Apple sẽ làm điều này lần đầu tiên với iPhone kể từ năm 2017

Thông tin đến từ một ghi chú được đưa ra bởi nhà phân tích Jeff Pu đến từ Haitong International Securities, nơi ông cho biết việc tăng giá bắt nguồn từ một số nâng cấp phần cứng, bao gồm khung titan, các nút thể rắn với phản hồi xúc giác, chip A17 Bionic, tăng RAM và ống kính kính tiềm vọng cho iPhone 15 Pro Max (hoặc Ultra).

Hơn 5 năm qua, mẫu iPhone cao cấp đều có giá khởi điểm 999 USD.

Những tính năng này, cộng với lạm phát, sẽ khiến Apple tăng giá lần đầu tiên ở Mỹ kể từ khi công ty công bố iPhone X với giá 999 USD.

Việc Apple tăng giá iPhone 15 Pro không phải là điều bất ngờ bởi vào tháng 1, một bài đăng trên Weibo cho biết Apple sẽ “tăng giá của dòng iPhone 15 Pro năm nay, tiếp tục nới rộng khoảng cách với phiên bản Plus nhằm tạo ra không gian đủ thu hút mọi người. Vào thời điểm đó, nguồn rò rỉ cho biết thêm rằng các mẫu thông thường của dòng iPhone 15 sẽ có phần notch Dynamic Island và cảm biến camera chính 48 MP.

Sự thay đổi này trên các mẫu iPhone 15 thông thường sẽ khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt với thiết kế mới và hệ thống camera tốt hơn, ngay cả khi Apple vẫn không bổ sung ống kính tele, ProMotion hoặc màn hình Always On.

Mọi thứ sẽ thay đổi kể từ iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sắp tới.

Khoảng cách lớn về giá giữa iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro sẽ giúp Apple thu hút người dùng đến với các sản phẩm thông thường hơn. Như đã biết, vì iPhone 14 Pro chỉ đắt hơn 100 USD so với iPhone 14 Plus nên có thể hiểu tại sao mọi người thích mua một chiếc smartphone hoàn chỉnh hơn là chọn một chiếc điện thoại lớn hơn với ít tính năng hơn.

