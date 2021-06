Cảnh báo: Nguy cơ tiềm ẩn trên hàng triệu chiếc iPhone 12

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 09:00 AM (GMT+7)

Báo cáo mới nhất từ Hội tim mạch Mỹ đã khiến cho hàng triệu người dùng iPhone 12 thêm phần hoang mang.

“Gia đình” iPhone 12 của Apple tiếp tục phá vỡ kỷ lục doanh số bán hàng. Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn mới đây đã cảnh báo những chiếc điện thoại này có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Cụ thể, Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ JAHA (Journal of the American Heart Association) đã công bố phát hiện mới từ một nghiên cứu mới về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn do MagSafe, hệ thống sạc từ tính mà Apple tích hợp trên mọi mẫu iPhone 12 gây ra. JAHA kết luận, bộ phận này của dòng iPhone 12 "có khả năng ngăn cản tính năng bảo vệ sức khỏe hoạt động."

Dòng iPhone 12 đều có tính năng sạc nhanh thông qua Magsafe.

Vấn đề bắt nguồn từ khả năng gây nhiễu điện từ của Magsafe đối với các thiết bị điện tử có công nghệ CIED (Cardiac Implantable Electronic Devices), bao gồm máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim. JAHA cho biết các thử nghiệm của hãng cho thấy CEID có thể bị phá vỡ bởi từ trường nhỏ nhất là 10 G [gauss] trong khi “Cường độ từ trường của iPhone 12 Pro Max có thể lớn hơn 50 G khi tiếp xúc trực tiếp”.

JAHA chia sẻ thêm: “Mọi người thường đặt điện thoại thông minh trong túi áo ngực, gần CIED. Điều này có thể dẫn đến việc loạn nhịp tim hoặc vô hiệu hóa các liệu pháp ngăn ngừa nhịp tim nhanh”.

Phát hiện của JAHA phù hợp với nghiên cứu được thực hiện bởi Tạp chí Nhịp tim - Heart Rhythm Journal vào tháng 1, trong đó cảnh báo nam châm MagSafe trong dòng iPhone 12 có thể "có khả năng ức chế liệu pháp cứu sống cho bệnh nhân" và khuyến nghị: "Để tránh bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào với các thiết bị này, hãy giữ iPhone và phụ kiện MagSafe cách thiết bị CIED ở một khoảng cách an toàn, từ 15 - 30 cm. ”

"Gia đình" iPhone 12 có nhiều nam châm hơn các thế hệ iPhone cũ.

Sau đó, Apple đã phản hồi lại những phát hiện bằng một tài liệu hỗ trợ, thừa nhận khả năng gây nhiễu nhưng giảm thiểu rủi ro, cho biết “mặc dù tất cả các mẫu iPhone 12 đều chứa nhiều nam châm hơn các mẫu iPhone trước đó, nhưng chúng không có nguy cơ gây nhiễu từ tính cho các thiết bị y tế cao hơn các mẫu iPhone trước đây.”

Mặt khác, nghiên cứu của JAHA lại đưa ra tuyên bố chống đối lại quan điểm của Apple:

“Apple Inc khẳng định dòng iPhone 12 mới hơn không gây ra nguy cơ nhiễu nam châm lớn hơn khi so sánh với các iPhone thế hệ cũ. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngược lại vì phản ứng của nam châm đã được chứng minh trong 3/3 trường hợp. So với thế hệ iPhone 6 cũ, một nghiên cứu được thực hiện bởi Lacour và cộng sự không tìm thấy trường hợp nào có phản ứng nam châm trong 148 bệnh nhân”.

Ước tính, có hơn một triệu máy tạo nhịp tim được cấy trên toàn thế giới mỗi năm, có khoảng 200.000 máy ở Mỹ và “những con số này dự kiến ​​còn tăng lên”. Phía APSF (Tổ chức An toàn Bệnh nhân Gây mê - Anesthesia Patient Safety Foundation) cũng cho hay “Rối loạn nhịp tim có tỷ lệ phổ biến ước tính là 14,4 triệu bệnh nhân ở Mỹ và gây ra khoảng 40.700 ca tử vong hàng năm.” Do đó, đây là điều đáng để lưu tâm.

iPhone 12 Pro Max.

JAHA tuyên bố: “Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia về nhịp tim về các khuyến nghị dành riêng cho điện thoại thông minh và CIED.”

Hiện các tín đồ công nghệ vẫn đang chờ xem Apple có cập nhật cảnh báo MagSafe trên trang web của mình dựa trên dữ liệu mới này hay không. Và với những tin đồn về việc nam châm MagSafe sẽ "mạnh hơn" trong phạm vi iPhone 13 sắp tới, các câu hỏi xung quanh công nghệ sạc tiện lợi được đặt ra ngày càng nhiều.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-bao-nguy-co-tiem-an-tren-hang-trieu-chiec-iphone-12-502021768592159.htm