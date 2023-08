Vỏ titan giúp iPhone 15 Pro Max nhẹ hơn iPhone 14 Pro Max bao nhiêu?

iPhone 12 Pro và các mẫu iPhone Pro cao cấp từ lâu đã có khung bằng thép không gỉ. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho thấy, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra sắp ra mắt sẽ chuyển sang sử dụng khung titan.

Không chỉ cứng hơn và bền hơn thép không gỉ, titan lại nhẹ hơn. Về mặt lý thuyết, điều này sẽ làm cho những chiếc điện thoại cao cấp tiếp theo của Apple nhẹ hơn iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max - hiện khá cồng kềnh.

Ảnh concept iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max có màn hình 6,7 inch nặng 240 gram trong khi iPhone 14 Plus cùng kích thước màn hình chỉ nặng 203 gram. Đó là do khung iPhone 14 Plus được làm bằng nhôm, nhẹ hơn thép không gỉ.

Mặc dù việc sử dụng khung titan sẽ không làm cho iPhone 15 Ultra/ iPhone 15 Pro Max nhẹ như iPhone 14 Plus vì titan nặng hơn nhôm nhưng vẫn sẽ giúp sản phẩm nhẹ hơn iPhone 14 Pro Max.

Vậy sự khác biệt sẽ rõ rệt như thế nào? Mới đây, 9to5Mac đã đưa ra ước tính.

Nguồn tin này cho hay, iPhone 15 Ultra sẽ nặng 221 gram, nhẹ hơn khoảng 8% so với iPhone 14 Pro Max. Trọng lượng của iPhone 15 Pro sẽ chỉ còn 191 gram, giảm 7% so với iPhone 14 Pro.

Trọng lượng ước tính của cặp iPhone 15 Pro so với bộ đôi iPhone 14 Pro:

● iPhone 14 Pro: 206 gam

● iPhone 14 Pro Max: 240 gram

● iPhone 15 Pro: 191 gam

● iPhone 15 Pro Max: 221 gram

Tất nhiên, đây không phải là một sự khác biệt quá lớn nhưng với những ai thường xuyên sử dụng smartphone, đây là sự cải tiến đáng kể.

Cặp iPhone 15 Pro sẽ có trọng lượng nhẹ hơn bộ đôi iPhone 14 Pro.

Ngoài việc nhẹ hơn và bền hơn thép, titan còn có khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt cao hơn và giống như nhôm, chất liệu này có thể được anod hóa. Do đó, titan có thể mang tới nhiều màu sắc vui nhộn, sống động cho dòng iPhone Pro như iPhone tiêu chuẩn. Dự kiến, cặp iPhone 15 Pro sẽ có các màu xám Titan, xanh lam, bạc và xám không gian/ đen.

Titanium sẽ được đánh mờ nên iPhone 15 Pro sẽ không bám dấu vân tay như những điện thoại có khung thép không gỉ bóng.

Nhược điểm duy nhất là titan đắt hơn thép không gỉ và vật liệu này là một trong những lý do chính khiến giá của cặp iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max có thể tăng tới 200 USD (khoảng 4,6 triệu đồng).

