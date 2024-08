Chung Thanh Phong công bố show váy cưới cao cấp đẹp diễm lệ

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ giấc mơ của người con gái về những bộ váy cổ tích hóa hiện thực trong ngày cưới của mình. 80 thiết kế limited Haute Couture đi theo những xu hướng đầm cưới được ưa chuộng nhất thế giới hiện nay như đầm công chúa, đầm đuôi cá, đầm dựng phom corset lấy cảm hứng từ thời kỳ Victoria.

Trang phục thể hiện những kỹ thuật mới và tinh xảo nhất của đội ngũ nghệ nhân lão luyện của Chung Thanh Phong Bridal, với mỗi bộ đầm cao cấp tốn hàng trăm giờ hoàn thiện. Nhà thiết kế mất sáu tháng để lên ý tưởng và hoàn thành bộ sưu tập. Nhằm tăng vẻ sang trọng và độc bản, anh bắt tay nhà chế tác trang sức, tạo nên bộ sưu tập kim cương Three Trees để phối riêng cho váy cưới.

Chung Thanh Phong sẽ giới thiệu 80 bộ đầm cưới phiên bản giới hạn dòng Haute Couture vào ngày 26/8.

Sự kiện quy tụ 120 khách VIP, gồm nhiều ngôi sao như: H'hen Niê, Tiểu Vy, Ngọc Châu, Lương Thùy Linh, Nhã Phương, Jun Vũ, Bảo Anh, Amee… cùng các nhà tổ chức cưới, giới chuyên môn thời trang uy tín trong nước và quốc tế.

Theo Chung Thanh Phong, I Dreamed A Dream là show thời trang được anh đầu tư lớn nhất từ trước đến nay về khâu thiết kế lẫn cách tổ chức. Nhà thiết kế cho biết vui mừng khi tìm được địa điểm tổ chức hoàn hảo và như ý, vừa phù hợp với ý tưởng của bộ sưu tập, vừa đem tới những trải nghiệm đáng giá cho khách mời.

Chung Thanh Phong sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam.

Các mẫu váy cưới của NTK Chung Thanh Phong.

Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới CTPNo.2, Dear My Princess, I am Superstar, I AM What I AM, She's A Goddess… Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như: Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won...

