Đây sẽ là chiếc smartphone màn hình gập xuất sắc của năm sau

Năm sau, Galaxy Z Fold 5 được kỳ vọng là điện thoại màn hình gập tiếp theo của Samsung, kế nhiệm Galaxy Z Fold 4. Nhưng giờ đây, trong phân khúc nhỏ hẹp này, Honor Magic Vs lại nổi lên với thiết kế tinh tế hơn này, tạo nên sự hấp dẫn riêng trong thử nghiệm thực tế.

Honor Magic Vs.

Chiếc điện thoại Honor đã được công bố tại Trung Quốc, sẽ ra mắt trên toàn cầu vào năm 2023. Nói cách khác, đây sẽ là “đối thủ” của Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 5 trong năm sau.

Thiết kế: Tính năng sát thủ của The Magic Vs

Về thiết kế, Magic Vs mỏng và nhẹ một cách ấn tượng với màn hình bên trong siêu lớn - 7,9 inch. Khi gập lại, máy chỉ lớn hơn một chút so với chiếc iPhone 14 Pro Max có ốp lưng. Galaxy Z Fold 4 có màn hình ấn tượng 7,6 inch nhưng nặng hơn, dày hơn rất nhiều - 15,8mm tại điểm dày nhất, Magic Vs chỉ có độ dày 12,9mm.

Honor Magic Vs không quá dày.

Độ dày của Galaxy Z Fold 4 một phần là do điện thoại có một khoảng cách nhỏ giữa hai nửa màn hình, có thể dễ dàng nhìn thấy ở phần cuối bản lề của điện thoại. Điều đó không xảy ra với Honor Magic Vs – 2 nửa màn hình có thể đóng hoàn toàn.

Thêm vào đó, điện thoại Honor cũng có nếp gấp ít nổi bật hơn trên màn hình.

Chưa hết, sản phẩm của Honor cũng có màn hình ngoài khá lớn - 6,45 inch với tỷ lệ khung hình 21: 9, cùng kích thước với một chiếc điện thoại Android tầm trung. Khi đem ra so sánh, màn hình Magic Vs cho trải nghiệm thoải mái hơn màn hình ngoài 6,2 inch của Galaxy Z Fold 4 nhờ thiết kế cong cạnh tinh tế, dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Ưu điểm và nhược điểm phần cứng

Đầu tiên là camera, Honor Magic Vs có camera chính 54 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera tele 8 MP hỗ trợ zoom 3x ở mặt sau và camera selfie 16 MP ở màn hình ngoài.

Camera sau của Honor Magic Vs.

Điện thoại không có camera bên trong như Galaxy Z Fold 4 (dù có chất lượng camera dưới màn hình của Samsung khá kém). Và trong khi Galaxy Z Fold 4 có camera tele 10MP tốt hơn một chút, camera selfie và camera góc siêu rộng của điện thoại Samsung lại có độ phân giải thấp hơn so với “đối thủ” Honor.

Tiếp đó, “siêu phẩm” của Honor cũng có viên pin 5.000 mAh – ngang với Galaxy S22 Ultra. Mặt khác, Galaxy Z Fold 4 chỉ có pin 4.400 mAh, dễ dàng bị “đánh bại” trong bài kiểm tra thời lượng pin.

Màn hình siêu lớn của Honor Magic Vs.

Bù lại, Samsung vẫn có một số lợi thế về phần cứng, giúp Galaxy Z Fold 4 trở nên linh hoạt hơn. Chiếc flagship này tương thích với bút cảm ứng S Pen, cho phép màn hình bên trong hoạt động giống như một chiếc máy tính bảng và bổ sung thêm nhiều tính linh hoạt bổ sung.

Đó là chưa kể, sản phẩm của Honor không có Chế độ linh hoạt – Flex Mode. Thêm nữa, Galaxy Z Fold có thể mở gần đủ mọi góc, người dùng có thể dựng đứng điện thoại để xem video hoặc chụp ảnh ổn định hơn.

Triển vọng Honor Magic Vs

Các chuyên gia công nghệ kỳ vọng, Honor Magic Vs sẽ là một trong những smartphone màn hình gập lại tốt nhất khi "lên kệ" ở thị trường quốc tế.

Honor Magic Vs khi gập lại khá chặt.

Năm 2023 đang định hình là một năm quan trọng đối với điện thoại màn hình gập lại. Samsung sẽ giới thiệu Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 vào tháng 8, có thể đem lại một cuộc cải tiến lớn cho dòng điện thoại này trong nhiều năm.

Đồng thời, các tin đồn cũng cho hay, Google Pixel Fold có thể ra mắt vào đầu năm 2023, mang lại một bước tiến mới cho smartphone màn hình gập lại nhờ tập trung vào nhiếp ảnh và phần mềm thông minh. Honor Magic Vs có khung máy tốt, nhưng sẽ cần nhiều hơn thế để đứng trên đỉnh của thị trường điện thoại màn hình gập lại.

