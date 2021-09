Đánh giá iPhone 13 - có phải là ứng viên iPhone bán chạy nhất của iPhone 13 series

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 10:30 AM (GMT+7)

iPhone 13 hứa hẹn sẽ là ứng viên bán chạy nhất của đại gia đình iPhone mới nhất mà Apple vừa bắt đầu bán ra thị trường.

Ở cái nhìn đầu tiên, người dùng có thể thấy nó không quá mới mẻ, tuy nhiên khi bắt đầu sử dụng, mọi thứ mà nó mang lại nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ, từ màn hình có notch nhỏ hơn cho đến chip A15 Bionic mạnh mẽ bên trong.

Hiện tại, thông tin giá bán iPhone 13 tại thị trường Việt Nam chưa được xác nhận nhưng nó dự kiến sẽ rơi vào khoảng 23,99 triệu đồng. Thậm chí có những nơi đưa ra giá dự kiến thấp hơn kèm nhiều ưu đãi như thu cũ đổi mới.

Thiết kế và màu sắc

Có hai thay đổi về thiết kế đáng chú ý đối với iPhone 13. Đầu tiên, các camera ở mặt sau hiện được bố trí theo đường chéo thay vì chiều dọc. Thứ hai, notch hiện đã nhỏ hơn 20% trong khi vẫn cung cấp cùng một hệ thống camera TrueDepth và Face ID mà người dùng mong đợi kể từ khi iPhone X ra mắt cách đây 4 năm. Thành thật mà nói, phần notch nhỏ hơn không tạo ra nhiều sự khác biệt trong việc sử dụng iPhone 13 để xem video mà thay vào đó nó tốt hơn khi đặt theo chiều dọc.

iPhone 13 có màn hình CeramicShield cứng ở phía trước, mặt sau bằng kính bền và các cạnh phẳng như iPhone 12, điều tương tự với khả năng chống nước IP68. Các vị trí nút trên iPhone 13 cũng thấp hơn so với tiền nhiệm.

Người dùng có thể chọn iPhone 13 trong 5 lựa chọn màu Hồng, Xanh lam, Đỏ, Midnight và Ánh sao. Và khung nhôm phù hợp với màu sắc mà Apple đã trang bị trên những chiếc iPhone 13 cũng được đánh giá cao.

Màn hình

Cũng sử dụng tấm nền OLED xuất sắc, tuy nhiên iPhone 13 chỉ dừng lại ở tần số làm mới 60 Hz thay vì 120 Hz trên iPhone 13 Pro. Màn hình Super Retina XDR này có độ sáng 800 nits, sáng hơn 28% so với 600 nits trên iPhone 12. Điều này sẽ hữu ích nhất khi người dùng xem máy dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Đánh giá cho thất chất lượng hiển thị về tổng thể là xuất sắc, game màu hiển thị tốt với độ chính xác màu sắc tốt hơn nhiều so với iPhone 12 và cả Galaxy S21.

Camera

Ngoài thiết lập ống kính đường chéo đáng chú ý, camera trên iPhone 13 thực sự tốt ở camera chính, nơi nó thu thập ánh sáng tốt hơn 47% so với iPhone 12 nhờ máy ảnh lớn hơn có kích thước điểm ảnh 1,7μm. Camera siêu rộng cũng chụp nhiều cảnh hơn gấp 4 lần và cảm biến mới của nó mang lại hiệu suất ánh sáng yếu tốt hơn cùng với ít nhiễu hơn.

Tính năng Photographic Styles trong ứng dụng Camera sẽ cho phép người dùng chuyển đổi nhiều phong cách nhiệt độ màu khác nhau dễ dàng, gồm tiêu chuẩn, sống động, độ tương phản phong phú, ấm áp và mát mẻ. Điều này đã được thể hiện rõ ràng khi thử chụp một loạt ảnh chân dung với các phong cách khác nhau, cho thấy sự khác biệt giữa chúng. Mặc dù vậy, việc chuyển đổi giữa các hiệu ứng khi người dùng phải truy cập vào phần cài đặt, vì vậy nó sẽ tốt cho những ai thích sử dụng một phong cách thường xuyên

Trong nhiều tình huống chụp, iPhone 13 ngang bằng với iPhone 12, nhưng nó thực sự cải thiện rõ ràng ở chế độ Ban đêm. Điều này có lẽ bắt nguồn từ kích thước điểm ảnh lớn hơn.

Quay video thú vị

iPhone 13 là smartphone hiếm hoi có thể khiến người dùng có thể cảm thấy mình như một nhà làm phim chuyên nghiệp nhờ vào tính năng mới có tên Cinematic Mode. Hiệu ứng này mang lại độ sâu trường ảnh cho cảnh quay và tự động thay đổi tiêu điểm cho các đối tượng khác nhau tùy thuộc vào những gì đang xảy ra trong khung hình, chẳng hạn như ai đó quay đầu lại để nói chuyện với người khác. Rất dễ dàng, nó hoạt động gần như một phép thuật.

Hiệu ứng bokeh trên nền là điều mà các nhà sản xuất smartphone khác đã thử nhưng chúng không đủ thông minh để chuyển tiêu điểm từ chủ thể này sang chủ thể khác trong thời gian thực.

Tuy nhiên, Cinematic Mode không hoàn hảo vì iPhone 13 đôi khi mất một giây để nhận ra các đối tượng chuyển động nhanh hơn. Một nhược điểm lớn hơn là chế độ này bị giới hạn ở 1080p vì người dùng không thể quay Cinematic Mode ở 4K. Nhưng nhìn chung, đó là một tính năng thú vị mà nhiều người sẽ muốn thử, đặc biệt là đối với các video xã hội trên TikTok.

Chất lượng video tổng thể từ iPhone 13 là tuyệt vời, với khả năng giảm nhiễu được cải thiện, dải động tốt hơn và hiển thị ngữ nghĩa nâng cao có thể xác định da, khuôn mặt, bầu trời và hơn nữa.

Hiệu suất

A15 Bionic không cung cấp hiệu suất tăng đáng kể so với A14 Bionic trên iPhone 12, nhưng đó tiếp tục là một chip nhanh nhất trong bất kỳ smartphone nào. Nó cung cấp CPU 6 lõi và GPU 4 lõi như A14 Bionic, nhưng giờ đây đã có Neural Engine 16 lõi cho máy học và AI, tăng từ 8 lõi trên chip trước đó. Chip này cho phép iPhone 13 có thể làm việc mượt mà cho các nhu cầu công việc hàng ngày.

Trên Geekbench 5, đo hiệu suất tổng thể, iPhone 13 đạt số điểm lần lượt là 4129 và 1684, tốt hơn đáng kể so với 3859 và 1593 do iPhone 12 tạo ra. Hiệu suất đồ họa của iPhone 13 cũng rất ấn tượng. Trên điểm chuẩn 3DMark Wild Life, iPhone 13 đạt 55,9 khung hình/giây, cao hơn một chút so với iPhone 12 đạt 51 khung hình/giây.

Tuy nhiên, cải tiến trong thử nghiệm chỉnh sửa video bằng Adobe Premiere Rush không quá chênh lệch so với iPhone 12 khi thời gian chuyển mã video 4K thành 1080p, nơi iPhone 13 mất 25,9 giây và iPhone 12 là 26,5 giây.

Thời lượng pin và cách sạc

Apple cho biết iPhone 13 có thời lượng sử dụng lâu hơn tới 1,5 giờ so với iPhone 12 nhờ pin lớn hơn, màn hình hiển thị hiệu quả hơn và chip A15 Bionic. Nhưng các thử nghiệm cho thấy kết quả thậm chí còn tốt hơn.

Trong bài kiểm tra pin của Tom's Guide, liên quan đến việc lướt web liên tục trên 5G ở độ sáng màn hình 150 nits qua mạng di động AT&T, iPhone 13 đã hoạt động trong 10 giờ 33 phút, lâu hơn 2 giờ so với 8 giờ 25 phút mà iPhone 12 thực hiện.

Đáng buồn, iPhone 13 cung cấp tốc độ sạc tương tự như trước đây khi iPhone mới đạt 51% dung lượng pin khi sạc trong 30 phút với bộ sạc 20W của Apple. Bộ sạc MagSafe 15W của iPhone 13 mang đến sự tiện lợi hơn vì nó có từ tính và không liên quan đến Lightning.

Nhận xét chung iPhone 13 cải thiện những gì đã là iPhone tốt nhất đối với hầu hết mọi người bằng cách giới thiệu một loạt các cải tiến đáng hoan nghênh. Một điểm ấn tượng là thời lượng pin lâu hơn so với iPhone 12. Nếu đang sở hữu một iPhone 12, người dùng không nhất thiết cần phải nâng cấp lên iPhone 13, tuy nhiên nó rất đáng giá nếu họ đang sở hữu một iPhone 11 trở về trước. Điều nổi bật khác ở iPhone 13 chính là camera. Hiệu suất chụp ánh sáng yếu thậm chí còn tốt hơn và các tính năng chụp ảnh tính toán như Cinematic Mode và Photographic Styles linh hoạt để tận dụng sức mạnh từ A15 Bionic theo bước độc đáo. Bên cạnh đó, Apple đã tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ khởi điểm để giúp iPhone mới ngang bằng với các điện thoại Android cao cấp. Đáng buồn là máy không hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C cũng như màn hình 120 Hz. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là iPhone 13 thực sự là điện thoại tuyệt vời và nâng tầm cho những gì mà người dùng nghĩ một chiếc điện thoại có thể làm được, đặc biệt với camera. Ưu điểm: - Màn hình sáng. - Máy ảnh tuyệt vời. - Quay video Cinematic Mode hấp dẫn. - Hiệu suất hàng đầu. - Thời lượng pin rất tốt. Nhược điểm: - Thiếu màn hình 120 Hz. - Sạc chậm hơn các đối thủ. - Quay video Cinematic Mode giới hạn ở 1080p.

