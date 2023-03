Apple lại vô đối trên thị trường smartphone cao cấp

Báo cáo cho thấy doanh số smartphone toàn cầu trong năm 2022 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm trước đó do nhiều khó khăn kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, doanh số điện thoại cao cấp vẫn hoạt động tốt.

Apple vẫn tỏ ra quá mạnh mẽ trong phân khúc cao cấp.

Counterpoint Research cho biết, thị trường smartphone cao cấp toàn cầu (gồm các thiết bị có giá bán buôn từ 600 USD trở lên) đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng nhỏ 1% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2022. Sự cải thiện nhỏ này cùng với sự sụt giảm chung của thị trường hiện có nghĩa là doanh số smartphone cao cấp lần đầu tiên đóng góp 55% tổng doanh thu thị trường smartphone hàng năm.

Các nhà phân tích chỉ ra một số lý do cho sự tăng trưởng, bao gồm việc khách hàng giàu có miễn nhiễm hơn với những khó khăn kinh tế, cho phép tăng trưởng cao cấp trong khi phân khúc bình dân và trung cấp giảm.

Tính quan trọng ngày càng tăng của smartphone đối với cuộc sống của một người dẫn đến việc mọi người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn và giữ chúng trong một thời gian dài hơn. Sự thay đổi văn hóa này cũng khiến phân khúc giá từ 1.000 USD trở lên trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2022, với 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung tiếp tục ở vị trí thứ hai trong phân khúc cao cấp.

Trên cơ sở từng nhà cung cấp, Apple tiếp tục duy trì sự thống trị của mình trên thị trường cao cấp trong một năm nữa, đạt thị phần 75% vào năm 2022 so với 71% vào năm 2021. Điều này là do doanh số bán hàng tăng 6% so với năm trước, tuy nhiên Counterpoint cho rằng con số có thể nhiều hơn nếu Apple không gặp phải sự cố gián đoạn nhà máy ở Trịnh Châu.

Bên cạnh đó, Samsung đứng ở vị trí thứ hai, giảm từ thị phần 17% xuống còn 16% do phân khúc này giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

