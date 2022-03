Đây là chiếc iPhone đã gần 8 năm tuổi vẫn dùng tốt

Thứ Tư, ngày 16/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau 8 năm, iPhone 6/ iPhone 6 Plus năm 2014 vẫn được sử dụng tốt, như một chiếc smartphone nhỏ gọn và hoài cổ.

Vào tuần trước, Apple đã công bố iPhone SE (2022) – chiếc iPhone SE thế hệ thứ ba trong loạt sản phẩm kéo dài 7 năm. Năm nay, iPhone SE 3 có những nâng cấp đáng kể về cấu hình bên trong, thiết kế hoàn toàn được giữ lại từ iPhone SE thứ hai. Và trùng hợp là ngoại hình của iPhone SE rất giống với chiếc iPhone 6, đã xuất hiện vào năm 2014.

iPhone 6 - Thiết kế cũ nhưng vẫn tiện

Thực tế iPhone SE được dựa trên iPhone 5 từ năm 2012. Nếu đặt iPhone 5 và iPhone SE (2016) cạnh nhau, người dùng sẽ khó có thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào. Điều tương tự cũng xảy ra với iPhone 6 và iPhone SE (2022).

iPhone 6 và iPhone 6 Plus từng là huyền thoại.

Chúng có cùng thiết kế góc tròn và kích thước gần như nhau. 2 chiếc điện thoại cùng có màn hình 4,7 inch với độ phân giải 750 x 1.334 px (và mật độ điểm ảnh 326 ppi). Các viền màn hình dày, phía dưới là máy quét dấu vân tay Touch ID.

iPad cũng có máy quét vân tay, nhưng điện thoại của Apple đã chuyển sang Face ID từ lâu. Trên thực tế, kể từ iPhone X (từ năm 2017), Face ID đã làm thay đổi hoàn toàn iPhone, dù thiết kế “tai thỏ” ban đầu nhận khá nhiều chỉ trích.

Máy quét vân tay cực tiện lợi.

Máy quét dấu vân tay rất tiện lợi. Ví dụ: iFan sẽ không cần tháo khẩu trang để mở khoá Face ID. Ngoài ra, nếu nhanh tay đặt ngón tay lên nút Home, điện thoại đã kịp mở khoá nhanh ngay khi người dùng bỏ ra khỏi túi. Điều này đặc biệt hiệu quả khi nút Home tích hợp máy quét vật lý thay vì được tích hợp dưới màn hình kính, buộc người dùng cần đặt vân tay đúng chỗ trên màn hình.

Chức năng cơ bản vẫn “ngon”

Công bằng mà nói, một số thứ đã thay đổi kể từ iPhone 6 với các vạch ăng-ten ở mặt sau. Thực tế, dòng iPhone 6 có mặt lưng bằng nhôm, chặn tín hiệu. Các mẫu Điện thoại gần đây (kể từ thế hệ iPhone 8 và iPhone X) có mặt lưng kính, giúp đơn giản hóa vị trí đặt ăng-ten.

Màn hình của iPhne 6 Plus lớn hơn và sắc nét hơn.

Những tính năng khác cũng đã thay đổi, iPhone SE hiện đã được xếp hạng IP67 cho khả năng chống bụi và nước (chúng có thể tồn tại trong nửa giờ dưới 1m nước). Thêm nữa, chiếc iPhone SE mới cũng nhận được một lớp kính Ceramic Shield cho mặt trước, bền hơn so với kính thông thường (bền hơn cả kính Gorilla Glass). Thay vào đó, iPhone 6 chỉ có “Kính cường lực ion”.

Trong năm 2014, iPhone 6 xuất hiện cùng iPhone 6 Plus với màn hình lớn hơn - 5,5 inch và pin lớn hơn (2.915 mAh so với 1.810 mAh trên iPhone 6) và đó gần như là sự khác biệt duy nhất.

Cả iPhone 6 và iPhone SE đều có 1 camera sau.

Có camera đơn ở mặt sau (iPhone 7 Plus có thêm camera thứ hai) nhưng iPhone 6 Plus là iPhone đầu tiên cung cấp tính năng Ổn định hình ảnh quang học (OIS). Đây là một lợi thế về camera so với iPhone 6. Tuy nhiên, cả iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều có thể quay video 1080p ở tốc độ 60 khung hình/ giây, trong khi chiếc iPhone 5s năm 2013 chỉ có thể quay với tốc độ 30 khung hình/ giây. Thêm nữa, tính năng tự động lấy nét theo pha là một nâng cấp khác so với iPhone 5s, chỉ có lấy nét AF.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

Camera sau trên iPhone SE (2022) thực sự không hơn nhiều so với thiết kế của iPhone 6. Tất nhiên, iPhone SE mới có camera với độ phân giải cao hơn - 12MP (so với 8MP của iPhone 6), khẩu độ sáng hơn (f / 1.8 so với f / 2.2) và OIS, chưa kể đến chip Apple A15 có nhiều khả năng xử lý hình ảnh tốt hơn rất nhiều..

Ngoài ra, camera selfie của iPhone SE 3 đã được nâng lên thành camera 7MP, tốt hơn so với camera 1,2MP của iPhone 6 – chỉ đủ cho các cuộc gọi video FaceTime. Mặt khác, những chiếc iPhone mới hơn (kể từ dòng iPhone 11) đã có camera trước 12 MP với ống kính rộng hơn.

Thiết kế vỏ nhôm nguyên khối khiến cho iPhone 6 dễ bị bẻ cong.

Hiện tại, chip A15 Bionic trên iPhone SE 3 đã mang tới khả năng kết nối 5G. Trong khi đó, iPhone 6 chỉ hỗ trợ 4G - một tính năng mới của Apple khi ra mắt.

Thêm vào đó, do cách thiết kế thân máy của iPhone 6 có kết cấu nhôm hoàn toàn nên cũng dễ bị uốn cong hơn nếu người dùng vô tình ngồi lên hoặc tác động lực lên chúng. iPhone 6 vẫn còn giắc cắm tai nghe 3,5 mm – đã bị loại bỏ từ dòng iPhone 7 đến nay. Tuy nhiên, chiếc iPhone này cũng chỉ có một loa trong khi các mẫu iPhone mới hơn (bao gồm iPhone SE) đã có loa âm thanh nổi.

iPhone 6 đã từng là huyền thoại

Rõ ràng, iPhone 6 không hoàn hảo, nhưng dòng iPhone 6 đã đạt kỷ lục bán hàng 10 triệu chiếc chỉ sau mở bán 1 tuần. Một tuần sau, con số này đã tăng lên 13 triệu chiếc.

iPhone 6 (trái) và iPhone SE 3 (phải) hầu như không khác về thiết kế.

Có thể nói, bề ngoài thiết kế của iPhone SE (2022) gần giống với thiết kế của iPhone 6 đã gần 8 năm. Bỏ qua diện mạo, nhiều thứ đã thay đổi kể từ chiếc iPhone đẹp nhất năm 2014. Quan trọng nhất, những sai sót của thiết kế ban đầu đã được sửa chữa và nhiều cải tiến đã được thực hiện.

Cặp iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã dừng sản xuất từ năm 2017, khi dòng iPhone 8 được trình làng. Hiện tại, đây vẫn là những chiếc iPhone giá rẻ và được nhiều người dùng phổ thông yêu thích.

Nguồn: http://danviet.vn/day-la-chiec-iphone-da-gan-8-nam-tuoi-van-dung-tot-502022163185914825.htmNguồn: http://danviet.vn/day-la-chiec-iphone-da-gan-8-nam-tuoi-van-dung-tot-502022163185914825.htm