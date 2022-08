Chiếc iPhone đáng mua nhất trong dòng iPhone 14

Dựa trên tất cả những tin đồn đã có, sẽ có 4 mẫu iPhone 14 ra mắt trong năm nay, gồm iPhone 14, 14 Max, 14 Pro và 14 Pro Max. Nhưng vì sao iPhone 14 Pro Max mới là lựa chọn đáng mua nhất sau khi chúng xuất hiện vào ngày 7/9 tới, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

iPhone 14 Max (hoặc có thể mang tên iPhone 14 Plus) là một sản phẩm về lý thuyết rất đáng để quan tâm, đặc biệt dựa trên những tin đồn và rò rỉ hiện tại. iPhone 14 Max dự kiến sẽ cung cấp cho người dùng màn hình 6,7 inch và giá thấp hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max. Điều này đang nói về 899 USD so với 1.199 USD cho bản Pro.

Đó là một sự khác biệt lớn về giá, nhưng khi cộng tất cả các tính năng trong bản nâng cấp, người dùng sẽ thấy lý do tại sao mọi người nên chọn theo con đường Pro Max.

Đầu tiên, iPhone 14 Pro Max có thể sẽ tiếp tục cung cấp độc quyền ống kính tele. Tính linh hoạt của zoom quang 3x và zoom số 15x trên iPhone Pro rất được đánh giá cao. Đó là điều khó có thể được áp dụng ở các mẫu iPhone 14 thường.

Mặc dù không bắt buộc là tính năng quan trọng, nhưng màn hình ProMotion 120 Hz trên iPhone là rất tốt, đặc biệt đối với những ai đã quen thuộc với nó sẽ rất khó để quay trở lại với màn hình 90 Hz hoặc 60 Hz. iPhone 14 Pro Max không thể đạt được tốc độ làm mới 120 Hz.

Một lý do khác khiến người dùng không muốn chọn iPhone 14 Pro Max là màn hình Always On. Là một người dành quá nhiều thời gian cho smartphone, người dùng có thể muốn xem nhanh các tiện ích và thông báo là màn hình Always On cung cấp thay vì mở khóa điện thoại.

Nhưng có lẽ tin vui nhất về camera trên iPhone 14 Pro Max chính là cảm biến chính 48 MP được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Điều này sẽ mang lại chi tiết tốt hơn và hình ảnh sáng hơn thông qua cảm biến lớn hơn cùng khả năng quay video 8K. Những tính năng này không thể đến với iPhone 14 hoặc 14 Max.

Cuối cùng, sự phân biệt rõ rệt về hiệu suất iPhone 14 Pro và 14 Pro Max so với các phiên bản thông thường chính là chip A16 Bionic mới, trong khi iPhone 14 và 14 Max chỉ đi kèm chip A15 Bionic cũ hơn. Đây không phải là một vấn đề lớn, vì iPhone hiện tại là điện thoại nhanh nhất dựa trên các điểm chuẩn iPhone 13.

Nếu tin đồn về việc tăng giá iPhone 14 là đúng, iPhone 14 Pro Max sẽ có giá cao ngất ngưởng ở 1.199 USD tại thị trường Mỹ. Ở Việt Nam, con số này chắc chắn sẽ cao hơn do nhiều vấn đề như phí vận chuyển, thuế,… Nhìn chung, 1.199 USD sẽ tương đương với MacBook Air M2 mới. Vấn đề là một chiếc iPhone 14 Pro Max sẽ làm được nhiều thứ cho người dùng điện thoại, như chụp ảnh, giải trí, check mail, nghe nhạc, chơi game, cập nhật tin tức mạng xã hội,… Xét cho cùng, chi tiêu nhiều cho một chiếc điện thoại hàng đầu sẽ đảm bảo người dùng đầu tư vào một thiết bị tốt cho tương lai.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chiec-iphone-dang-mua-nhat-trong-dong-iphone-14-1389016.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/chiec-iphone-dang-mua-nhat-trong-dong-iphone-14-1389016.ngn