nhớ đang được phân phối chính hãng và hàng cũ.

Như vậy sau hơn 1 năm kể từ khi ra mắt, iPhone 11 đã đứng vị trí số 1 trong top những smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2020. Điều đó chứng tỏ, sức hút rất lớn từ dòng điện thoại mới của Apple được ra mắt vào tháng 9 năm 2019. Hiện nay, dòng iPhone mới nhất là iPhone 12 Series với nhiều cải tiến, nâng cấp về cả thiết kế bên ngoài và sức mạnh từ con chip bên trong.

iPhone 11, cùng với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max được trang bị bộ xử lý mới A13 Bionic (tiến trình 7nm) với Neural Engine thế hệ thứ 3. iPhone 11 có 3 tùy chọn dung lượng bộ nhớ gồm 64GB, 128GB và 256GB cùng với 4 GB RAM. Và ở thời điểm 2021 này thì liệu iPhone 11 có còn đáng mua?

Giá iPhone 11 mới nhất hiện nay là bao nhiêu

Từ ngày 14 tháng 10 năm 2020, sau khi ra mắt iPhone 12 Series thì iPhone 11 Pro và Pro Max chính thức bị khai tử để nhường đường cho dòng iPhone mới.

Hiện tại, trên các trang như Thế giới di động, đã ngừng bán mẫu iPhone 11 Pro và Pro Max, chỉ còn duy nhất phiên bản iPhone 11 Pro dung lượng 512GB với giá 31.990.000 VNĐ là đang được FPT phân phối chính hãng. Các phiên bản iPhone 11 còn lại đều được các nhà bán lẻ điện thoại lớn đang phân phối.

Giá iPhone 11 chính hãng mã VN/A

iPhone 11 chính hãng VN/A là dòng sản phẩm được phân phối và bảo hành chính hãng dành cho thị trường Việt Nam và giá thường cao hơn một chút so với các phiên bản xách tay thị trường quốc tế.

Dưới đây là bảng giá iPhone 11 chính hãng được cập nhật mới nhất từ 3 nhà bán lẻ điện thoại di động lớn tại Việt Nam.

Phiên bản Giá bán Thế giới di động FPT Viettel Store iPhone 11 64GB 17.490.000 VNĐ 16.390.000 VNĐ 15.590.000 VNĐ iPhone 11 128GB 19.490.000 VNĐ 18.990.000 VNĐ 17.790.000 VNĐ iPhone 11 256GB 21.990.000 VNĐ 21.990.000 VNĐ Ngừng kinh doanh

Biến động giá iPhone 11 ở thời điểm hiện tại

Dưới đây là bảng tính % mất giá của iPhone 11 so với thời điểm mở bán chính thức tại Việt Nam.

Độ mất giá của iPhone 11 chính hãng VN/A Phiên bản Giá tháng 5/2021 Giá thời điểm mở bán tại Việt Nam11/2019 % Tăng/giảm Giá bán iPhone 11 64GB 15.590.000 VNĐ -29% 21.990.000 VNĐ iPhone 11 128GB 17.790.000 VNĐ -26% 23.990.000 VNĐ iPhone 11 256GB 21.990.000 VNĐ -15% 25.990.000 VNĐ

**Giá tham khảo từ FPT, Viettel Store

Giá iPhone 11 xách tay

Hàng xách tay chủ yếu là từ các thị trường như Nhật, Mỹ, Singapore,.. giá thường rẻ hơn so với hàng dành cho thị trường Việt Nam từ 1 đến 3 triệu đồng với chất lượng máy mới 100% chưa active.

Phiên bản Giá bán Mỹ LL/A Nhật J/A iPhone 11 64GB 15.990.000 VNĐ x iPhone 11 128GB 17.290.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ iPhone 11 256GB 18.990.000 VNĐ x

Giá iPhone 11 cũ

Những máy iPhone 11 cũ đã qua sử dụng, giá thành rẻ hơn vài triệu đồng so với máy mới là lựa chọn tối ưu của những người có ngân sách hạn hẹp muốn trải nghiệm các sản phẩm của Apple.

Phiên bản Giá bán FPT Thế giới di động iPhone 11 64GB Từ 13.794.000 VNĐ Từ 14.520.000 VNĐ iPhone 11 128GB Từ 15.829.000 VNĐ Từ 15.690.000 VNĐ iPhone 11 256GB Từ 17.149.000 VNĐ x

Giá iPhone 11 Lock

iPhone Lock là một trong những lựa chọn của nhiều người như học sinh hoặc sinh viên với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với hàng mới chính hãng hoặc máy like new. Nhược điểm của iPhone 11 Lock là phải dùng sim ghép hoặc can thiệp vào một số phần mềm và phần cứng để máy hoạt động ổn định, khả năng cập nhật iOS mới bị hạn chế, thường chỉ có phiên bản bộ nhớ thấp nhất được nhập về và giá bán trên dưới 11 triệu đồng.

Lưu ý: Các bảng giá ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ không còn đúng tại thời điểm mà bạn đang xem hoặc tùy thuộc vào từng cửa hàng cũng như các chương trình khuyến mãi của cửa hàng đó.

Thông số kỹ thuật của Apple iPhone 11

- Thân máy: Khung nhôm, mặt trước bằng kính Gorilla Glass với lớp phủ oleophobic, mặt sau bằng kính Gorilla Glass hoàn thiện bóng, được chứng nhận IP68 về khả năng chống nước và bụi.

- Màu sắc: Đen, xanh lá cây, vàng, tím, trắng và đỏ.

- Màn hình: Màn hình IPS LCD 6.1 "độ phân giải 828 x 1792 px, 326ppi, 625 nits, gam màu rộng. Điều chỉnh True Tone thông qua cảm biến ánh sáng xung quanh sáu kênh.

- Hệ điều hành: Apple iOS 13.

- Bộ chip: Chip Apple A13 Bionic (7nm +) - Hexa-core (2x2,66GHz Lightning + 4x1,8GHz Thunder) CPU Apple, GPU Apple bốn lõi, Apple NPU 3-thế hệ 8 lõi.

- Bộ nhớ: 4GB RAM; Bộ nhớ trong - 64/128 / 256GB.

- Máy ảnh: Máy ảnh kép 12MP - Góc rộng chính 26mm, F / 1.8, OIS, Dual Pixel AF; Góc siêu rộng 13mm, F / 2.4, trường nhìn 120 độ; đèn flash quad-LED với đồng bộ chậm.

- Quay video: 2160p @ 60 / 30fps, quay video 1080p @ 30/60/120 / 240fps với dải động rộng hơn và âm thanh không gian, OIS + EIS.

- Selfie: Camera kép - camera trước 23mm 12MP F / 2.2 với chế độ HDR + camera 3D TOF; Quay video 2160p @ 60/30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps với dải động rộng hơn và âm thanh không gian, EIS, phát hiện độ sâu cho chế độ - Chân dung

- Kết nối: Hai SIM, 4G LTE (1Gbps); Wi-Fi a / b / g / n / ac / ax; Bluetooth 5.0; Cổng Lightning; GPS với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS; NFC; Siêu băng tần siêu rộng chip Apple U1.

- Pin: Pin 3.110 mAh, sạc nhanh 18W, sạc không dây Qi

- Khác: Face ID thông qua camera TrueDepth chuyên dụng, loa âm thanh nổi, Taptic Engine

So sánh giữa iPhone 11 và iPhone 12

iPhone 12 - iPhone tốt nhất bạn có thể mua

iPhone 12 sở hữu bộ vi xử lý A14 Bionic mạnh mẽ và nhanh chóng, camera kép phía sau, trang bị 5G và tính năng MagSafe cho phép nó kết nối từ tính với các phụ kiện di động khác có hỗ trợ.

iPhone 11 - chiếc điện thoại tuyệt vời với mức giá phải chăng

IPhone 11 có bộ vi xử lý A13 và một máy ảnh không hề lỗi thời ở thời điểm hiện tại, chỉ thua kém nhỉnh một chút với iPhone 12 nhưng không quá quan trọng khi mà iPhone 11 có mức giá cực kỳ hấp dẫn so với iPhone 12.

Thiết kế và kích thước màn hình

Có bốn mẫu iPhone 12: iPhone 12 Mini (5,4 inch), iPhone 12 và 12 Pro (6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (6,7 inch). Để so sánh, chỉ có ba thiết bị iPhone 11: iPhone 11 (6,1 inch), iPhone 11 Pro (5,8 inch) và iPhone 11 Pro Max (6,5 inch). Về cơ bản, iPhone 12 và iPhone 11 có cùng kích thước. Tuy nhiên, iPhone 12 nặng hơn iPhone 11 khoảng 28.4g

Tuy nhiên, có một số khác biệt chính khi nói đến thiết kế của iPhone 11 và 12. Cả hai đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP68, không có giắc cắm tai nghe 3.5mm và đều có khả năng sạc không dây. Điểm khác biệt ở chỗ, Phone 12 được trang bị màn hình OLED cho khả năng hiển thị sắc nét và chi tiết hơn so với màn hình LCD của iPhone 11. Ngoài gia, màn hình iPhone 12 còn bền hơn được gia cố bằng gốm.

iPhone 12 cũng có thiết kế cạnh phẳng dọc hoàn toàn như trên iPhone 5S, còn iPhone 11 vẫn sở hữu kiểu dáng bo tròn cạnh như các thế hệ iPhone trước đó như iPhone 8 hay 7 Plus.

iPhone 12 có 5 màu: xanh đậm, xanh bạc hà, đỏ, trắng và đen. iPhone 11 có sáu màu: Đen, trắng, tím, xanh lá cây, vàng và Product Red.

Người chiến thắng: iPhone 12

Giá bán

Giá bán của iPhone 11 2019 có giá 699 USD, thấp hơn 50 USD so với iPhone XR 2018. Khi iPhone 12 mới được ra mắt thì giá của iPhone 11 đã giảm xuống còn 599 USD, thấp hơn 100 USD so với iPhone 12 Mini có giá 699 USD, ít hơn 200 USD so với iPhone 12 là 799 USD.

So với giá bán chính thức hiện nay tại các cửa hàng điện thoại di động lớn, 15.590.000 VNĐ là mức giá cho iPhone 11 phiên bản 64GB còn iPhone 12 là 20.490.000 VNĐ. Như vậy, giá iPhone 11 thấp hơn iPhone 12 là 4.900.000 VNĐ

Người chiến thắng: iPhone 11

Thời lượng pin và tốc độ xử lý

iPhone 11 được trang bị chip xử lý A13 Bionic của Apple, trong khi iPhone 12 được trang bị bộ xử lý cao cấp mới hơn là A14 Bionic cho xử lý phần máy ảnh tốt hơn, duyệt web nhanh hơn, hiệu suất mạnh hơn đáng kể so với con chip A13. Tuy nhiên, với yêu cầu không quá cao về sức mạnh xử lý thì chip A13 cũng là quá tuyệt vời để hoàn thành tốt được các tác vụ về game 3D, duyệt web và các công việc khác.

Mặc dù Apple không tiết lộ dung lượng pin của điện thoại iPhone nhưng trong bài kiểm tra pin sơ bộ của CNET chạy phát video liên tục ở chế độ Máy bay, pin iPhone 12 kéo dài hơn 17 giờ. IPhone 11 kéo dài khoảng 14 giờ.

Người chiến thắng: iPhone 12

Trang bị 5G

iPhone 12 Series được trang bị kết nối 5G cho tất cả các phiên bản, có thể truy cập vào mạng không dây tốc độ cao khi đang di chuyển còn iPhone 11 thì không, điều mà nhiều người nghĩ rằng nó sẽ được tích hợp trên dòng điện thoại sử dụng chip A13 này.

Người chiến thắng: iPhone 12

Máy ảnh

Camera của iPhone 12 được nâng cấp khả năng chụp ảnh tốt hơn so với iPhone 11 - đặc biệt là các mẫu iPhone 12 Pro. iPhone 12 và iPhone 12 Mini có camera thiết kế tương tự với iPhone 11 gồm camera thường, camera siêu rộng và camera selfie. Nhưng chất lượng ảnh ở Chế độ ban đêm hiện cũng hoạt động trên camera selfie và camera tốt hơn, đồng thời chế độ HDR được cải tiến cho những cảnh khó với các yếu tố sáng và tối.

Mặc dù vậy, máy ảnh của iPhone 11 không có gì đáng để chê: Nó vẫn có Chế độ ban đêm và một máy ảnh góc siêu rộng có thể thêm các chi tiết trong ảnh, cùng với một máy quay video tuyệt vời. Trong cùng một điều kiện chụp ban ngày thì sự chênh lệch chất lượng ảnh giữa iPhone 11 và 12 là không đáng kể.

Tổng kết

Với mức giá hợp lý hơn so với các mẫu iPhone đời mới, chip xử lý vẫn rất mạnh và camera vẫn cho chất lượng ảnh tuyệt vời thì chọn mua iPhone 11 ở thời điểm 2021 này vẫn là một lựa chọn rất đáng đồng tiền bát gạo.

