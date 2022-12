Đây là 5 smartphone có loa tốt nhất thị trường năm 2022

Để tìm ra danh sách top 5 smartphone có loa tốt nhất thị trường, các nhà đánh giá của trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành thử nghiệm các flagship gần đây.

Ảnh minh hoạ.

Điện thoại có chất lượng âm thanh tốt nhất năm 2022:

● Galaxy Z Fold 4 - Điện thoại màn hình gập tiên tiến của Samsung có loa âm thanh nổi kép đích thực, cho âm thanh rộng, to và rõ ràng.

● Asus ROG Phone 6 Pro - Điện thoại chơi game có loa kép tốt nhất, đem lại âm thanh to nhất và vượt trội về âm trầm.

● Pixel 6 Pro: Âm thanh thú vị, mạnh mẽ.

● iPhone 14 Pro Max - Âm thanh rõ ràng và âm trầm tốt.

● Galaxy S22 Ultra - Âm thanh trong trẻo, ấn tượng

Cùng đi vào phân tích chi tiết hơn về những chiếc điện thoại cao cấp này.

1. Galaxy Z Fold 4

Giá bán từ: 36,19 triệu đồng

Galaxy Z Fold 4.

Đây là chiếc điện thoại màn hình gập lại mới nhất và lớn nhất của Samsung, có thể mở ra một chiếc máy tính bảng. Nhờ kích thước lớn, điện thoại dễ dàng tích hợp hệ thống loa âm thanh nổi kép mạnh mẽ. Mỗi loa ở một bên của thiết bị, giúp người dùng có được hiệu ứng âm thanh nổi hoàn hảo khi chơi game hoặc xem phim.

2. Asus ROG Phone 6 Pro

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Ảnh minh hoạ.

ROG Phone 6 Pro có loa kép trước, đem lại hiệu ứng âm thanh nổi rộng, chân thực và âm thanh hướng thẳng, khác với một loa hướng xuống trên nhiều điện thoại khác. Âm trầm của điện thoại mạnh hơn đáng kể so với hầu hết các thiết bị khác. Đồng thời, người dùng có thể dễ dàng tận dụng bộ cân bằng âm thanh tích hợp trong điện thoại để tăng cường âm trầm.

3. Google Pixel 6 Pro

Giá bán từ: 15,79 triệu đồng

Sau Pixel 5, Pixel 6 Pro 2021 đã có bước cải thiện rõ ràng về âm thanh. Chất lượng âm thanh của thiết bị được đánh giá có độ lớn và mạnh mẽ.

Pixel 6 Pro.

Giống như hầu hết các flagship chính thống, Pixel 6 Pro không thực sự sử dụng hai loa âm thanh nổi như nhau mà sử dụng một loa phía dưới được ghép nối với loa earpiece - chủ yếu xử lý âm cao. Vì thế, khi xem phim, nghe nhạc và chơi game, Pixel 6 Pro cho âm thanh to và rõ ràng, khả năng tách âm thanh nổi mạnh mẽ.

4. iPhone 14 Pro Max

Giá bán từ: 34,49 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max.

Cũng giống như dòng iPhone 12 và iPhone 13, tất cả các thành viên của dòng iPhone 14 mới đều mang lại chất lượng âm thanh tốt. Tuy nhiên, cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cho âm thanh tốt hơn một chút. Apple khá nhất quán trong việc cung cấp loa cao hơn mức trung bình trên MacBook, iPad và tất nhiên là cả iPhone.

Về tổng thể, “gia đình” iPhone 14 là những thiết bị có hiệu suất tốt nhất về âm thanh.

5. Galaxy S22 Ultra

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng

Galaxy S22 Ultra.

Theo đánh giá, Galaxy S22 Ultra có âm thanh tốt hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Loa ở cạnh dưới máy khá to và rất rõ ràng, tạo ra hiệu ứng âm thanh nổi rất ổn. Do đó, nếu xem phim trên chiếc smartphone cao cấp này, người dùng không chỉ được trải nghiệm trên màn hình tuyệt đẹp mà còn được thưởng thức âm thanh sống động !

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-5-smartphone-co-loa-tot-nhat-thi-truong-nam-2022-a585520.html