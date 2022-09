Apple dạy cho Google biết “Always On” là gì

Màn hình Always On trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ tự tắt một cách thông minh và tự động nếu người dùng để iPhone trong phòng và bước ra ngoái khi đang đeo Apple Watch. Nó cũng sẽ tắt khi iPhone ở trong túi người dùng hoặc úp xuống bàn, giúp tiết kiệm pin khi thiết bị không được sử dụng.

Theo Youtuber người Đức Felixba, người đã có mặt tại sự kiện Far Out mà Apple tổ chức gần đây và có thời gian thực hành các sản phẩm mới. Nếu người dùng có Apple Watch được ghép nối với ‌iPhone 14 Pro‌ và 14 Pro‌ Max, ‌iPhone‌ sẽ tắt màn hình Always On khi nó phát hiện người dùng đã rời khỏi phòng mà không mang theo điện thoại của họ.

Có lẽ, ‌iPhone 14 Pro‌ sẽ sử dụng dữ liệu vùng lân cận từ Apple Watch để kích hoạt tính năng này và phát hiện khi người dùng đã rời khỏi phòng. Apple đã không đề cập đến tính năng độc đáo trên trang web của mình và không đề cập đến nó trong sự kiện của mình, nhưng có thể đây là một trong một số các tính năng tiết kiệm năng lượng mà màn hình Always On của ‌iPhone 14 Pro‌ có.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sử dụng tấm nền OLED tiết kiệm năng lượng hơn với tốc độ làm mới thay đổi thấp tới 1 Hz, tiết kiệm pin với màn hình Always On. Ngoài ra, chip A16 Bionic có công cụ hiển thị mới giúp quản lý màn hình Always On và các tính năng khác như ProMotion, trong khi tối ưu hóa hiệu quả sử dụng điện năng.

Các hai mẫu iPhone 14 Pro đều có camera tốt hơn và Dynamic Island hoàn toàn mới, đã có sẵn để đặt hàng trước vào ngày 9/9 và sẽ đến tay khách hàng từ ngày 16/9.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/apple-day-cho-google-biet-always-on-la-gi-1395985.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/apple-day-cho-google-biet-always-on-la-gi-1395985.ngn