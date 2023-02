Chính người dùng là một trong những lý do đẩy giá smartphone

Ví dụ, ở châu Âu, iPhone 6 Plus đã có mặt vào năm 2014 với giá 799 EUR cho phiên bản tiêu chuẩn nhưng ngày nay, iPhone 14 Pro Max có giá 1.469 EUR (vì các vấn đề lạm phát nên giá trị quy đổi sang tiền Việt sẽ khác).

Các phiên bản cao cấp của iPhone và Galaxy liên tục tăng giá trong những năm qua.

Dĩ nhiên, cả hai mẫu đều có thông số kỹ thuật rất khác nhau và có sự khác biệt 9 năm giữa chúng, nhưng chính điều này làm cho sự so sánh trở nên thú vị hơn. Chỉ trong 9 năm, Apple thực tế đã tăng gấp đôi giá thiết bị đầu cuối hàng đầu của mình và các tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực như Samsung, OnePlus và Xiaomi, cũng đã tăng giá smartphone của họ lên rất nhiều.

Lấy một ví dụ khác. Galaxy S6 có mặt tại châu Âu với mức giá 699 EUR, và Galaxy S23 gần đây đã được giới thiệu với mức giá tiêu chuẩn 959 EUR. Sự khác biệt là 260 EUR - một mức tăng có thể không mạnh như iPhone của Apple nhưng điều đó khẳng định rằng thị trường smartphone đang trong giai đoạn tăng giá, và đây có vẻ như không phải là thay đổi trong thời gian ngắn.

Tại sao giá smartphone tăng quá nhiều?

Có nhiều yếu tố phải tính đến, nhưng chắc chắn một trong những yếu tố quan trọng nhất là việc người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho smartphone. Đây là một thực tế đã được khẳng định và đang bị những gã khổng lồ như Apple tận dụng.

Cách người dùng chấp nhận chi tiêu mua sắm là cái cớ để các công ty tăng giá smartphone.

Không có gì phức tạp để hiểu, smartphone đã trở thành một “phần mở rộng” của cơ thể chúng ta, là một trong những trụ cột lớn của xã hội và cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đồng thời cũng là một biểu tượng của địa vị. Vì tất cả những lý do này, hầu hết người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho smartphone của họ.

Về vấn đề này, chúng ta phải cộng thêm sự gia tăng chi phí sản xuất do tác động của lạm phát trong nền kinh tế. Cũng đừng quên những nỗ lực của các công ty nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận để bù đắp tác động của việc sụt giảm doanh số bán hàng, với việc tăng giá các sản phẩm chủ lực là điều cần thiết. Hãy nhớ đến một nguyên tắc vàng cổ điển là “bán ít hơn với giá cao hơn sẽ có thu nhập tốt hơn”.

Ngoài ra, cũng không được quên rằng những động thái mà Apple thực hiện cuối cùng sẽ được các thương hiệu còn lại áp dụng, và nếu Apple tăng giá, các đối thủ lớn của họ sẽ tận dụng cơ hội để làm điều tương tự. Đây là điều mà ngay cả những thương hiệu luôn được đặc trưng bởi ưu tiên giá trị hiệu suất/giá cũng đã thực hiện, như Xiaomi là một ví dụ tiêu biểu.

Ngay cả các thương hiệu nổi tiếng giá rẻ như Xiaomi cũng có các sản phẩm giá cao ngất.

Xu hướng thị trường ngày nay được xác định bởi sự tăng giá liên tục này, và thật không may, dường như sẽ không có sự quay đầu lại. Nhiều thông tin cho rằng giá của iPhone 15 và iPhone 16 sẽ cao hơn nhiều so với giá của các mẫu hiện tại. Đều đó sẽ đánh dấu con đường phía trước cho những gã khổng lồ trong lĩnh vực này. May mắn thay, có vẻ mọi người vẫn có thể tin tưởng các thương hiệu Trung Quốc như POCO và Realme sẽ tiếp tục phát triển các thiết bị giá rẻ với tỷ lệ hiệu suất/giá ở mức tốt.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chinh-nguoi-dung-la-mot-trong-nhung-ly-do-day-gia-smartphone-1439513.ngn