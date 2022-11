Chọn iPhone năm 2022: Đâu là chiếc iPhone phù hợp với bạn?

Apple đã bổ sung thêm 5 phiên bản iPhone mới vào năm nay, bao gồm iPhone SE 3, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong hơn tổng cộng hơn 10 mẫu iPhone hiện có, mỗi chiếc lại phù hợp với người dùng khác nhau.

Dưới đây là gợi ý mua iPhone năm 2022 cho mọi đối tượng.

Là chiếc iPhone tiêu chuẩn của năm nay, iPhone 14 đã được nâng cấp nhẹ so với iPhone 13. Với các tuỳ chọn màu mới lạ, sở hữu hiệu năng giống như iPhone 13 Pro năm ngoái, thời lượng pin dài, chúng là một trong số những mẫu iPhone đáng sở hữu trong năm 2022.

Nếu như iPhone Pro Max với màn hình 6,7 inch quá cấn tay và khó sử dụng bằng một tay thì iPhone 14 Pro sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất trong năm nay. Màn hình 6,1 inch của điện thoại giúp việc tương tác dễ dàng hơn. Đó là chưa kể chiếc iPhone này có tất cả các tính năng cao cấp như iPhone 14 Pro Max (trừ thời lượng pin).

Ra mắt từ năm 2019, giá bán của iPhone 11 đã được giảm giá khá nhiều. Hiện tại, đây là mẫu iPhone tiết kiệm cho người tiêu dùng phổ thông. Cấu hình của máy vẫn đủ khoẻ để xử lý mượt mà các tác vụ, camera sau kép 12MP đem lại hiệu suất chụp ảnh ổn định, viên pin trụ được khoảng 1 ngày.

Năm nay, iPhone 14 Plus là chiếc iPhone Plus đầu tiên của Apple, mang tới cho người dùng lựa chọn màn hình lớn hơn nhưng không cần chi quá nhiều tiền cho iPhone Pro Max. Màn hình của iPhone 14 Plus có kích cỡ 6,7 inch, thoải mái sử dụng hơn. Đồng thời, máy cũng có thời lượng pin ngang ngửa iPhone 13 Pro Max.

Là chiếc iPhone Mini cuối cùng, iPhone 13 Mini là lựa chọn iPhone cỡ nhỏ nhưng có thiết kế hiện đại hơn nhiều so với iPhone SE. Hơn thế nữa, hiệu năng của máy cũng rất đáng gờm, camera sau kép 12MP đủ sức để chụp hình ảnh với chất lượng cao. Tất nhiên, do kích cỡ nhỏ nên thời lượng pin của thiết bị không dài.

Với những iFan chịu chi, chắc chắn không thể bỏ qua iPhone 14 Pro Max. ĐIện thoại có tất cả cấu hình, tính năng và thiết kế mới nhất của iPhone. Màn hình 6,7 inch giờ đây đã có tốc độ làm mới 1 - 120Hz và tính năng màn hình luôn bật.

Ngoài hiệu năng dẫn đầu thị trường smartphone, mẫu iPhone còn có thời lượng pin "trâu" nhất. Do đó, người dùng có thể thoải mái chơi game, duyệt web, dùng ứng dụng trong thời gian dài.

Rõ ràng, iPhone SE 3 đang là chiếc iPhone giá phải chăng nhất trong năm nay. Điện thoại cực phù hợp với những ai có bàn tay nhỏ, muốn sở hữu một chiếc điện thoại mạnh mẽ nhưng gọn trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của máy là tuổi thọ pin hơi ngắn, camera sau đơn 12MP nên có khả năng chụp ảnh khá hạn chế.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chon-iphone-nam-2022-dau-la-chiec-iphone-phu-hop-voi-ban-1412460.ngn