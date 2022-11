Chiếc iPhone 14 “ế nhất” bỗng nhiên bán chạy

Hiện tại, phiên bản bộ nhớ trong 128GB của iPhone 14 Plus đã được bán hết và phiên bản bộ nhớ trong 256GB có giá 1.025 USD vẫn còn trong kho với mức giá 7.298 nhân dân tệ (25,47 triệu đồng).

Việc ra mắt mẫu iPhone 14 Plus được xem là một thất bại của Apple, và đó là lý do chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, giá của chiếc điện thoại mới này đã giảm hơn 140 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) tại các cửa hàng bên thứ ba. Chính vì tìm cách chống ế, iPhone 14 Plus đã trở thành chiếc iPhone đầu tiên có mức giá giảm nhanh như vậy.

Trong khi đó, theo CounterPoint Research, giá của iPhone 13 series đã qua sử dụng đã tăng trung bình 11% kể từ khi iPhone 14 series được phát hành.

Có thể xem iPhone 14 Plus là phiên bản lớn hơn của iPhone 14 vì phần cứng về cơ bản giống nhau. iPhone 14 Plus sử dụng màn hình lớn 6,7 inch với tốc độ làm mới 60Hz và độ phân giải 2778 x 1284 pixel. Bên trong máy tích hợp chip A15 Bionic và camera kép ở mặt sau hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quảng học. Trong khi pin iPhone 14 có dung lượng 3279 mAh thì iPhone 14 Plus sở hữu pin 4325 mAh lớn hơn nhiều.

Được biết, vì doanh số bán kém nên “Nhà Táo” được cho là đã quyết định cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus. Báo cáo cho rằng trong tháng 10, Apple đã yêu cầu một nhà cung cấp ở Trung Quốc ngừng sản xuất các thành phần cho iPhone 14 Plus. Vào cuối tháng 9, một báo cáo cũng cho thấy nhu cầu đối với dòng iPhone 14 ít hơn những gì công ty mong đợi.

