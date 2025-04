One UI 7 biến smartphone Galaxy trở nên mới mẻ ra sao

One UI 7 dựa trên Android 15 đã chứng tỏ sức hút lớn, nhưng liệu nó có mang lại những cải tiến đáng kể cho dòng smartphone hàng đầu của năm ngoái?

One UI 7 thực sự đã thổi làn gió vào các mẫu điện thoại Galaxy đời cũ.

Theo trải nghiệm bản cập nhật One UI 7 có kích thước khiêm tốn và chỉ mất chưa đầy 3 phút để tải xuống và cài đặt. Quá trình diễn ra suôn sẻ, chỉ cần một vài bước thiết lập để truy cập vào Google Gemini và các tính năng mới của Galaxy AI. Đối với những ai đang chờ đợi bản cập nhật này, sự chờ đợi rất đáng giá bởi mọi thứ hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, tùy thuộc vào phiên bản cũng như phía máy chủ Samsung mà bản cập nhật có thể đến sớm hoặc chậm.

Những tính năng nổi bật của One UI 7

One UI 7 không chỉ là một bản cập nhật lớn mang đến nhiều tính năng mới và cải tiến giao diện. Một trong những điểm nhấn là Now Bar xuất hiện ở cuối màn hình khóa để cung cấp thông tin thời gian thực và các nút truy cập nhanh đến Google Maps, Samsung Notes và phát phương tiện. Ngoài ra, tùy chọn chỉnh sửa màn hình khóa cho phép người dùng tùy biến nhiều tiện ích và kiểu đồng hồ.

Now Bar có trên Galaxy S24 sau khi cật nhật One UI 7.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc tách menu thả xuống thành hai phần: thông báo từ bên trái và cài đặt nhanh từ bên phải. Đây là một cải tiến có thể gây tranh cãi nhưng mang đến sự linh hoạt cho người dùng.

Bộ lọc ảnh và bộ chỉnh sửa mở rộng trong One UI 7 cũng là một điểm cộng lớn. Người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa ảnh với nhiều bộ lọc mới và các thanh trượt thông minh, giúp thay đổi giao diện ảnh một cách ấn tượng.

Mặc dù One UI 7 mang đến nhiều cải tiến, một số tính năng như Now Brief - một phần của Galaxy AI hiện vẫn đang có trên Galaxy S25. Điều này có thể khiến người dùng Galaxy S24 cảm thấy tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận rằng One UI 7 đã làm mới trải nghiệm sử dụng điện thoại một cách hiệu quả.

Người dùng Galaxy S24 sẽ không nhất thiết phải nâng cấp Galaxy S25 sau khi đã cập nhật lên One UI 7.

Nhìn chung, về tổng thể, One UI 7 trên Galaxy S24 là một bản cập nhật thành công mang đến nhiều tính năng mới và cải tiến giao diện. Đây là gói phần mềm tốt nhất của Samsung cho đến nay, giúp hiện đại hóa một chiếc điện thoại vốn đã tuyệt vời trở nên tuyệt vời hơn. Với những cải tiến này, người dùng Galaxy S24 hay thậm chí cũ hơn nữa sẽ không còn cảm thấy cần thiết phải nâng cấp lên Galaxy S25, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.