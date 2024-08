Ẩn ý trong đống hành lý hàng nghìn USD của Melania Trump

Hôm 3/8, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hiếm hoi lộ diện bên ngoài tòa nhà Trump Tower. Bà mặc áo trắng, quần ống rộng màu xanh lá cây ton sur ton với chiếc túi Burberry trị giá gần 4.000 USD.

Dù thường xuyên không xuất hiện bên cạnh chồng mình trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cựu người mẫu vẫn ngầm thể hiện sự ủng hộ ông bằng một chi tiết trong đống hành lý bà mang theo khi đi du lịch.

Đó là chiếc mác ghi chữ Flotus - biệt danh dành cho Đệ nhất phu nhân Mỹ (First Lady of the United States). Việc sử dụng tấm mác này được cho là thể hiện Melania tin rằng chồng bà sẽ chiến thắng trong cuộc tranh cử vào tháng 11 và bà sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân một lần nữa.

Cựu người mẫu 54 tuổi sử dụng ba kiện hành lý từ thương hiệu Louis Vuitton cao cấp gồm chiếc Sirius 55 Monogram Canvas trị giá 2.490 USD, Keepall 55 Monogram Canvas trị giá 2.210 USD và Cruiser Bag 45 có giá 3.050 USD.

Túi đựng trang phục có gắn móc treo của bà Melania cũng in Flotus.

Trong lần xuất hiện mới nhất, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ để tóc rẽ ngôi giữa, xõa trước ngực và đeo kính râm to bản.

Để hài hòa với tổng thể, người vợ thứ ba của ông Trump đi dép lê vàng ton sur ton với màu quai túi và màu tóc.

Sau khi những chiếc túi hành lý được chất lên xe của mật vụ, Melania lên đường đến New Jersey.

(Theo Page Six)

