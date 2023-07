Camera trên bộ tứ iPhone 15 sẵn sàng “lột xác” với ống kính lai

Theo dự đoán mới nhất từ người dùng Twitter "RGcloudS", thế hệ iPhone 15 sẽ có ống kính lai thủy tinh-nhựa với khẩu độ ƒ/1.7. Sau đó, Apple sẽ mở rộng công nghệ này với các mẫu iPhone 16 của năm tới.

Việc nâng cấp này khiến “gia đình” ‌iPhone 15‌ trở thành những mẫu smartphone quốc tế đầu tiên có thiết kế ống kính lai (những smartphone hiện có công nghệ này của Xiaomi chỉ được bán ở Trung Quốc). Ống kính lai sẽ có 1 thành phần thủy tinh và 6 thành phần nhựa. Hiện tại, camera rộng trên dòng iPhone 14 có 7 thành phần nhựa.

Ảnh concept iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max màu đỏ.

Ngoài ra, camera chính của dòng ‌iPhone 15‌ cũng sẽ có khẩu độ ƒ/1.7, tăng nhẹ so với khẩu độ ƒ/1.79 trên các mẫu iPhone 14 Pro. Các mẫu ‌iPhone 15‌ và ‌iPhone 15‌ Plus sẽ được trang bị camera sau 48 megapixel – đã từng được tích hợp trên ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max vào năm ngoái. Năm ngoái, iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus có khẩu độ ƒ/1.5 nên cặp ‌iPhone 15‌ và ‌iPhone 15‌ Plus có thể bị hạ khẩu độ trong năm nay.

Mặc dù các mẫu iPhone 15 sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX 48 megapixel giống như ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max nhưng khẩu độ lớn hơn sẽ cho phép camera góc rộng thu được nhiều ánh sáng hơn tới 20%. Khẩu độ lớn hơn sẽ thu thập nhiều ánh sáng hơn, giúp nâng hiệu suất tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và khả năng sử dụng tốc độ màn trập nhanh hơn. Thêm vào đó, điều này cũng có thể tạo độ sâu trường ảnh nông hơn, giúp làm nổi bật chủ thể của ảnh bằng cách làm mờ hậu cảnh nhiều hơn.

Dòng iPhone 15 sẽ có camera 48MP tiêu chuẩn.

Với ‌iPhone 16‌ Pro Max năm tới, Apple sẽ nâng cấp camera góc rộng lên thiết kế ống kính lai gồm 8 thành phần, bao gồm: 2 phần tử kính và 6 phần tử nhựa. “Nhà Táo” cũng sẽ giới thiệu các ống kính lai 5 và 6 thành phần trên camera tele và camera góc siêu rộng, do Sunny Optical Technology cung cấp.

Tuần trước, người dùng Twitter đã tuyên bố, dòng ‌iPhone 15‌ có thể sử dụng công nghệ pin xếp chồng lên nhau để tăng dung lượng và kéo dài tuổi thọ. Giờ đây, nguồn tin đã khẳng định rõ, bản nâng cấp này sẽ dành cho dòng ‌iPhone 16‌ cùng với sạc có dây 40W và sạc không dây 20W qua MagSafe. Cũng vào năm 2024, Apple sẽ giới thiệu đồng thời các cảm biến hình ảnh lớn hơn và công nghệ pin xếp chồng lên nhau.

Tóm lại, nếu iFan muốn có được những chiếc iPhone với khả năng nhiếp ảnh vượt trội hơn và khả năng sạc pin nhanh hơn, hãy đợi iPhone 16 Series. Năm nay, thế hệ iPhone 15 chỉ có nâng cấp nhẹ về khẩu độ và sử dụng ống kính lai thế hệ đầu tiên.

