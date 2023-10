Đưa 3 tính năng độc quyền của iPhone 15 đến iPhone 14 Pro

Chụp ảnh 24 MP

Tất cả các mẫu iPhone 15 đều chụp ảnh 24 MP theo mặc định - một bản nâng cấp so với 12 MP trước đây và áp dụng cho tất cả 4 mẫu iPhone. iPhone 15 và 15 Plus có phần cứng camera tương tự như iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, đồng thời chạy trên cùng một chip. Nhưng các mẫu Pro của năm ngoái lại không hỗ trợ ảnh 24 MP.

Mặc dù vậy, người dùng vẫn có thể làm là tăng độ phân giải cấu hình ảnh lên 48 MP nhờ chế độ chụp mới có sẵn trong iOS 17. Chỉ cần vào Settings > Camera > Formats. Nhấn vào Pro Default và chọn HEIF Max. Chế độ này cho phép người dùng chụp ảnh lên tới 48 MP trên iPhone 14 Pro/Max. Chúng cũng sẽ không làm tắc bộ nhớ vì chỉ chiếm 5 MB, so với 25 MB cho ảnh ProRAW 12 MP và 75 MB cho ảnh ProRAW Max 48 MP.

Xem chu kỳ pin của iPhone

Tất cả các mẫu iPhone 15 giờ đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về pin, bao gồm cả số chu kỳ sạc. Kết hợp với thông tin về tình trạng pin, điều này sẽ cho phép người dùng xác định mức độ xuống cấp của pin và liệu nó có cần bảo dưỡng hay không.

Đáng buồn thay, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max không có tính năng tương tự, nhưng ứng dụng Coconut Battery tồn tại trong nhiều năm qua sẽ cho phép người dùng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về pin iPhone, bao gồm số chu kỳ kể từ khi mua chiếc điện thoại này.

Quá trình này không đơn giản như truy cập ứng dụng Settings của điện thoại. Người dùng phải cài đặt ứng dụng trên máy Mac, kết nối iPhone bằng cáp rồi tìm kiếm thông tin muốn. Người dùngsẽ nhận được một màn hình giống như màn hình ở trên, hiển thị số liệu thống kê về iPhone 14 Pro từ vài tuần trước. Còn nếu đang sử dụng Windows, người dùng có thể sử dụng ứng dụng có tên iMazing để hoàn thành công việc tương tự.

Ngăn pin iPhone 14 Pro sạc trên 80%

iPhone 15 có một tính năng tuyệt vời khác liên quan đến tình trạng pin trong iOS 17. Chúng cho phép người dùng ngăn việc sạc pin trên 80%. Người dùng nhận được ước tính thời lượng pin thấp hơn một chút bằng cách ngăn điện thoại sạc đầy. Nhưng sức khỏe của pin sẽ được hưởng lợi về lâu dài.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max không có tính năng tương tự, nhưng cũng có một giải pháp tự động hóa cho phép người dùng đạt được mục tiêu tương tự. Điều này dựa vào tính năng có tên Automation trên ứng dụng Shortcuts. Các bước thực hiện như sau:

- Nhấn vào biểu tượng “+” trong thẻ Automation. Nhấp vào nút Create Personal Automation.

- Chọn tùy chọn Battery Level. Để chế độ Equals % và trượt tới 100% (hoặc bất kỳ mức nào người dùng có thể muốn).

- Nhấn vào Next > Add Action. Tìm kiếm Play Sound và/hoặc Play Music.

- Nhấn vào Next. Tắt Ask Before Running. Nhấn Done là xong.

Lưu ý: Người dùng có thể chọn cả hai lựa chọn Play Sound và Play Music, nhưng tốt nhất nên chọn một lựa chọn mà thôi, bởi quá trình hoạt động của Play Music sẽ làm gián đoạn danh sách phát nhạc và buộc người dùng phải khởi động lại nó. Ngoài ra, sẽ có vấn đề nếu người dùng đang sạc pin iPhone khi đang ở nơi công cộng.

