Apple làm cách nào để tránh cắt giảm nhân sự?

Hiện tại, hầu hết các “ông lớn” công nghệ trong ngành đã cắt giảm hàng chục nghìn việc làm. Ngay cả khi nền kinh tế đang gặp khó khăn, Apple Inc. vẫn đang cố gắng để tránh sa thải nhân viên. Tất nhiên, “Táo Khuyết” đang gặp khó khăn hơn trong “bước đi” này.

Công ty có trụ sở tại Cupertino vẫn có lợi nhuận cao hơn nhiều so với mọi công ty công nghệ khác, thu về 30 tỷ USD trong quý trước.

CEO Apple - Tim Cook.

Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 20% từ đầu năm đến nay. Và chỉ khoảng ba tháng tới, thương hiệu sẽ tiết lộ một hệ điều hành và tai nghe thực tế hỗn hợp mới, một nền tảng của thời kỳ hậu iPhone.

Do đó, việc Apple sa thải nhân viên sẽ gây tổn hại nhiều hơn đến tinh thần công ty và nhận thức của công chúng so với những đợt cắt giảm gần đây tại Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp. và Google của Alphabet Inc.

Hơn nữa, các giám đốc điều hành hàng đầu của Apple được coi là những người có đầu óc chiến thuật nhất trong ngành. Việc sa thải đồng nghĩa với việc họ đã mắc một sai lầm chiến lược hoặc nền kinh tế toàn cầu đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều người quan ngại. Nói cách khác, đợt sa thải của “Táo Cắn Dở” có thể tạo ra những gợn sóng tới các ngành công nghiệp và nền kinh tế khác nhau.

Trụ sở Apple Park.

Có rất nhiều yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của các công ty công nghệ, chẳng hạn như lãi suất tăng vọt, biến động tiền tệ và xung đột Nga – Ukraine, chưa kể đến đại dịch kéo dài.

Tất nhiên, Apple cũng bị ảnh hưởng. Doanh số bán hàng đã giảm 5% trong quý trước và sẽ còn giảm với mức tương tự trong giai đoạn hiện tại.

Điều đó cho thấy, công ty vẫn đang cố gắng giảm chi phí và hoạt động hiệu quả hơn. Quá trình này đã bắt đầu từ hè năm ngoái, sớm hơn những nỗ lực “thắt lưng buộc bụng” của nhiều công ty lớn khác.

Apple đã làm gì để tránh sa thải nhân sự?

● Trì hoãn tiền thưởng, thanh toán toàn bộ tiền thưởng vào 1 đợt trong năm - tháng 10.

● Một số dự án, bao gồm các thiết bị gia đình mới đã bị lùi lại. Điều đó cho phép Apple phân bổ ngân sách nghiên cứu và phát triển cho các dự án cấp bách hơn.

● Hạn chế ngân sách của một số nhóm và yêu cầu phó chủ tịch cấp cao phê duyệt nhiều mặt hàng hơn.

● Tạm dừng tuyển dụng ở một số nhóm.

● Để ngỏ những vị trí đã cắt giảm.

● Luân chuyển nhân sự sang bộ phận hoặc cửa hàng khác cùng phí hỗ trợ.

● Cắt giảm nhân sự hợp đồng (nhân viên không làm toàn thời gian).

● Giảm ngân sách di chuyển.

● Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về việc có mặt tại văn phòng.

● Trong thị trường bán lẻ, công ty xem xét kỹ hơn về thời gian và giờ làm việc. Một số nhân viên cho rằng Apple đang thực hiện một đường lối cứng rắn hơn để khiến nhân viên nghỉ việc, tiết kiệm tiền cho công ty.

● Công ty loại bỏ “thời gian nghỉ ốm đặc biệt” đối với người bị nhiễm Covid, yêu cầu nhân viên sử dụng chế độ nghỉ ốm thông thường.

Mặc dù các động thái này đã gây khó chịu cho nhiều nhân viên nhưng đây là cách tốt nhất của công ty để kiểm soát tình hình.

iPhone 14.

Trong những tháng gần đây, các “đối thủ” top đầu của Apple đã sa thải hơn 50.000 nhân sự. Con số này tương đương với gần một nửa lực lượng lao động của “Nhà Táo”.

Hiện tại, Apple chưa sa thải nhân viên. Tuy nhiên, thế giới vẫn khó đoán hơn bao giờ hết. CEO Tim Cook cho hay, việc sa thải nhân viên tại Apple sẽ là “phương án cuối cùng”.

Phương án thay thế

Mới đây, Apple đã bổ sung cách mua sắm mới cho người dùng ngay tại cửa hàng trực tuyến thông qua gọi video một chiều. Khách hàng có thể nói chuyện video với chuyên gia của công ty khi mua iPhone. Thời điểm này trùng với lúc công ty phát hành iPhone 14 màu vàng và trước thời điểm dòng iPhone 15 ra mắt khoảng 6 tháng.

Khách hàng có thể nói chuyện video với chuyên gia của công ty khi mua iPhone.

Sự bổ sung này có thể giúp những người không sống gần cửa hàng Apple hoặc không thể đến cửa hàng có được trải nghiệm trực tiếp.

Dự kiến, phiên bản hệ điều hành iOS 16.4 sẽ được ra mắt cùng với các bản cập nhật cho macOS, watchOS và tvOS trong khoảng 3 tuần tới.

Mặc dù không phải là các bản cập nhật chấn động nhưng chúng cũng bổ sung thêm các tính năng mới cho các sản phẩm, tăng cường trải nghiệm người dùng, giúp họ hài lòng hơn khi sử dụng các thiết bị của hãng. Đây là cách hữu hiệu để "giữ chân" khách hàng và mở rộng hệ sinh thái của Apple.

