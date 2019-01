Đây là cách Apple "giữ chân" iFan trung thành

Thứ Hai, ngày 07/01/2019 10:00 AM (GMT+7)

Apple đã treo biển hiệu nổi bật tại Las Vegas (Tây Ban Nha) ngay trước thêm Triển lãm hàng tiêu dùng thế giới – CES 2019.

Chắc chắn, giới công nghệ không còn lạ lẫm gì với khẩu hiệu mang tính biểu tượng được sử dụng bởi Tổng cục Du lịch và hội nghị Las Vegas (Las Vegas Convention and Visitors Authority) để thu hút du khách: What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas (Tạm dịch: Những gì diễn ra ở nơi đây chỉ tồn tại nơi đây). Trên thực tế, nó nổi tiếng đến mức Apple đã “mượn” khẩu hiệu này để quảng cáo iPhone đặt ở Las Vegas chỉ vài ngày trước khi bắt đầu Triển lãm Điện tử tiêu dùng 2019 (CES).

Hình ảnh quảng cáo nổi bật của Apple tại Las Vegas, Tây Ban Nha.

Poster quảng cáo hiển thị mặt sau của iPhone X, iPhone XS hoặc iPhone XS Max với camera sau kép dọc cùng dòng chữ: “What happens on your iPhone, stays on your iPhone” – tạm dịch: Điều gì có trên iPhone, vẫn ở lại trên iPhone. Bên dưới hình ảnh là địa chỉ web đến trang bảo mật của Apple (apple.com/privacy). Hình ảnh quảng cáo này đã được chụp và đăng lên mạng xã hội twitter Chris Velazco (@chrisvelazco).

Theo truyền thống, Apple không mua gian hàng hoặc thuyết trình tại CES. Tuy nhiên, chắc chắn khẩu hiệu quảng cáo này của hãng sẽ thu hút sự chú ý của những người đi tới Trung tâm Hội nghị Las Vegas - nơi tổ chức triển lãm thương mại.

Bộ ba iPhone 2018: iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max - từ trái sang.

Nếu truy cập trang web được đăng trên quảng cáo, bạn sẽ đọc được cách Apple bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn ở bên trong thiết bị của mình.

Nhà sản xuất này khẳng định:

"Tại Apple, chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người. Và rất nhiều thông tin cá nhân của bạn - bạn có quyền giữ riêng tư trên các thiết bị Apple của mình. Nhịp tim của bạn khi chạy; nơi bạn đã mua cà phê; những trang web bạn truy cập; bạn gọi cho ai, gửi email hoặc nhắn tin cho ai,… mỗi sản phẩm của Apple được thiết kế từ đầu để bảo vệ thông tin đó."