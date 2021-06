Android có phần mềm rác gấp 47 lần iOS, lý do chuyển sang iPhone là đây

Trong bài phỏng vấn ảo mới nhất, CEO Apple – Tim Cook đã khẳng định: Android có phần mềm độc hại nhiều hơn iOS 47 lần.

Mới đây, Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook đã tham gia một cuộc phỏng vấn ảo tại hội nghị VivaTech của Châu Âu. Cuộc phỏng vấn kéo dài chỉ nửa giờ và được thực hiện bởi Guillaume Lacroix, Giám đốc điều hành và người sáng lập của nhà cung cấp video dạng ngắn Brut. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện, ông Cook tuyên bố: Android có số phần mềm độc hại nhiều hơn 47 lần so với iOS.

Bộ tứ iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Thêm vào đó, vị CEO cũng đưa ra lời giải thích có sự khác biệt giữa iOS và Android trong bộ phận này: "Bởi vì chúng tôi đã thiết kế iOS theo cách có một ‌App Store‌ và tất cả các ứng dụng đều được xem xét trước khi đưa lên cửa hàng.” Chưa hết, ông cũng thảo luận về sự tập trung của Apple vào quyền riêng tư và thậm chí còn đề cập đến “người tiền nhiệm”, ông chủ và người bạn của mình, Steve Jobs quá cố.

Android có phần mềm độc hại nhiều hơn 47 lần so với iOS

Trong bài phỏng vấn, Tim Cook chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã tập trung vào quyền riêng tư trong nhiều thập kỷ", "Steve từng nói về quyền riêng tư chỉ đơn giản là những gì mọi người đang đăng ký và nhận được sự cho phép của họ. Và sự cho phép đó nên được yêu cầu nhiều lần. Chúng tôi luôn đã cố gắng tuân theo điều đó. "

Trước đó, vị Giám đốc điều hành cũng tỏ ra khá hài lòng với Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR - General Data Protection Regulation) của châu Âu, quy định này yêu cầu các công ty phải có sự chấp thuận rõ ràng của người tiêu dùng để thu thập dữ liệu cá nhân của họ. Tim Cook cho hay: “Là những người ủng hộ GDPR ngay từ đầu, chúng tôi sẽ ủng hộ việc tiến xa hơn của GDPR về quyền riêng tư vì vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

CEO Apple - Tim Cook.

Cùng với đó, CEO Apple cũng cho hay, "Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số sẽ là một cách thay thế để đưa các ứng dụng lên ‌iPhone‌. Động thái này sẽ phá hủy tính bảo mật của ‌iPhone‌ và rất nhiều sáng kiến ​​về quyền riêng tư mà chúng tôi đã tích hợp vào App Store, nơi chúng tôi có các nhãn về quyền riêng tư và Tính minh bạch của tính năng theo dõi ứng dụng, buộc mọi người phải có quyền theo dõi trên các ứng dụng. "

Khi được hỏi ông mong đợi từ iPhone 30 trong khoảng 20 năm nữa, Giám đốc điều hành của Apple cho hay, chúng chắc chắn sẽ tốt hơn iPhone 12 và ông không phải là một trong những người có thể đưa ra dự báo 20 hay 30 năm nữa. Ông chỉ khẳng định bản thân đánh giá rất cao về Thực tế tăng cường (AR – Augment Reality) và Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).

Cụ thể, lãnh đạo “Nhà Táo” khẳng định: bởi vì đó là công nghệ có thể nâng cao cuộc sống một cách một cách sâu rộng. Trước tiên, chúng tôi đã làm việc trên AR với iPhone và iPad, sau đó chúng tôi sẽ xem chúng sẽ đi đến đâu. Điều quan trọng là nó có thể làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người. Tôi rất hào hứng với AI và khả năng loại bỏ một số thứ khiến mọi người chán nản, giúp họ làm việc và giải trí hiệu quả hơn. "

App Store không “sạch” hoàn toàn

Quay trở lại vấn đề về phần mềm độc hại và quyền riêng tư của ứng dụng, trong khi Google chưa thể kiểm soát hết những phần mềm độc hại trong các ứng dụng Android thì Apple gần đây đã bị nhà phát triển Kosta Eleftheriou của Flick Type chỉ trích nhiều lần vì cho phép các ứng dụng lừa đảo "chui" vào App Store.

Ví dụ, đã có một ứng dụng bề ngoài là một ứng dụng cơ bản dành cho trẻ em với các trò chơi. Tuy nhiên, khi VPN được sử dụng, ứng dụng này đã biến thành một sòng bạc chấp nhận tiền thật và thanh toán bằng tiền mặt .

iOS 15 ra mắt sẽ góp phần nâng cao quyền riêng tư của người dùng.

Apple gần đây cũng bị các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích vì ưu tiên quảng cáo các ứng dụng của riêng mình trong App Store thay vì các ứng dụng của các đối thủ cạnh tranh.

Thực tế, việc độc quyền quảng cáo trên nền tảng của mình là điều không thể tránh khỏi. Bức tường hệ sinh thái của iOS khiến người dùng cảm thấy bị kiểm soát nhưng đổi lại cũng an toàn hơn so với Android. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chọn mua iPhone vì có độ bảo mật cao hơn.

